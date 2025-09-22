El puerto de Montevideo no tiene servicio de bomberos desde el viernes: "La parte eléctrica estaba en condiciones deplorables", denuncia Sipolna

El destacamento de Bomberos ubicado en el puerto de Montevideo quedó fuera de servicio desde el viernes debido a fallas en la infraestructura eléctrica , lo que genera preocupaciones sobre la capacidad de respuesta ante emergencias.

Diego Rodríguez , delegado de Bomberos del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), explicó este lunes en rueda de prensa que " la denuncia surgió hace unos cinco meses aproximadamente, pero el cuartel ya hace varios años que se viene denunciando de varias problemáticas que tiene, tanto la cocina, los portones que no cierran, condiciones edilicias y la parte eléctrica".

Según Rodríguez, el control realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el pasado viernes reveló que " la parte eléctrica estaba en condiciones deplorables ". Aunque se realizaron algunos arreglos, "no así la parte eléctrica". El sindicato destacó que "habían 20 ítems marcados, algunos correspondían a la parte de Bomberos, algunos fueron solucionados, pero lo que es la parte de la ANP, lo que es el puerto, que era la parte edilicia, no tuvo soluciones ".

El problema con la infraestructura eléctrica recae sobre la Administración Nacional de Puertos (ANP) , ya que " Bomberos lo que brinda en el puerto es el servicio. Luego todo lo que es la infraestructura se tienen que encargar ellos de brindarla . Es como los aeropuertos", explicó Rodríguez.

El destacamento clausurado dificulta la capacidad de respuesta de los bomberos, especialmente ante emergencias en el puerto. "Estamos hablando que depende mucho, estamos en el centro, depende mucho del tránsito. Un tiempo mínimo de respuesta de unos cinco minutos lleva llegar al puerto", señaló Rodríguez.

El cuartel del puerto es uno de los primeros destacamentos de bomberos del país y cubría toda la Ciudad Vieja, no solo emergencias relacionadas con incendios, sino también con accidentes y otros incidentes. Rodríguez recordó que "el bombero no solamente está para los incendios, está para accidentes, apoyo de fuerza, estamos de salvar un gatito hasta la vida de una persona".

La ANP informó que ya contrató una empresa para reparar la parte eléctrica del cuartel, pero Rodríguez hizo un llamado para que se realice una restauración general, dado que "el destacamento no solamente tiene parte eléctrica, tiene deplorables otras cosas". Para los bomberos, "es un lugar muy importante para lo que es la entrada del país de barcos y demás, y hay que cuidarla".