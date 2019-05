Álvaro Gutiérrez: "En el mes previo al clásico tuvimos mucha presión de la gente"

Con 12 partidos disputados, siete ganados, cuatro empatados y una derrota, Álvaro Gutiérrez logró enderezar un equipo que empezó el año torcido. De las últimas posiciones del Apertura lo levantó a la cuarta, a un punto de Fénix y Wanderers que lo anteceden. Además, clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores.

En esta entrevista con Referí el entrenador cuenta cómo hizo para mejorar el rendimiento, cómo fue jugar el clásico en el Campeón del Siglo y dónde prefiere enfrentar de local a Inter de Porto Alegre por el torneo continental.

¿Qué balance hace de estos dos meses al frente del equipo?

El balance es positivo, principalmente por la contundencia que hemos logrado o la regularidad en los resultados y por otros indicadores: muchos partidos con el arco en cero es fundamental, siempre estamos creando situaciones de gol y veo un rendimiento como que el equipo trasmite peligro cuando tiene la pelota y cuando el equipo rival la tiene se ve el esfuerzo de todos los jugadores por tratar de defender y eso era lo que habíamos pedido en un primer momento. A partir de un rendimiento colectivo muy bueno, se han visto incrementados los rendimientos individuales.

Lo primero que se vio desde afuera cuando tomó el equipo fue que reforzó la parte defensiva. Pero, ¿en qué otra cosa puso énfasis y que no se notó a simple vista?

En lo que más trabajamos fue en que se sacaran presión. Sacarle presión a los jugadores, porque cuando hay un cambio de técnico, siempre el jugador siente la presión porque ellos forman parte de ese proceso y saben que un compañero de trabajo, como puede ser el entrenador, depende muchas veces del rendimiento directo de ellos. Entonces tratamos de sacar presión porque sabemos que un buen rendimiento se consigue cuando estás más distendido, y a medida que fueron pasando los partidos y que por lo menos en lo local los primeros tres se ganaron, ahí ya no tuve que trabajar tanto en eso sino que ellos mismos se vieron distendidos, se vieron capaces, que se podía y la verdad que todo lo demás es gracias al esfuerzo que le ponen día a día.

En su anterior pasaje por Primera (2014/2015) asumió después de un 0-5 clásico, ¿fue más difícil aquel momento que el actual?

Si bien fue un momento dificilísimo también, fueron tres partidos y hubo un parate. Ahí uno tuvo la oportunidad de hacer una pretemporada, de reforzar al equipo o por lo menos conformar el plantel con jugadores que creíamos convenientes y esta vez no fue así. Al revés, tuvimos seguidilla de partidos donde no podíamos trabajar mucho, nos dedicábamos a recuperar a los jugadores y a dar más conceptos verbales que prácticos adentro de la cancha. Pero la respuesta por ahora es espectacular y esperemos que sigamos así.

Una nota de Referí hace referencia a que Nacional va primero por diferencia de goles desde que usted asumió y que a Fénix le sacó nueve puntos…

Y le podría haber sacado más (risas). Le podría haber sacado tres puntos más por lo menos. A veces son cosas que se dan. Estamos contentos porque cuando asumimos el equipo estaba muy abajo en la tabla de posiciones y hoy estamos a un punto de los que están segundos; lamentablemente no pudimos descontarle al equipo que va primero, pero sabemos que los rendimientos están siendo buenos, que no hay que dormirse y que si seguimos así podemos estar peleando el Clausura y tratar de descontar en la Anual.

¿Incidieron los árbitros en el Apertura?

No creo que en todos los partidos, pero en alguno… No es por mala fe que lo hacen, pero lamentablemente ese gol no cobrado contra Fénix, quiérase o no, fueron dos puntos menos para nosotros.

¿Qué le dejó el partido con Peñarol? ¿Hubiera sido distinto el segundo tiempo sin la expulsión de Bergessio?

Esa es la impresión que me da, que nosotros físicamente llegábamos mejor que Peñarol, con un envión anímico importante porque estábamos clasificados en la Libertadores y creíamos que si seguíamos con igualdad de jugadores en el segundo tiempo hubiéramos marcado una superioridad, pero con la incertidumbre de saber si podías ganar el partido. Pero bueno, 11 contra 11 íbamos ganando 1-0, después vino la expulsión y el empate.

¿Cómo fue jugar en el Campeón del Siglo?

El mes previo con mucha presión de la gente, de la historia, que no podés perder, como siempre, un clásico amplificado. Después, a medida que fueron pasando los días y que nosotros vimos que estábamos fuerte y nos teníamos confianza fue con más tranquilidad, y adentro de la cancha fue un partido normal, como todo clásico, jugado a muerte, con la salvedad de que mucha hinchada a favor de ellos por ser locales y poca a favor nuestro, que eso se siente a veces.

¿Qué siente el entrenador cuando confía en juveniles y que estos tienen buenos rendimientos como Viña, Rodríguez, Amaral?

Está bueno para toda la institución, para todos los que trabajan, que el trabajo que se está haciendo es bueno, y que a veces salen más a veces menos, pero que constantemente se están arrimando jugadores que pueden dar una mano. En este caso son figuras importantes dentro del equipo.

En contrapartida está que se pueden ir en cualquier momento.

Eso es el mal del fútbol uruguayo, lamentablemente acá los clubes para poder sobrevivir tienen que vender jugadores, porque somos muy pocos y el dinero que se recauda por otros conceptos no alcanza.

¿Cuál le sorprendió más?

Todos, pero Santi Rodríguez me ha sorprendido mucho porque nunca lo tuve, por la edad que parece un veterano con mil batallas, la manera que tiene de pensar, de jugar los partidos, sabe cuál es el movimiento que tiene que hacer en cada momento y en un chico tan joven es difícil ver eso. Parece que tuviera muchísima experiencia.

La directiva no tiene pensado un plan de refuerzos para el segundo semestre, ¿qué piensa de eso?

Cuando asumimos conocíamos la situación económica en que estaba Nacional y lo primero que tenía que hacer el club era pagar y nivelar los presupuestos, porque era una situación económica difícil. Creo que hay que seguir potenciando los jugadores de a poco. Este es un trabajo que no solo es para este semestre, sino que es para el que viene y el otro, y hacer un plan a futuro. Sé que es difícil, pero de a poco ir llevando la parte deportiva con la económica, que van de la mano, porque por más que nos queramos reforzar ahora, por cuestiones hasta incluso legales porque hay muchos préstamos y no se pueden tener tantos, por cuestiones económicas que no estamos capacitados para hacer frente a un jugador que realmente te marque la diferencia. La verdad, estoy muy contento con todos los jugadores que tengo, faltan dos partidos y hay que ver si llegan ofertas por algún jugador y que se tenga que vender, a ver cómo cubrimos esa baja u otra.

Va a jugar con la presión de cortar el tricampeonato de Peñarol.

Ya sabés que la presión esa siempre va a estar. Así sea el segundo o el tercero. Evidentemente, por ser el tercero capaz que la presión es mayor, pero si no es algo de nunca acabar. ¿Qué hacés? ¿Seguís desfinanciando el club?, más tarde o más temprano va a pasar, se está tratando de seguir los pasos más lógicos.

¿Dónde prefiere jugar el partido contra Inter por la Copa Libertadores el 24 de julio? ¿En el Parque o en el Centenario?

En realidad tendría que ver los partidos de Inter para ver si el tema de la cancha influye mucho. Lo que nosotros sabemos es que el Parque es un lugar importante para nosotros y toda la hinchada. Es nuestra casa y cuando se juega en el Parque se hace sentir. Pero faltan dos meses para el partido, así que todavía tenemos tiempo para decidir eso.