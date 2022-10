Arroceros valoran acuerdo con la industria por precio provisorio, pero entienden que debe mejorar

Arroceros e industriales acordaron un precio provisorio para el grano de la última cosecha, con un valor de US$ 11,45 por bolsa de 50 kilos de arroz seco, sano y limpio.

La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) entiende que el precio debería ser superior, no obstante en estos momentos prioriza la trascendencia de haber acordado un precio provisorio como “paso intermedio oportuno” para ir solidificando el proceso necesario para avanzar hacia un objetivo de precio mayor una vez se acuerde el pago definitivo, indicó Alfredo Lago, presidente de la gremial.

El proceso

El 30 de junio de este año no hubo acuerdo entre las partes y se aplicó la cláusula del contrato, que instauró como precio US$ 10,20 por bolsa, tras lo cual la industria por decisión propia añadió US$ 1 a modo de crédito.

Posteriormente, todos los meses se negoció con la industria para poder generar un precio acordado.

Lo que se hizo ahora, finalmente, fue acordar un precio en el que aquel crédito se pasa al precio provisorio y se agregan US$ 0,25 para establecer una mejora respecto a aquel valor que resultó de la aplicación de la cláusula el 30 de junio.

“La ACA sigue entendiendo que el precio debería ser superior al que se logró, pero valoramos haber podido clarificar la situación, subimos algunos escalones en el objetivo de alcanzar un precio real mayor al que estábamos teniendo, quedamos mejor posicionados para negociar un precio mejor cuando se cierre el ejercicio, el 28 de febrero”, detalló Lago.

EO

Lo que se vendió

El productor informó, además, que del total del arroz cosechado (1,51 millones de toneladas) en la zafra 2021/2022 se ha comercializado (casi la totalidad se exporta) el 70%.

Con eso como marco, el precio promedio por la tonelada de arroz elaborado que se exportó supera los US$ 500, con negocios recientes en el orden de los US$ 520 a US$ 530 por tonelada.

“Hubo una mejora del precio en los últimos meses”, destacó.

Los destinos

Sobre los destinos, señaló que el 40% lo demandó el mercado de la Unión Europea. El resto tiene como demandantes principales Venezuela y mercados de Centroamérica, entre ellos México.

Existen, dijo, posibilidades de reanudar negocios hacia destinos en el Medio Oriente.

El arroz de Uruguay dispone de un amplio abanico de clientes, unos 60. Eso es muy importante, independientemente del anhelo de colocar lo más que se pueda en Europa, donde se logran los mejores precios.

El arroz uruguayo va normalmente, en cada ejercicio, a unos 35 a 40 mercados, por lo cual si alguno por algún motivo deja de comprar, de inmediato hay alternativas para colocar.

En ese escenario, en algo que se entiende es lógico y con lo que Uruguay está acostumbrado a batallar, hay fuertes competidores en la región, que tiene la ventaja de ser propicia para producir arroz.

Uno de gran porte es Brasil. Aunque también se le exporta, dado que el 20% del arroz de este año negociado tuvo ese destino, es un competidor con el que a veces “andamos a los codazos, por ejemplo para ingresar al mercado peruano”.

También son competidores Paraguay y Argentina, que está siendo muy competitivo, porque en Argentina los costos productivos son bajos y a la vez ese proveedor de arroz al mundo logra precios similares a los que obtiene Uruguay.

Avanza la siembra

Sobre el desarrollo de las labores de siembra, Lago informó que “estamos en casi un 40% del área instalada, es un muy buen avance, solo preocupa un poco la falta de humedad para la correcta emergencia de las plantas”.

EO