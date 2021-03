Alberto Fernández confirmó la salida de la ministra de Justicia y respaldó su vínculo con Cristina Fernández: "Llegué y me voy con Cristina"

"Marcela (Losardo) me ha planteado la semana pasada, y ya me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio (de Justicia) porque ella cree que el tiempo que viene necesita otra actitud". Con esa frase, este lunes, en una entrevista en C5N, el presidente argentino, Alberto Fernández, confirmó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dejará pronto la cartera.

El mandatario evitó estimar fechas, no redundó demasiado en asonados reemplazantes, como el diputado Martín Soria, y destacó la predisposición de la jerarca. "Su compromiso es absoluto. Ella no viene de la política, está agobiada. Es desgastante", completó sobre la próxima ministra saliente.

Desde el pasado viernes ya se rumoreaba que la salida de la amiga y socia de Fernández de hace más de 35 años estaba a punto de confirmarse. Algunos acusaciones apuntaban contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, quien supuestamente pidió su salida. Sin embargo, el presidente argentino salió en su defensa y aclaró que eso no era así. "Lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la justicia, con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no. Ella lo padece. pero el diagnóstico es exactamente el mismo. Y eso no lo toleran", sostuvo.

Al ser nuevamente preguntado, el jefe de Estado volvió a insistir: "El que imaginó que iba a romper con Cristina no me conoce. Tengo diferencias, miradas distintas en algunas cosas, pero yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina. Llegué con ella, con Máximo y con muchos otros más. No voy a romper esa unidad. Porque cuando se rompió esa unidad llegó (Mauricio) -Macri y ya sabemos lo que pasó".

Pese a la inminente salida de Losardo, aún la quiere trabajando a su lado. Apenas le comunicó la decisión de dejar el cargo, el mandatario intentó ver "cómo ordenar" el asunto y ahora espera conseguir un reemplazante pronto porque, asegura, "ella es muy importante".

Ajena a los rumores, la exsocia del estudio jurídico de Fernández y amiga presidencial, mantuvo el domingo una acotada agenda oficial. "Hace tiempo que se quería ir. La cuestión ahora es cuándo lo hará", especulaban ese día fuentes oficiales a El Cronista. "Está resistiendo con aguante", ironizaron en un despacho.

Hace tiempo que Losardo sufría el síndrome del funcionario que ya no refleja poder de decisión. Más en los capítulos oficiales de la Casa Rosada contra la Justicia, como una reforma judicial de la que participó en su redacción más la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; o el anuncio de una querella penal contra el macrismo por el préstamo del FMI que otros despachos se disputaron.

Con información de El Cronista