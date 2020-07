Belza habló de lo que se viene para la selección: doble hisopado, habitaciones singles y un avión con sistema de aire especial

La Conmebol informó junto a la FIFA este viernes que se incluirá una ventana internacional en enero de 2022, con el fin de que la última fecha de las Eliminatorias se dispute en marzo de 2022. A su vez, el fixture no se cambiará, se jugará a dos ruedas todos contra todos y Uruguay comenzará su camino a Catar 2022 contra Chile y Ecuador, tal como estaba estipulado, pero en octubre y no en setiembre de este año.

Debido a esos cambios y a los que se vendrán debido a la pandemia mundial por el coronavirus, Referí dialogó con el gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Eduardo Belza, quien está al tanto de todo lo que se vendrá, por más que se encuentra en seguro de paro, como todos los integrantes de los cuerpos técnicos de las selecciones celestes, hasta el 31 de julio, como él mismo lo informó.

Como gerente deportivo, ¿cómo vio este cambio de fecha?

La postergación de las Eliminatorias para el mes de octubre nos marca esa fecha como referencia. La tenemos que tomar ahora. Si después se cambia o se ratifica, será cuestión de cómo evolucione el problema sanitario con el paso de los días. Pero me parece que lógicamente es una fecha que tenemos que tener todos como referencia ahora, porque está oficialmente marcada por FIFA y Conmebol. Después se verá si se ratifica.

Su situación actual es muy particular, ya que se encuentra en seguro de paro.

Bueno, me informaron en su momento que estaré en seguro de paro hasta el 31 de julio. Todos sabemos que no es la situación ideal estar en una función y no poder desempeñarla por el tema del seguro de paro. Todos los que desarrollamos una función tenemos ganas de trabajar, pero eso dependerá de las autoridades de la Asociación (Uruguaya de Fútbol).

Quizás lo llaman antes del 31 de julio, para que pueda adelantar algún trámite respecto a la selección y las Eliminatorias.

Y bueno… todo puede ser. Yo no he tenido ninguna comunicación al respecto. Ahora, en pocos días más va a empezar la actividad de juveniles, cosa que es muy importante para marcar toda la continuidad del proceso que se viene llevando desde hace tantos años. De repente con ese retorno de la actividad de juveniles, las cosas empiezan a volver a la normalidad. Vamos a esperar, a ver qué pasa.

Usted seguramente debe estar al día con lo que pide FIFA luego de decretada la pandemia.

Hay un protocolo sanitario que mandó FIFA para todas las delegaciones deportivas, que hace que tengan que iniciarse gestiones porque había algunas cosas concretadas y programadas que ahora hay que modificarlas. Ya teníamos pronta toda la logística para ir al partido de Ecuador. Ahora es necesario que los jugadores y que todos los integrantes de la delegación vayan todos a una habitación single, por ejemplo, el avión debe tener un sistema de circulación de aire especial que viene definido en el protocolo. Ese sistema, cada tres minutos renueva el aire 100% y aparte mata todos los microorganismos que puede haber. En los transportes, solo se pueden utilizar los asientos de las ventanillas.

Leonardo Carreño

Son unas cuántas cosas y parece muy exigente.

Hay una cantidad de cosas que estaban planificadas y concretadas para tiempos normales y luego con este protocolo, obliga a hacer una serie de gestiones. Y también lo clave en mi función es adelantar las cosas. No tenemos que olvidar que después de octubre viene noviembre y en noviembre tenemos un partido en Colombia. Para ese encuentro no hemos iniciado nada porque eso siempre lo hacemos con el profe Herrera que viajamos tres o cuatro meses antes y allí vemos las condiciones que la selección puede ocupar como las canchas de entrenamiento y hoteles y en este caso, no lo hemos podido hacer. Pero en lo que queda de año, no se trata solamente de la fecha de octubre, está la fecha de noviembre también con apenas un mes de diferencia entre una y otra. Entonces no es la situación ideal esto que se nos ha planteado con este problema sanitario. Porque han cambiado muchas cosas de las que nosotros ya teníamos concretadas. Y todo esto es trabajo que se va desarrollando día a día. Como te decía antes, todos los que estamos en una función tenemos ganas de trabajar y en este caso no podemos, no podemos avanzar en cosas como lo de las fechas de octubre y noviembre que no habrá mucho tiempo.

Todo este protocolo nuevo de la FIFA, conlleva un gasto superior.

Es lógico. El hecho de tener que mantener un distanciamiento, hace que una superficie en el sentido de transporte y alojamiento, que antes podían compartir dos personas, ahora lo puede hacer una sola. Eso por un lado. Por otro, está todo el tema de los estudios que hay que hacer a toda la delegación que hay que enviar a la Conmebol 24 horas antes de llegar al país en el que uno va a jugar. Hay un uso de mascarillas y protección facial que hay que respetar en todo momento. Hay todo un protocolo para la recolección y el manejo de todos los equipajes. La sanitización de los espacios, sobre todo de transporte que hay que presenciar. Ahora no alcanza con que a uno le digan que está desinfectado el ómnibus, hay que presenciar que lo desinfecten. Son cosas que han cambiado y que lógicamente obligan a un cuidado bastante más puntilloso de lo que era antes por todo el problema de esta pandemia.

¿Hay que hacer un hisopado previo al viaje?

Sí, hay que hacerlo previo y mandar los resultados con 24 horas de antelación a la llegada. En este caso, si viajamos a Ecuador, hay que hacerlo no solo a los jugadores, sino a toda la delegación. Después, antes de salir del país, nuestra área médica encabezada por el Dr. Alberto Pan, tiene que hacer un chequeo clínico de todos los integrantes para que no haya ninguna sospecha de que alguno esté cursando la enfermedad. Además, cuando llegamos a la ciudad, la Conmebol avisó que hará otro análisis por parte de ellos. No sé si será clínico o con hisopado también.

Si viene un jugador del exterior, se le hace un hisopado al llegar. Después cuando vuelve a viajar, ¿se le hace otro? ¿Y harán cuarentena?

Todas esas cosas, tienen que ser acordadas entre Conmebol y FIFA para tener una uniformidad de procedimientos a la hora que lleguen los jugadores. Eso no puede estar librado a un club a que lo haga o no. Eso tiene que haber una serie de normativas a cumplir y me imagino que lo deberán hacer todos los jugadores de todas las selecciones. Respecto al tema de la cuarentena, es otro tema más. Habrá que ver si los países de América están todos uniformizados o no con los jugadores que llegan a sus países. El futbolista llega acá, se hace un hisopado y según los protocolos que me mandaron, se debe hacer otro. Es obligatorio.

¿Se fijó cuando terminan las temporadas de los jugadores, si viene bien que vengan sobre esa fecha, o complica más?

Ahora están con una seguidilla de partidos muy importante. Estamos con fútbol todos los días en todas las ligas. No solo por los nuestros, sino por los que participan en las selecciones de América del Sur. A toda esa actividad tan intensa que van a tener, se suman los viajes. Quiere decir que también va a haber que extremarse para que puedan recuperar al máximo y tener las mejores condiciones para llegar en la mejor forma a los partidos.