Así juega el River de Jorge Fossati que llegó a la final

Jorge Fossati tiene claro que no hay un esquema de juego básico que le dé todas las soluciones a un plantel, pero en River Plate, el equipo que dirige desde junio, encontró uno que le dio resultados con una línea de tres en el fondo. "Se empezó a trabajar de esta manera lo que no quiere decir que en cualquier momento se pueda cambiar el sistema", aclaró en diálogo con Referí.

El técnico llegó tras un mal Torneo Apertura en que el equipo quedó penúltimo. En esa primera parte el equipo había sido dirigido por Jorge Giordano, el actual secretario deportivo de Nacional. El golero Gastón Olveira dijo a Referí que los dos entrenadores tienen en común que intentaban presionar, pero la forma de hacerlo es distinta.

Con Fossati River Plate se ha mostrado más intenso en la mitad de la cancha y no se destaca por la tenencia de la pelota, explicó el golero. Con tres jugadores en el fondo, el darsenero recargó la mitad de la cancha. "Es mí verdad y me pareció que en ese momento ameritaba esto. Ellos están convencidos", comentó el técnico.

Agustín Ale, el capitán del club, también encuentra diferencias entre los dos entrenadores. Con Giordano el equipo buscaba de contragolpe. “Ahora tratamos de salir a proponer, de agarrar la pelota, de presionar al rival”, comentó Ale a Referí.

Previo al partido ante Peñarol -por la sexta fecha del Torneo Intermedio- Ale había definido la forma de jugar: con volantes abiertos y la línea de tres bien parada.

La apuesta por el equipo

Jorge Fossati cree en los equipos que atacan y defienden bien porque, si trabajan todos los jugadores, cada uno va a correr menos y rendir más. "Los abanderados de la presión son los delanteros. Si cuando el rival no recupera la pelota, los delanteros piensan que es el momento de caminar o de relajarse, el equipo lo va a sentir. Tenemos que trabajar todos”, explicó.

El técnico entiende que no fue arriesgada la decisión de que el equipo juegue con línea de tres en el fondo. Horacio Salaberry y Gonzalo Viera, dos de los defensas, ya conocían el sistema. Incluso el resto de los jugadores también había utilizado ese esquema: "Los muchachos habían jugado alguna vez con línea de tres y no sé por qué razón no se volvió a jugar". Agustín Ale era el otro de los tres defensores del club.

Salaberry fue titular hasta la cuarta fecha del Intermedio, pero luego sufrió un desgarro y no pudo jugar los restantes tres partidos. La línea de tres pasó a estar conformada por Joaquín Fernánez.

"Tuvimos que mentalizarnos en que nosotros no éramos un plantel para estar en la posición que estábamos. Llegaron jugadores con muchas capacidades futbolísticas y eso nos ayudó", dijo el defensa a Referí.

El equipo presenta un equilibrio entre experiencia y juventud. En la mitad de la cancha el técnico utiliza jugadores como Maximiliano Calzada y Sebastián Píriz que, con 29 años, son referentes en el club; y se suman a los defensas Ale, Salaberry y Viera.

Y tiene a jugadores jóvenes como Diego Vicente, de 21 años, y el delantero Matías Arezo, de 16, que debutó en Primera división con Jorge Fossati pese a que ya había entrenador con el plantel principal cuando el entrenador era Pablo Tiscorinia.

Luis Urruti es quien acompaña a Arezo en la delantera del club. El futbolista destacó a Referí el "juego lindo" que ha mostrado el equipo. "Es un equipo que trata de no reventar la pelota para arriba, que trata de salir jugando, de buscar los espacios que se están generando con los movimientos de cada jugador", definió.

En el Torneo Intermedio River Plate ganó terminó con 15 puntos y en la serie debió enfrentar a los dos grandes. A Nacional lo visitó en el Parque Central y empató uno a uno. En ese encuentro el golero Olveira fue la figura del partido y realizó seis atajas que fueron decisivas en el resultado. Contra Progreso y Boston River, en las primeras dos fechas, también empató.

A Peñarol lo recibió en el Parque Saroldi y le ganó 1-0 con gol de Matías Arezo. El darsenero también derrotó a Defensor Sporting, Juventud y Danubio.

El equipo base de River Plate, pese a que ha cambiado a lo largo de los partidos del Intermedio, es el siguiente: Gastón Olveira; Gonzalo Viera, Agustín Ale, Joaquín Fernández; Sebastián Píriz, Maximiliano Calzada, Nicolás Rodríguez, Joaquín Piquerez, Diego Vicente; Matías Arezo y Luis Urruti.