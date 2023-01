Canteras: ¿cuántas hay en el país y qué riesgos tienen?

Algunos días atrás, las autoridades policiales encontraron y sacaron un cuerpo en las aguas de la cantera de Nueva Carrara, según informaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador. En ese mismo lugar, un par de años atrás, cientos de personas se acercaban a bañarse, como un destino turístico más.

La gente esquivaba carteles de “No pasar” y cercos; la “orilla” eran piedras: quienes osaban tirarse corrían el riesgo de cortarse, como le pasó en un momento a un joven, o de resbalarse con una piedra. Además, algo de lo que posiblemente no estaban al tanto es que el agua estaba contaminada.

La realidad es que las canteras son, efectivamente, minas: puntos donde se extraen recursos minerales. “Sería un volumen de roca que, al extraerse, deja un hueco”, dijo a El Observador Manuela Morales, profesora adjunta en Recursos Minerales del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (FCien-Udelar).

Por ejemplo, en el caso de Nueva Carrara, en esa cantera (mina) se extrajo en su momento el mármol que fue usado en la construcción del Palacio Legislativo.

No es la única

Como Nueva Carrara, “debe haber” centenares de minas en todo el país, aunque no todas están activas (con permiso para explotar). Solo de mármoles “hay más de 30 inactivas”, comentó la investigadora del Área Geociencias del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba).

De ese “más de 30”, sin embargo, la experta no tenía el dato puntual de cuántas están “inundadas”, es decir, llenas de agua. Sin embargo, “aptas para baño no hay ninguna”, enfatizó.

“Las que representan un riesgo son las que están inactivas y abandonadas”, recalcó Morales; “esto último significa que no existe un responsable por esa mina, en general porque el permiso de explotación ya caducó hace mucho tiempo”, detalló.

En Uruguay “deben haber más de 500 canteras abandonadas”, indicó la investigadora, y entre ellas está la de Nueva Carrara; esto es si se cuentan las de rocas ornamentales (mármol, granito, piedra laja, arenisca), talco, minerales metálicos (oro, plomo, cobre, zinc), arena, pedregullo y piedra partida.

En San José hay unas 69 canteras abandonadas, por ejemplo —según averiguó una alumna de la docente—, y en Minas de Corrales (Rivera) hay varias minas inactivas pero no abandonadas: San Gregorio, Arenal, Ombú, Polvorín y Santa Teresa, y "en Artigas hay muchas canteras que sí están activas", mencionó Morales. De las de Rivera se extrajo oro y de las de Artigas se extraen ágatas y amatistas.

¿Qué riesgos implican?

La investigadora listó tres riesgos principales: físicos (peligros de derrumbe, peligros de cortarse con objetos punzantes), químicos (agua contaminada o incluso ácida) y biológicos; este último no es necesariamente un riesgo humano, ya que implica “recuperar la vegetación alrededor de la mina y en las escombreras (que las ayuda a estabilizar química y físicamente) y hacer que se recupere toda la fauna”.

Por otro lado, la geóloga indicó que, si hay saneamiento cerca de una mina, toda el agua que circula en los alrededores puede ir a parar allí, por lo que se contaminaría aún más.

Esto último no depende tanto de la mina en sí mismo, sino del uso posterior de los alrededores, acotó la experta, y es lo que pasa en las canteras de La Paz y Las Piedras (Canelones). Allí hay alrededor de 10 minas a cielo abierto (es decir, que no son subterráneas); en la imagen satelital de Google Maps se ven inundadas porque “a veces bombean el agua para secarlas y seguir la extracción”, explicó Morales.

Captura de pantalla de Google Maps

Vista satelital de las canteras de La Paz y Las Piedras

En tanto, algo que también puede encontrarse en las minas y también es un elemento “peligroso” son restos de maquinaria que se utilizó en su momento y no se retiró (antes no era obligatorio hacer un plan de cierre de la obra y las empresas no necesariamente se llevaban el equipamiento, indicó la experta). “Una cosa que se usa mucho en minería son lingas, que son estos cables de metal súper gruesos que a veces quedan bajo la superficie”, alertó.

“Si estás nadando y el agua no es completamente transparente, vos no ves; puede haber un bloque de roca con el que te te podés raspar, te podés golpear, te duele, te inmoviliza... O te podés quedar enganchado con una linga u otro elemento metálico”, ejemplificó la docente de la Facultad de Ciencias.

Teniendo en cuenta esto, Morales hizo hincapié en que tanto las distintas intendencias como el gobierno nacional “tendrían que hacer una campaña” para prevenir que la gente acuda a bañarse o les adjudique un valor de destino turístico.

“Yo nunca me metería en una cantera”, aseveró la investigadora.