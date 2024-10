El principal cambio de los indecisos respecto a 2019 y lo que decían las encuestas hace cinco años

Sin embargo, en las últimas horas el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado se agarró de un dato que, según entiende, le permite ilusionarse con aumentar su intención de voto en un escenario que no se le presenta favorable. El exsecretario de Presidencia aseguró que "el perfil de los indecisos" los posiciona “mucho más cercanos" a la coalición que al Frente Amplio.

Del 5% de indecisos que registraba Factum hace cinco años (aunque no los difundía porque publican estimación de voto), un 2% había votado al Frente Amplio en 2014, un 1% a los partidos tradicionales y el restante 2% a otros partidos, no tenía edad para votar o no respondieron a la pregunta. En 2024 son 6% los indecisos, menos del 1% votó al FA hace cinco años y 3% votó a algún partido de la coalición.

Esto no es algo reciente. Los indecisos mantienen esa característica desde hace muchos meses. En 2023 por ejemplo, la consultora Opción difundió una comparación similar y mostró que las encuestas de 2018 mostraban que casi la mitad de los indecisos eran frenteamplistas desencantados y que en 2023 eso se reducía a apenas un 15%.

¿Hacia dónde van los indecisos?

Más allá del comentario de Delgado, las proyecciones de indecisos que han presentado las encuestadoras en los últimos días no plantean un escenario mucho más alentador para el Partido Nacional.

La consultora Equipos, tal como informó El Observador, dice que ante la repregunta a los indecisos “en principio, ¿a cuál de estos partidos prefiere?” el Frente Amplio crece tres puntos (de 43% a 46%) y queda al borde de la mayoría parlamentaria mientras que el Partido Nacional apenas aumenta un punto. Todo el bloque de la coalición crece tres puntos y queda otro tercio que se mantiene indeciso.

En el escenario de Opción con repregunta a indecisos (con datos de agosto), el FA y el Partido Nacional crecen un punto y Cabildo otro pero se mantienen en un 8% los indefinidos sumados con los que piensan votar en blanco o anulado.

Las encuestas de Factum, que en su estimación de voto proyecta indecisos, presentan un escenario un poco más favorable para Álvaro Delgado. La última encuesta, difundida en setiembre, mantiene una estimación de voto de 27% para los blancos (estabilizado luego de una caída desde 30%) y de 44% para el Frente Amplio. El Partido Colorado aparece en ascenso pero en 15%.

Cifra no publicó proyección de indecisos en su última encuesta pero el informe de la consultora dijo que lo que está en juego es “la mayoría parlamentaria y eventualmente también estaría en juego si hay o no balotaje en noviembre”. La encuesta de Cifra todavía mantiene un 15% entre indecisos, en blanco o anulado.

¿Qué decían las encuestas de 2019?

A esta altura del ciclo electoral en 2019 los colorados también estaban con viento en la camiseta y los blancos presentaban cierta caída.

“El Partido Nacional está hoy casi 6 puntos por debajo de su votación de 2019, aunque en situación similar a agosto de aquel año, lo que abre la interrogante de si mejorará una vez más su intención de voto en la etapa más importante de la campaña”, dice el informe de Opción que compara los datos de agosto –los últimos publicados– de este año con los de 2019.

La consultora Cifra presentaba datos distintos en setiembre de 2019. Si bien mostraba un Partido Colorado con una intención de voto de 18%, los blancos estaban diez puntos más arriba. Pero en la siguiente encuesta (presentada el 21 de octubre) los colorados ya habían caído a 11%, un número bastante más cercano a la votación que finalmente obtuvieron.

Factum, por su parte, había presentado una encuesta con datos de los primeros días de octubre de 2019 y si bien los colorados venían en caída, estaban en 16%. Finalmente votaron 12%. En todos los casos, el Frente Amplio aparecía por debajo del 39% que finalmente votó.