Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 22 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 22 de octubre será un día nuboso en todo el país, con probables precipitaciones y tormentas en algunas zonas del Uruguay.
Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en algunas partes.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana se presentará nubosa con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.
Las temperaturas en esta zona irán desde los 15 °C a los 27 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana el cielo estará nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Además habrá vientos de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras.
Para la tarde noche estará nuboso, períodos de cubierto y neblinas. Los vientos descenderán a un máximo de 30 kilómetros por hora en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 28 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará nubosa con neblinas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche se espera que este nuboso con períodos de cubierto y probables formaciones de tormentas aisladas. Las rachas de viento disminuirán a un máximo de hasta 40 kilómetros por hora.
Aquí las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 30 °C.
Centro sur
Durante la mañana el cielo estará nuboso, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.
Más tarde, se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Los vientos llegarán hasta los 30 kilómetros por hora.
Las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 28 °C.
Norte
Para la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y probables precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde noche, estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 30 °C.