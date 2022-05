Seis centros de entrenamiento distribuidos en puntos estratégicos del país. Los 450 futbolistas de 14 a 20 años más destacados de los 18 departamentos del Interior concentrados y en constante preparación en grupos de trabajo estables. Entrenadores que reciben capacitación en el Complejo de la AUF y que viajan a sus centros a volcar ese conocimiento, al mismo tiempo que mantienen los objetivos de de las selecciones nacionales. Partidos amistosos internacionales para los centros más destacados.

El fútbol en el Interior está viviendo una pequeña revolución a partir del proyecto que impulsa la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y que tiene como objetivo evitar el desarraigo de los jugadores de tierra adentro, potenciar la preparación en todo el país y, lo más importante, que al fútbol uruguayo no se le escape ninguno de los talentos que se pueden perder en el Interior por falta de preparación e infraestructura.

AUF

Óscar Tabárez dirigió a la selección entre marzo 2006 y noviembre 2021

El proyecto de Jorge Giordano, nuevo director de selecciones nacionales desde febrero, no es más ni menos que un plan que el exentrenador Óscar Washington Tabárez intentó impulsar, pero en el que nunca avanzó.

En 2010, al hacer un balance de su gestión, el entrenador señaló que en los siguientes cuatro años esperaba apuntar a trabajar con el Interior. Las intenciones quedaron en eso.

Esta vez, Giordano, el floridense campeón del interior como futbolista, va por todo y le puso combustible al proyecto que pretende encender el motor de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) para conseguir definitivamente potenciar al semillero de la AUF: los 18 departamentos del Interior.

Leonardo Carreño

Jorge Giordano, director de selecciones nacionales

En una entrevista con Referí, Giordano manifestó su preocupación porque el 40% de los jugadores de 12 a 16 años que el último año vinieron a probarse en clubes profesionales en Montevideo, regresaron a su departamento, tras la frustrada experiencia en la capital, y algunos de ellos dejaron el fútbol.

La AUF quiere evitar el traumático viaje a Montevideo de adolescentes y jóvenes y mantenerlos en sus entornos naturales, con la infraestructura y profesionales acordes para acompañar su crecimiento sin tener que bajar a la capital.

El plan de Giordano también tiene la base de los centros U2030 que OFI creó en 2016 como parte del proyecto Gol al Futuro, creado por Tabaré Vázquez en 2009, que impulsaba el desarrollo integral del futbolista.

Luis Matosas, responsable de los temas técnicos de OFI, empujó los U2030, bajo la presidencia de Gustavo Bares. Generó hasta siete centros en todo el país, pero con la pandemia se quedó solo con el de Mercedes.

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Ahora, con la AUF que preside Ignacio Alonso empujando a través de Giordano, el fútbol uruguayo va por todo y generó un frente común con OFI, ONFI (Organización Nacional del Fútbol Infantil) y las intendencias.

La primera charla de Giordano para instalar un centro de selecciones nacionales fue en Salto, hace dos semanas. La Intendencia brindó su apoyo. La próxima semana irá a Tacuarembó, en situaciones similares, con el apoyo de la comuna.

Soriano ya lo tiene en marcha. Ahora solo lo ajustará al nuevo modelo que quieren impulsar bajo el paraguas del proyecto de selecciones nacionales que tiene a Diego Alonso como cabeza futbolística.

"La idea es no dejar escapar ni un solo talento", dijo uno de los dirigentes que trabajan en este plan.

Los impresionantes números de OFI: 31.577 menores de 20 años

El proyecto de selecciones impulsa seis sedes regionales. Esto significa que cada uno de esos puntos estratégicos recibirá el caudal de los jugadores más destacados de 10 ligas.

La estructura de OFI actualmente se divide en cuatro confederaciones, 35 regiones y 64 ligas distribuidas en los 18 departamentos del interior.

De acuerdo a registros del pasado mes de abril, OFI tiene a 31.577 futbolistas menores de 20 años en actividad. Esto equivale casi al 1% de la población de Uruguay y sextuplica la cantidad de futbolistas de la misma edad que juegan en equipos que participan en competencias de la AUF (hay 5.500 registrados en la Asociación).

Camilo dos Santos

Mario Cheppi, presidente de OFI

En una mirada mucho más ambiciosa y profunda, que ensalza el valor de los centros que impulsa Giordano, cada lugar que proyecta la AUF tendrá la capacidad de trabajar con una selección de 5.262 jugadores en las tres categorías, sub 15, sub 17 y sub 20.

Este escenario consigue multiplicar la red con la que la AUF pescará sus talentos, porque a esos más de 30 mil futbolistas les realizarán un seguimiento muy cercano, con un nivel de profundidad similar al de las selecciones nacionales en el Complejo de la AUF y les darán mejores herramientas en la preparación de los futbolistas del interior.

Una mirada menos optimista, explicaron a Referí, es esta: en el universo de los 5.500 jugadores menores de 20 años que compiten en la AUF están los jugadores más destacados del Interior que ya fueron captados por los clubes profesionales o por empresarios con sus redes cazatalentos. Sin embargo, hay otros 31.577, que aún no fueron descubiertos y que están en proceso de crecimiento, que pueden ser cobijados por la estructura de una organización como la AUF, OFI, Onfi y las intendencias.

Leonardo Carreño

Mario Cheppi e Ignacio Alonso

De los números se desprende que Uruguay multiplicará por seis su red de captación de talentos en edades comprendidas entre los 15 y 20 años.

Es intención de Giordano, realizar un trabajo similar con Onfi, con jugadores de 8 a 13 años, que también está en una etapa de desarrollo.

¿Cómo y dónde funcionarán los centros?

1) Proyectan seis centros en puntos estratégicos del país.

2) ¿Dónde estarán las sedes? Aún no fueron determinadas. Buscan cubrir todas las regiones y que los jugadores deban trasladarse lo menos posible. Saben que con seis no son suficientes, pero lo plantearon como primer objetivo. Los tres centros que parecen llevar ventaja son los de Soriano (en Mercedes), Salto (en Salto) y Tacuarembó (en Tacuarembó). Buscan impulsar uno en el Este, con la opción de utilizar como base de operaciones Rocha, uno en el centro del país y otro en un lugar a determinar. Artigas es una alternativa que en la AUF ven con buenos ojos porque es una cantera de talentos.

3) ¿Por qué es importante el lugar a elegir? Colonia, uno de los departamentos con más futbolistas en OFI, con dos clubes compitiendo en la AUF (Plaza y Deportivo) ya tienen una red de captación.

4) Para cada centro seleccionarán entrenadores con el siguiente criterio: a) un entrenador del departamento o de la zona, b) un entrenador de cualquier otro lugar del país. Buscan trabajar con entrenadores formados en OFI, primero, y luego, si no cumplen con los requisitos, extenderlo a todo el país.

Mariana Greif / Pool / AFP Diego Alonso, entrenador de Uruguay

5) Los entrenadores se perfeccionarán en el Complejo de la AUF con Diego Alonso y los entrenadores de la selecciones juveniles. Allí recibirán lineamientos. Esos mismos entrenadores, brindarán charlas en las ligas y a los clubes en cada departamento.

6) Los jugadores serán seleccionados y podrán entrenar de lunes a miércoles (así funciona actualmente en el Complejo de la AUF), con la opción de extender el plan a cinco días.

7) Realizarán competencias entre los centros regionales.

8) En caso que la AUF reciba invitaciones para jugar partidos amistosos en la misma categoría al mismo tiempo, la primera representación de la AUF será la de la selección que trabaja en el Complejo y la segunda, el mejor centro, que representará a Uruguay en actividades internacionales.

9) Con esto evitan que los jugadores sufran el desarraigo y puedan mantenerse en su ciudad natal, en su entorno familiar y en su círculo de amistades y desde allí llegar directamente a las selecciones nacionales, sin tener que jugar en clubes de Montevideo.

¿Qué explicó Giordano sobre el tema?

En la charla que Giordano mantuvo con Referí la semana pasada, el entrenador se refirió al tema en estos términos:

¿En qué sentido le preocupa el fútbol del Interior?

En el desarrollo físico de los futbolistas. No es un problema de recursos humanos en el interior, el asunto pasa porque juegan poco (entre 15 y 20 partidos por año), los entrenamientos se realizan en horarios en los que es difícil entrenar porque son nocturnos y en lugares con poca luz. Debemos abrir el proceso de selecciones al interior y dar una oportunidad a todos los jugadores. Existe una franja, entre 12 y 16 años, en la que hay algunos futbolistas en el interior que están a la altura de las selecciones uruguayas. Hay algunas cifras que dicen mucho: el 40% de los futbolistas de esa edad que este año vinieron a Montevideo regresaron a su lugar de origen, pero algunos de ellos ni siquiera lo hicieron a sus clubes, ya no volvieron al fútbol aunque tenían cualidades. Por esa razón, tenemos que ser capaces de sostener un plan en el que ese chiquilín en su departamento en algún momento pueda ser elegible para la selección. Para ello debemos dar infraestructura y recursos humanos.

¿Cómo avanzan en ese punto?

Como no invadimos, en este plan nos asociamos con OFI y Onfi, y avanzamos juntos y apoyamos. En lo que somos rigurosos es en que debe haber un plan de trabajo y elaborado por los profesionales que están en el Complejo de la AUF que son los encargados de las selecciones nacionales.

Leonardo Carreño

Jorge Giordano

¿La cabeza de ese proyecto van a ser los entrenadores de las selecciones nacionales?

Sí. La idea es repicar lo que ocurre en el Complejo de la AUF en distintos puntos del interior. Hay dos patas: la formación del chiquilín, que deben tener un gran contenido en el entrenamiento, y la formación del entrenador. En ese caso viene un profesor del interior a hablar sobre un tema concreto con los profesionales de la selección en el complejo de la AUF. Allí recoge conocimiento y tiene la obligación de replicarlo en su departamento. De esa forma vas regando el conocimiento y transmitiendo a más personas, y eso llegará a más clubes. Por tanto, este proyecto tiene dos patas, la formación del futbolista y un ida y vuelta del entrenador.

Esto tiene como base el proyecto U2030 del programa Gol al Futuro y OFI.

Es el U2030, para el que esperamos un gran apoyo del gobierno de cada localidad, pero también, y es duro lo que voy a decir, igual vamos a hacer el centro sin el apoyo del gobierno porque si nos asociamos bien con OFI y las ligas nos respaldan, que son las dueñas de los futbolistas, tendremos mejor o peor infraestructura pero estaremos allí. Ahora empezamos la etapa en la que estamos invitando a todos los que se quieran sumar, porque esto es de todos y es una oportunidad para crecer. Cuando presentamos el centro en cada lugar que vamos, ya estuvimos en Salto y ahora iremos a Tacuarembó, se desarrolla una reunión a la que van los empresarios de la ciudad a los que les explicamos en qué consiste la Ley de Mecenazgo y Comprode, cuáles son sus beneficios y la forma en que todo ese apoyo llega a las instituciones y a los jugadores.

¿Cómo se financia?

FIFA apoya estos proyectos, cuando son serios.