Luis Lacalle Pou valoró la relación con el gobierno de Javier Milei y dijo que Maduro "se cerró todas las puertas de salida"

La primera la destacó como un "game changer" : "Es algo que hace 15, 20 años, se venía peleando, que era dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo . Es un cambio sustancial". Según Lacalle, el cambio fue "que vino un gobierno argentino que dijo 'no le pongamos la pata arriba. No tranquemos'" .

En segundo lugar, destacó la firma de un acuerdo de "cielos abiertos" entre ambos países, que recuperó la conectividad aérea con Argentina.

"Yo creo que deberían de juzgar las relaciones entre los gobiernos por lo que consiguen para cada pueblo y no por qué si hablan parecido o hablan distinto", enfatizó el presidente.

Lacalle sobre Maduro: "Se cerró todas las puertas de salida"

Al mandatario también le consultaron sobre las elecciones en Venezuela, y cómo debería ver esos comicios América Latina. "Es muy difícil, porque bajo el principio de no intervención hay una cornisa muy fina por la cual caminar", respondió en principio.

Lacalle criticó que el gobierno venezolano de Maduro dejó "candidatos afuera, sin razón, sin justicia aparente" y también rechazó la presencia de observadores en las elecciones, por lo que en su opinión "todo hace pensar que no están muy dispuestos a hacer elecciones muy transparentes".

Para el presidente los "gobiernos autoritarios" tienen "miedo". "Miedo de irse del poder, que debería ser lo natural, y corren para adelante y atropellan lo que sea, porque se cierran ellos mismos todas las puertas de salida. Maduro se cerró todas las puertas de salida", enfatizó.

Al presidente le recordaron que el Grupo de Lima intentó resolver la situación en Venezuela, y le preguntaron por qué cree que no resultó. Lacalle rememoró que "hubo dos o tres grupos y ninguno funcionó", y sostuvo que "ha habido discursos, pero no acción concreta".

"Obviamente que la acción no es intervención por la fuerza, pero la comunidad internacional debe hacerse presente, por ejemplo, como observadores en los procesos electorales. Ahora, si te cierran las fronteras y no te dejan entrar, es muy complejo. Estas dictaduras mueren por asfixia, no por voluntad", continuó.

Según Lacalle, a la hora de intervenir en estas situaciones "una cosa son los organismos históricos y otra cosa son los clubes de amigos", y marcó que "generar una institucionalidad supranacional por afinidades políticas es un gravísimo error". "Por eso yo no estuve ni en Unasur ni en Prosur", agregó.

Además, declaró que es "hincha" de los organismos históricos, pero remarcó que "tienen que ser efectivos". "Si en las acciones de esos organismos pesa más el poderío económico o el poderío como país que el propio ordenamiento jurídico, estamos erosionando el derecho internacional, que es el derecho más endeble de todos", sentenció el presidente.