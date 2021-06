Crímenes con huella: cayeron en manos de mentes asesinas y marcaron la agenda informativa

El psicópata de Carrasco, como se le decía a Goncálvez, cayó en febrero de 1993

El asesino serial de Carrasco

El “psicópata de Carrasco” que tenía atemorizado al barrio cayó el 20 de febrero de 1993 en el Chuy. La policía interceptó el ómnibus en el que regresaba de un viaje a San Pablo. Pablo Goncálvez tenía entonces 22 años, era hijo de un diplomático y había sido investigado en 1991 por una denuncia de violación que no se probó. El cuerpo de María Victoria Williams había aparecido en el Parque Roosvelt, y la policía indagaba otros dos crímenes a jóvenes del barrio: Ana Luisa Miller y Andrea Castro. Las tres habían muerto por asfixia pero no había conexión entre los casos hasta que las piezas fueron encajado. Un amigo de Goncálvez lo vinculó a la violación, y a partir de ahí lo relacionaron con Williams porque ella tomaba el ómnibus cada día frente a su casa. Finalmente pudo ser procesado por ambos crímenes y por la violación. El 8 de febrero, mientras Williams estaba en la parada le pidió ayuda diciéndole que su abuela había tenido un accidente. Dentro de la casa, Goncálvez la asfixió, escondió el cuerpo detrás del sillón y lo tapó con una bolsa. Luego quemó sus pertenencias. Sin embargo, al allanar la casa la policía encontró restos de un monedero de Williams. A Castro, de 16 años, la había abordado 20 de setiembre de 1992 en un boliche y la estranguló en el auto cerca del Hotel Carrasco y dejó su cuerpo en la playa Mansa de Punta del Este. El 5 de marzo, los diarios informaban que también había confesado el crimen de Miller, asesinada el 1º de enero de 1992. Según su versión, la abordó cuando regresaba a su casa de celebrar el año nuevo. La llevó hasta Solymar. Allí intentó violarla y la asfixió con uno de los cinturones de su auto. Siete años después fue condenado a 30 años por el caso Miller. Según el juez, Goncalvez había brindado detalles que solo el asesino podía conocer. En junio de 2016 la Justicia dio por cumplida la pena ya que redimió 7 años de los 30 por estudio y trabajo. Abandonó la cárcel de Campanero donde estaba desde 2013, a los 46 años.

Un adolescente degollado previo a un clásico

El 12 de junio de 1994 Diego Posadas, un hincha de Nacional de 16 años, fue atacado por un grupo de hinchas de Peñarol y degollado por otro menor cerca de la tribuna Colombes del Estadio Centenario, previo a un partido clásico. Pese al sangriento crimen, el partido se desarrolló con normalidad. Recién al día siguiente, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) suspendió el fútbol por una semana con el objetivo de “salvaguardar la seguridad de los espectadores y desentrañar el episodio lamentable”, dijo el entonces secretario de la AUF, Héctor Olmos, quien aseguró la necesidad de hacer “un paréntesis”. “Se llegó a esto para tener una semana de reflexión, de descanso, de meditación”, dijo entonces la AUF con respecto al cruce que venía en aumento entre las barras bravas de Peñarol y Nacional.

Lo mataron “por el color del gorro que llevaba”

Da Cunha había cambiado el turno –era transportista de Coetc– para ir a ver a Cerro. Finalizado el partido, pidieron que se retirara primero la hinchada de Cerro. Camino a la parada que está en la puerta del Clínicas Da Cunha, su esposa Natalia y su hijo Damián, de 12 años, se toparon con una barra de Peñarol. Él llevaba el gorro de Cerro y a Damián se le veía la camiseta por abajo del buzo. “Eran como 20 personas y nos envolvieron, quedé por fuera. Cuando vi que tiraron a mi hijo al piso, puse mi atención en lo que estaba pasando con Damián y alguien dice´al botija no, a éste, a éste, matalo, matalo’. Se lo pasearon entre ellos, y no veías el cuchillo, veías solo manos. Yo gritaba: ´por favor no le peguen´. Lo apuñalan y lo tiraron a la calle como quien tira algo que desecha”, relató la esposa de Da Cunha en 2015 a El Observador. Su esposa y su hijo lo llevaron en andas hasta la emergencia del Clínicas. Murió horas después. Nunca se supo quién lo apuñaló pero cuatro hinchas de Peñarol fueron condenados en 2008. Tres de ellos como autores de homicidio muy especialmente agravado a la pena de 17 años y algunos meses, y a una mujer por falso testimonio a 23 meses de prisión. El juez Julio Olivera concluyó que asesinaron a Da Cunha “por el color del gorrito que llevaba”. Lo golpearon y le provocaron nueve heridas corto punzantes en el tórax, abdomen y brazo izquierdo. Dijo que el “malón” salió del Estadio antes de que terminara el partido con el fin de “cometer delitos” y se toparon con Da Cunha.

Conmoción en Piriápolis

En 2010 se realizó la reconstrucción en Laguna del Sauce donde apareció el cuerpo de Natalia Martínez

"El hallazgo de los documentos personales y de una prenda de abrigo que pertenecen a Natalia Martínez Bengoa da por tierra con la hipótesis de que la joven se ausentó por voluntad propia. Además, no se ha recibido mensaje extorsivo alguno”. Así comenzaba la nota de El Observador del 23 de enero, seis días después de la desaparición de la joven de 19 años del boliche La Rinconada de Piriápolis. En la madrugada del 19 de enero había salido del baile pero nunca había llegado al auto en el que la esperaban sus amigas. En los días posteriores se empapeló Piriápolis con el rostro de la joven y se peinó Maldonado entero en su búsqueda. No faltaron mentalistas y videntes que aportaron datos a la policía. Su cuerpo apareció el 10 de febrero en una zona de pinos cerca a la laguna del Sauce. Tenía el cráneo parcialmente quemado. Las pruebas forenses determinaron que la causa de muerte fue “accidental”. Pasaron tres años para que el crimen que se había convertido en un enigma se aclarara, aunque siempre quedó un manto de duda. Rodrigo Berges, de 25 años y sin antecedentes, relató que la invitó a dar una vuelta, y al llegar a la zona de Playa Verde “ella respiraba mal” y luego sufrió convulsiones. “No la maté. Se murió así como les cuento y no supe qué hacer”, testificó. El juez Gabriel Ohanián lo condenó a nueve años de prisión por “homicidio simple”. Según dijo, intentó besarla y “dada su personalidad el rechazo de la joven (…) le hizo perder los estribos”. En octubre de 2013, la Suprema Corte ratificó la condena y le otorgó la libertad anticipada, por haber cumplido dos tercios de la pena. La familia del imputado insistió siempre en su inocencia.

Cuádruple asesino en la estancia la Teoría de Rosario

En una hora ocurrió todo en la tarde del 4 de marzo de 2008. A su tía abuela, Alicia Schwyn de Borrás, Pablo Borrás la ejecutó en la cocina. A su prima Alicia, el esposo de ella Daniel Bentancour y el peón Higinio Mesa los acuchilló, uno por uno en distintas habitaciones de la casa. “El Mellado”, como le decían a Borrás, había decidido robar a su familia porque sabía que en la estancia La Teoría había plata. Se puso en contacto con sus tres cómplices y en una reunión decidieron llevar un arma e ir con la cara descubierta. Borrás se enfureció cuando Bentancour le dijo que no había plata. Finalmente encontraron US$ 20 mil en la caja fuerte que se repartieron en partes iguales. Dos de los más jóvenes hicieron compras en Montevideo –championes, un playstation y una guitarra eléctrica– que los delataron y uno de ellos confesó.

La bomba del Buceo y un atentado que permanece impune

Se trata de uno de los crímenes más enigmáticos de la historia del país. Se tejieron muchas hipótesis en torno al atentado que sufrió Miriam Mazzeu Soto, de 49 años, el 3 de octubre de 2009: desde que se trató de una carta bomba a un problema familiar vinculado a una herencia, o problemas con un militar que había sido su jefe en el Instituto de Educación Física de la Universidad de la República, donde trabajaba. La principal hipótesis que se indagó –luego de que se fueron descartando las demás– fue la de la carta bomba ya que testigos vieron, cinco minutos antes de la explosión, a un hombre en moto que le entregó un paquete a Mazzeu. Se determinó que el paquete fue despachado desde la terminal de Tres Cruces el día anterior pero nunca se logró llegar al verdadero remitente del potente explosivo armado por expertos.

Un disparo a sangre fría que generó un grito por seguridad

Martín Cerchiari

Detrás del mostrador cayó baleado el planchero de La Pasiva Gastón Hernández

La imagen se emitió innumerables veces en los informativos. A sangre fría y en el medio del pecho, un adolescente con un gorro de visera le disparó a Gastón Hernández, de 34 años y padre de 5 hijos. Trabajaba desde hacía tres meses como planchero en La Pasiva de 8 de Octubre y Albo. Mientras Hernández agonizaba, los dos adolescentes que habían ingresado en la madrugada del 12 de mayo de 2012, se llevaron $ 100 mil de la caja. Luego se supo que el crimen había sido “vendido” por una exempleada disgustada con el despido. La saña del crimen provocó una indignación generalizada y el grito por la inseguridad resonó fuerte en el sistema político. Ese año se registró un pico en homicidios con participación de adolescentes en diciembre se aprobó la ley 19.055, que aumentó a un año la pena mínima para adolescentes que cometen delitos graves.

Una bala perdida que le cortó los sueños a Soledad Barrios

El balcón de la casa de Soledad Barrios dónde la alcanzó la bala

Luego de una prolongada guardia en el hospital –trabajaba en transplantes hepáticos– Soledad Barrios decidió descansar el 14 de diciembre de 2012 pero no pudo. Salió al balcón a gritarle a los violentos que se enfrentaban en la calle luego del partido entre Cordón y Welcome. Una bala perdida la mató. El autor de los disparos, un adolescente de 17 años, declaró una semana después: “Yo saqué el revólver para asustar, me enteré que le di a dos, tiré seis, sonaron muchos más (...) Dos de frente y el resto para arriba (...) Dudé de la muerte (de Barrios) si fui yo”. Argumentó que llevó el arma porque la hinchada de Welcome publicó en internet balas con tres nombres, que interpretó como amenaza. La principal prueba fue una cámara ubicada en la puerta de un comercio en la que se lo veía correr con el arma. La Justicia de Adolescentes lo condenó a 2 años y 8 meses de encierro.

Caso Chomnalez: el de mayor cobertura televisiva

Marcelo Umpierrez

La policía recoge evidencia dónde apareció el cuerpo de Lola Chomnalez

La desaparición de la adolescente argentina Lola Chomnalez, el 28 de diciembre de 2014, y la investigación sobre su asesinato fue el crimen con mayor cobertura televisiva de la década, según un estudio de la empresa Foco. Chomnalez salió caminando de la casa que alquilaba su madrina en Valizas hacia Aguas Dulces y no regresó. Dos días después fue hallada muerta sobre unas dunas. La investigación policial presentó carencias ya que no se conservó la escena del crimen. En cinco años pasaron por el juzgado 40 indagados pero el ADN de ninguno coincidió con la que se encontró en la mochila de Chomnalez. Tampoco coincidió con la de El Cachila, un vendedor de estampitas que declaró haber visto morir a la joven y es el único imputado por el homicidio.

Triple crimen de los infantes de Marina

Ministerio de Defensa

El sepelio con honores de los tres infantes de Marina asesinados

En la mañana del 31 de mayo de 2020, cuando tocaba el cambio de turno se descubrió la masacre en el puesto de guardia de la Armada del Cerro de Montevideo. Los infantes de marina Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez tenían un disparo en la cabeza cada uno. Habían sido ejecutados y les habían robado las pistolas 9mm Glock, además, faltaban sus respectivos cargadores y un equipo de radio portátil. En horas la policía logró determinar que el homicida era Jonathan Bragundi, un exinfante que había estado seis años en servicio y había trabajado en ese mismo puesto pero había sido cesado por faltar a trabajar cinco días. Los investigadores llegaron a él a partir de un informante que contó que el exinfante había ofrecido armas Glock en el Cerro, horas después del asesinato.