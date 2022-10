Con Cavani como titular, Valencia enfrenta a Mallorca de Giovanni González

El delantero uruguayo Edinson Cavani es titular en Valencia este sábado cuando a la hora 13.30 reciban en Mestalla a Mallorca, club en el que juega el ex Peñarol y River Plate, Giovanni González.

El salteño volverá a la titularidad más allá del "miedo" que dijo tener su técnico, Gennaro Gattuso, este viernes, por su lesión en el tobillo.

"Tengo un poquito de miedo, por eso no juega los 90 minutos" expresó el entrenador sobre el delantero uruguayo y agregó :"Cuando se le inflamó el tobillo teníamos que tener atención. El otro día podría jugar 15 o 20 minutos más, pero tenemos que reservarlos porque tenía molestias, es un jugador que está marcando. Hace dos semanas estabais preocupados con que no marcaba, ahora está marcando, pero tenemos que reservarlo. El otro día marcó dos goles y en el vestuario tenía el tobillo todo inflamado y tuve que cambiarlo. Hay jugadores que están marcando, pero sobre todo me encantan cómo está en el vestuario con sus compañeros", indicó Gattuso en la conferencia de prensa previa a este encuentro.