Defensor Sporting y Danubio quedaron solos: el Uruguayo de Segunda seguirá sin público

Defensor Sporting y Danubio quedaron solos en el Consejo de Liga de la Segunda división y el campeonato Uruguayo de esa categoría continuará sin público en las tribunas.

Ambos clubes propusieron el retorno de los hinchas para los partidos de la segunda rueda del torneo, pero no lograron el voto afirmativo de las demás instituciones, por lo que el Uruguayo de Segunda, que se disputa íntegramente en el estadio Charrúa, seguirá sin espectadores.

Votaron negativamente Rampla Juniors, Racing, Juventud de Las Piedras, Central Español y Albion, y se abstuvieron Cerro, Uruguay Montevideo, Villa Teresa, Atenas y Rocha FC.

Festejo de Danubio

Dirigentes de estos clubes expresaron a Referí que en general, la decisión se debe a que no están en condiciones de afrontar los costos que genera la venta de entradas y el acceso de público a la cancha.

José Luis Villarreal, presidente de Central, expresó a Referí que el Charrúa "no está habilitado" para recibir gente porque no tiene tejido perimetral y los clubes no están en condiciones económicas de fijar sus canchas. Rampla Juniors tuvo inconvenientes para pagar sus deudas en fecha y por ese motivo se postergó la primera fecha de la segunda rueda que iba a comenzar el 7 de setiembre.

Defensor señaló en un comunicado que "el club continuará con las gestiones pertinentes para que nuestros simpatizantes puedan volver a las tribunas siempre cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes".

Las delegaciones de los clubes seguirán con 75 personas el local y 65 el visitante.

La primera rueda fue ganada por Racing con 22 puntos, seguido de Albion con 21, Defensor Sporting 20, Juventud 19 y Danubio 18.

El inicio de la primera fecha de la segunda rueda quedó prevista para el miércoles 15 de setiembre con los siguientes detalles:

Miércoles 15

Rampla-Atenas, 16:00

Danubio-Central Español, 18:30

Uruguay Montevideo-Racing, 21:00

Jueves 16

Juventud-Villa Teresa, 16:00

Rocha FC-Defensor Sporting, 18:30

Cerro-Albion, 21:00

Todos los partidos se jugarán en el estadio Charrúa