Lesión de Cavani: el miedo de Gattuso es ahora el miedo de Alonso a tres semanas de Qatar 2022

El técnico de Valencia, Gennaro Gattuso, explicó el viernes 21 de octubre en conferencia de prensa los motivos por los que Edinson Cavani no había completado aún un partido de 90 minutos.

"Tengo un poquito de miedo, por eso no juega los 90 minutos" expresó el entrenador sobre el delantero uruguayo y agregó: "Cuando se le inflamó el tobillo teníamos que tener atención. El otro día podría jugar 15 o 20 minutos más, pero tenemos que reservarlos porque tenía molestias, es un jugador que está marcando. Hace dos semanas estabais preocupados con que no marcaba, ahora está marcando, pero tenemos que reservarlo. El otro día marcó dos goles y en el vestuario tenía el tobillo todo inflamado y tuve que cambiarlo. Hay jugadores que están marcando, pero sobre todo me encantan cómo está en el vestuario con sus compañeros", indicó.

Cavani abandona el campo de juego

Este sábado, ese miedo se traslada al técnico de la selección uruguaya Diego Alonso, porque a tras semanas del Mundial Qatar 2022, el delantero de Valencia salió lesionado del tobillo a los 17 minutos del partido contra Barcelona.

Cavani permaneció sentado unos minutos en el césped, con la mano en el tobillo derecho, y luego abandonó el terreno de juego rengueando. Dejó su lugar en el campo a Marcos André.

El goleador se perdió por lesión los dos últimos partidos de la selección, a finales de setiembre. En ellos Uruguay perdió 1-0 ante Irán y ganó 2-0 a Canadá.

Hace dos semanas, el 15 de octubre, Cavani solicitó también un cambio en el descanso de un partido porque su "tobillo se había hinchado un poco", según explicó a la televisión española Movistar+ al término del empate 2-2 ante el Elche.

Cavani logró cuatro goles y una asistencia en los cuatro últimos partidos que había disputado.