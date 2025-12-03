Dólar
/ Nacional / MALDONADO

Disputa por parador de José Ignacio: uno de las empresas que se presentó a licitación pide que descalifiquen a su única competidora

La licitación es para explotar el parador de Laguna Escondida por cinco años, con posibilidad de extenderlo por cinco más

3 de diciembre 2025 - 15:06hs
Parador Al fin y al cabo
Instagram Parador Al fin y al cabo

La Intendencia de Maldonado (IDM) realizó el viernes el acto de apertura de sobres de la licitación para explotar el parador de Laguna Escondida, en la faja costera de José Ignacio, por los próximos cinco años -con posibilidad de prórroga por otros cinco a criterio de la comuna del departamento fernandino.

Hubo dos oferentes: Ufmol SA (que ya explotó el parador durante más de 15 años) y Madebar (SA), que además es propietaria de la Bodega Oceánica José Ignacio.

Según informaron medios locales, Ufmol ofreció un canon anual de $ 3.200.000 y una inversión en infraestructura de $12.000.000. Por otra parte, Madebar ofreció un canon anual de $ 1.600.000 y una inversión en infraestructura de $34.000.000.

Este martes, sin embargo, Madebar presentó un petitorio para que se descalifique a su competidora por presuntamente apartarse del pliego de condiciones.

Según detalló el medio local Punta News, el primero de los puntos se refiere a que en su pliego Ufmol aclaró que para que "se justifique el monto de la inversión, se necesita un período de al menos 10 años", cuando el periodo es por la mitad del tiempo.

En segundo lugar se cuestionan desprolijidades a la hora de presentar la oferta. Si bien se ofrecen $3.200.000 por concepto de canon anual, se escribe en letras "tres millones seiscientos mil".

Además, se indica que "el monto es referencial y podrá ajustarse según las cotizaciones finales de los proveedores".

Finalmente, Madebar -a través de su escrito elaborado por el estudio Delpiazzo- cuestiona la calidad de lo ofrecido por Ufmol.

El pliego de la IDM hace referencia a “instalaciones y servicios de alta calidad" que incluye "excelencia gastronómica". Según Madebar, Ufmol ofrece un servicio gastronómico básico de chivitos, minutas, sándwiches y un bar de playa, mientras que ellos cuentan con el un menú del chef Fernando Trocca.

