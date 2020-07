Con leve alza de la oferta, los valores en el ganado gordo tienden a la estabilidad

La semana cierra con un leve aumento de la oferta de ganado, una industria mejor posicionada y valores que tienden a equilibrarse luego de 10 semanas consecutivas de suba.

Las últimas lluvias y días soleados aceleraron el rebrote de las pasturas y se percibe una mejora en la calidad de los ganados, con algo más de oferta de animales provenientes de verdeos, aunque no en volúmenes significativos.

La colocación de ganados es fluida, con las entradas a planta un poco más largas, entre una semana y 15 días.

Los mejores novillos, especiales, de punta alcanzan los US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza, aunque algunas industrias se han mostrado reticentes a seguir convalidando ese valor. La mayoría de los negocios para novillo gordo se realizan en US$ 3,45 y para la vaca entre US$ 3,25 y US$ 3,30. En el caso de la vaquillona, el mercado está un poco más frío, pero sigue sólido con negocios en el eje de US$ 3,35 para lotes bien terminados.

La oferta de ganado de corral ha sido constante y en los primeros días de agosto tendrá mayor incidencia, con el comienzo de la faena de corral con destino a Cuota 481.

El aumento de temperaturas previsto para la primera semana de agosto puede acelerar la producción forrajera y luego la terminación de ganados de pasto.

La industria ha sostenido el volumen de faena vacuna y en la semana pasada mostró una suba que sorprendió. Sumó 37.487 cabezas, 20% arriba de la semana previa y 10% más de los 34.054 registradas en igual semana del año pasado.

Hubo un marcado aumento semanal en la faena de novillos (17%), con 19.364 cabezas frente a 16.543 la semana anterior.

La faena de vacas también se recuperó, con 12.664 cabezas, frente a las 9.769 industrializadas la semana anterior.

El mercado internacional está firme, con buenas ventas a China, Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

También hay firmeza en el mercado de lanares, con el cordero pesado en US$ 3,55, el cordero en US$ 3,45, los borregos en US$ 3,50, capones en US$ 3,10 y ovejas en US$ 3.

Hay algo más de oferta y se vio reflejado en un incremento en la faena semanal. Se procesaron 11.198 ovinos, 34% por encima de las 8.337 de la semana previa y arriba de los 8.606 faenados un año atrás.

En la reposición hay una tonificación del mercado, con una fuerte demanda desde los corrales. En la primera jornada de remate de Pantalla Uruguay, esta semana, el ternero promedió US$ 2,25, un 4% por encima de los US$ 2,16 promedio logrados en el remate anterior, con un mínimos de US$ 2 y un máximo de US$ 2,63.

Para los próximos días se espera una estabilidad de valores para el ganado gordo y a la vez un gradual aumento de la oferta, aunque el grueso del volumen de ganado va a demorar en llegar, sin que se genere una sobreoferta, coincidieron los consignatarios consultados.

Precio de la carne vacuna ajustó, pero sigue arriba del de hace un año

El precio por tonelada de carne vacuna exportada consolida el ajuste. En la semana cerrada el 25 de julio promedió US$ 3.653, levemente por debajo de los US$ 3.757 de la semana previa, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En el acumulado anual se mantiene por encima del registro de 2019. El promedio se ubica en US$ 3.864, es decir 5,2% arriba de los US$ 3.673 de hace un año.

En carne ovina –con colocación trancada en el mercado brasileño–, el valor semanal dio un salto y promedió US$ 4.486 por tonelada, un 19% más que los US$ 3.757 de la semana previa.

En lo que va del año se ubica en US$ 4.286, es decir 1% menos que los US$ 4.334 registrados en mismo período de 2019.