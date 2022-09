Cavani quería jugar 30 minutos en su debut con el Valencia, según reconoció Gattuso

Edinson Cavani volvió a jugar un partido de fútbol con un club luego de casi cuatro meses, ya que su última actuación había sido el pasado 22 de mayo defendiendo a su institución anterior, Manchester United. El estreno ocurrió este sábado en la goleada de su equipo por 3 a 0 frente al Celta de Vigo como local en Mestalla, en la sexta jornada de LaLiga de España.

"No quería jugar de titular porque llevaba tres meses sin jugar. Solo quería hacer 30-35 minutos, pero lo he convencido", reconoció tras el partido su entrenador, Gennaro Gatusso, quien sorprendió, lo colocó como titular y lo sustituyó a mitad del segundo tiempo.

"Ha trabajado tres días con nosotros muy bien y le venía bien ser titular. He hablado con él, no le gustaba mucho, pero lo hemos convencido. Estoy muy contento, ya que Marcos André y Hugo Duro tienen problemas y no están al cien por cien", agregó el entrenador.

El uruguayo mostró alguna jugada con su sello, más allá de que no pateó al arco, ya que fue muy marcado. "Ahora tiene que mejorar sus condiciones físicas, pero estoy muy contento de que en las dos semanas que lleva aquí haya trabajado para mejorar sus condiciones físicas", indicó Gattuso, según recoge el medio español Plaza Deportiva

Lo más importante para el uruguayo y pensando en el futuro de la selección nacional en el Mundial de Qatar 2022, es que disputó 70 minutos como para comenzar a tomar ritmo, algo que justamente demostró que aún le falta debido a la prolongada inactividad.