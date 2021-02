Aprobación de Alberto Fernández en Argentina cayó 46 puntos en los últimos seis meses

En la segunda semana de abril, en 2020, Alberto Fernández era uno de los presidentes con mayor aprobación de América Latina. Su 84%, recopilado por la consultora Poliarquía, complementaba el 62% registrado por la internacional Ipsos, que por entonces consignó la aprobación global de su gobierno sobre el manejo de la crisis sanitaria como una de las más altas en la región, junto al mandato de Luis Lacalle Pou.

El desempeño de Fernández, sin embargo, ha sido cuestionado por buena parte de los argentinos en los últimos meses. Las pérdidas de empleo, la inestabilidad económica, el manejo de la pandemia y, en consecuencia, el aumento de la pobreza, apuntan a ser los principales desafíos que enfrenta el actual presidente y que, para la población consultada por Poliarquía, lo dejan con solo un 38% de aprobación, 46 puntos menos y su nivel más bajo desde marzo, cuando comenzaron estos monitoreos de opinión pública.

Si bien Argentina mantiene un descenso semanal en los casos de coronavirus desde el 11 de enero, las últimas tres evaluaciones, donde se consulta por el desempeño de Fernández en relación al coronavirus, no subsanan los números para el mandatario. En los anteriores censos había registrado un apoyo de 46%, que cayó primero a 43% y después a 41%, mientras que su desaprobación aumentó de 42% a 49%, luego bajó a 48%, pero en este último sondeo subió a 51% y fue la reprobación más alta que registró desde que es presidente, según publicó Infobae.

¿Qué opinan sus votantes?

De acuerdo al censo, el 92% de los que se definen como cristinistas (que apoyan a Cristina Fernández) avalan la actuación del presidente argentino y el 6% la rechaza. Por el lado de los peronistas no kirchneristas, la división sitúa a los que aprueban su gestión en 46% y a los que la desaprueban en 47%, mientras que un 7% no supo o no contestó.

Los votantes de Mauricio Macri reprueban a Fernández en su mayoría. Quienes se identifican con Cambiemos lo condenan por su gestión en un 67%, y un 22% muestra conformidad. Los macristas, en tanto, se oponen en un 83% y lo aceptan en un 9%.

Los encuestados que no se identifican con ningún partido perciben sensaciones similares a quienes se ubican del lado opositor: un 54% desaprueba, un 29% aprueba, y el 16% restante no contestó.

La encuesta también decantó opiniones sobre las restricciones que debe (o no) impulsar el gobierno. En ese punto, los kirchneristas (60%) y peronistas (62%) consideran que se debe endurecer medidas, los opositores, Cambiemos (37%) y macristas (41%), se muestran más afines a no hacerlo y los independientes presentan diferencias divididas por igual. En el global, el 41% de los consultados es partidario de impulsar medidas más severas, mientras que el 30% opina que la cuarentena debe flexibilizarse.

Acerca de la vacunación, también hay posiciones contrastadas, aunque las señales a favor de vacunarse crecieron tras tres descensos seguidos. La encuesta reveló que el 45% lo hará, que un 28% aún no sabe pero podría llegar a hacerlo, y que el 23% de los consultados tiene decidido que no se vacunará contra el covid-19.

En la consulta sobre clases presenciales, las opiniones están algo más definidas. El 65% se mostró favorable a comenzar tomando cuidados y solo el 25% opinó que todavía no deben iniciar. En esa temática, todos los sectores políticos se pronunciaron a fines a retomar la presencialidad pese al covid, a excepción de los kirchneristas que, en buena parte, creen que los contagios avanzarán más rápido con esa decisión.