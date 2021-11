Danubio quiere jugar contra Defensor Sporting con público pero se topará con la negativa de la AUF

La directiva de Danubio le planteó a Defensor Sporting jugar con público el próximo martes (hora 22:15) en la última fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional.

Danubio llegará a esa fecha segundo con 38 puntos tras empatar el miércoles 0-0 con Cerro y Defensor Sporting tercero con 37 tras golear este jueves 5-0 a Rampla Juniors. El ganador (el empate favorece a la franja) ascenderá directamente a Primera detrás del campeón Albion. El otro deberá jugar playoffs en busca del tercer ascenso.

"Con Defensor Sporting ya intentamos jugar con público a partir de la segunda rueda, pero muchos equipos no quisieron por diferentes motivos. Ahora consultamos a Defensor, club con el que tenemos una excelente relación, para ver si están dispuestos a jugar con público porque es un partido que va a llevar mucha gente. Nos contestaron que van a analizar el tema en directiva y luego veremos cómo planteamos el tema", reveló el presidente de Danubio, Arturo Del Campo, a Referí.

Arturo Del Campo

En efecto, la directiva de Defensor Sporting ya tenía prevista su reunión semanal para este jueves a la hora 18:30 pero su presidente Alberto Ward llevará sobre las 19:30 por una actividad institucional llevada a cabo en el barrio Municipal.

Ambos equipos llevaron una moción conjunta al Consejo de Liga de Segunda del pasado 8 de setiembre para jugar con público. Pero por votación de la mayoría se decidió seguir jugando en el Charrúa sin espectadores.

El pasado lunes, cuando el Ministerio de Salud Público habilitó en espectáculos al aire libre aforos del 100% para espectadores vacunados contra el covid-19, ningún club formalizó planteos para volver a jugar con hinchas.

"En ese Consejo de Liga se votó seguir jugando sin público hasta el final del campeonato. Es lo que se acordó y así seguiremos. Ningún club hizo gestiones ni consultó para que vuelva el público y además, el Charrúa no está habilitado para jugar con hinchas", explicó a Referí Elías Zumar, presidente de la Segunda División.

Los únicos habilitados a ingresar a los partidos son los dirigentes, pero el número se vio reducido la semana pasada de 85 a 55 después de dos incidentes en los que jugadores de Defensor Sporting fueron protagonistas. El primero en el partido ante Racing donde su entrenador Damián Santín amenazó a Mathías Cardacio con "arrancarle la cabeza" tras denunciar que le festejó un gol de cara al banco. El segundo tras perder contra Villa Teresa donde Sebastián Píriz saltó al sector de los allegados del Villa para tomarse a golpes de puño.

Sin embargo, Danubio ahora intentará que retornen sus hinchas: "El hincha lleva mucho tiempo sin poder ir a la cancha y estamos en deuda con la gente, ya hay 100% de aforo en los espectáculos al aire libre y no hay razones para que no puedan seguir sin ver a sus equipos", expresó Del Campo.

Danubio le llevó la propuesta a Defensor Sporting a través de su delegado Francisco García Arnabal.

"No concebimos el fútbol sin público, creemos que siempre debe ser una fiesta y vamos a agotar todos los esfuerzos para jugar con público. Desde ayer ya estamos haciendo gestiones y si no se da nos queremos quedar con la conciencia tranquila de que hicimos todo lo posible", declaró Del Campo.

Consultado por Referí, Alberto Ward, presidente de Defensor Sporting, no está dispuesto a generar una movida tendiente al cambio de las actuales condiciones: "No recibimos nada, pero analizaremos el tema en directiva. Ellos ya saben mi posición que prefiero no hacer pública, pero no vamos a hacer ninguna gestión por cambiar el partido que ya está fijado para el martes".

Alberto Ward

Zumar, en pleno partido entre Albion y Rocha, declaró desde el Charrúa ante la consulta de Referí sobre la actual movida de Danubio: "No recibimos nada y el campeonato va a terminar como estaba previsto en el Charrúa, creemos que otro planteo a esta altura no corresponde".

Elías Zumar

La movida de Danubio parece entonces destinada a no ser contemplada. De llegar a obtener el sí de Defensor Sporting deberán consultar a la Mesa Ejecutiva de Segunda División si la moción es posible, si la misma tiene que pasar o no nuevamente por un Consejo de Liga y además se debe jugar en otro escenario ya que el Charrúa, al no tener tejido perimetral, no puede albergar partidos con público.

La posibilidad de que el público regrese puede darse en los playoffs siempre y cuando los cuatro equipos estén de acuerdo en jugar en régimen de local/visitante con hinchas.