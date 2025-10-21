Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  18°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 22 de octubre

La capital tendrá una mínima de 15 °C y una máxima de 27 °C, según el pronóstico de Inumet

21 de octubre 2025 - 20:38hs
Archivo

Archivo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 22 de octubre será un día nuboso en todo el país, con probables precipitaciones y tormentas en algunas zonas del Uruguay.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora en algunas partes.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana se presentará nubosa con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Más noticias
Se espera un día sin precipitaciones en Montevideo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 21 de octubre

inumet explico los efectos del fenomeno meteorologico la nina y advirtio que su impacto persistira entre 2025 y 2026
METEOROLOGÍA

Inumet explicó los efectos del fenómeno meteorológico La Niña y advirtió que su impacto persistirá entre 2025 y 2026

Para la tarde noche estará nuboso, con períodos de cubierto y baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 15 °C a los 27 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana el cielo estará nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Además habrá vientos de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras.

Para la tarde noche estará nuboso, períodos de cubierto y neblinas. Los vientos descenderán a un máximo de 30 kilómetros por hora en zonas costeras. Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 28 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa con neblinas y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la tarde noche se espera que este nuboso con períodos de cubierto y probables formaciones de tormentas aisladas. Las rachas de viento disminuirán a un máximo de hasta 40 kilómetros por hora.

Aquí las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 30 °C.

Centro sur

Durante la mañana el cielo estará nuboso, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde, se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto y probable formación de tormentas aisladas. Los vientos llegarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Las temperaturas rondarán entre los 12 °C y los 28 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro y probables precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde noche, estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 30 °C.

Temas:

Uruguay Inumet Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación
TARIFAS PÚBLICAS

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación

Un brindis frente al mar: el bar que se volvió el nuevo punto de encuentro en Montevideo
GASTRONOMÍA

Un brindis frente al mar: el bar que se volvió el nuevo punto de encuentro en Montevideo

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

Jackie Rodríguez Stratta falleció a los 75 años
LUTO

Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos