De Coito a Ferreyra, los cambios en la Sub 20

Cuando el técnico Fabián Coito decidió dar un paso al costado y tomar otro rumbo se activó el plan en la búsqueda de su sucesor. El citado profesional se alejó de la selección Sub 20, con algunos de sus colaboradores, dejando como legado la clasificación al Mundial de la categoría, a jugarse en Polonia.

Aquel cuerpo técnico que había logrado el título de campeón sudamericano en Ecuador 2017 se fraccionó. No todos emigraron con Coito a Honduras donde asumió el cargo y el desafío de conducir a la selección mayor.

Eso facilitó la tarea de los dirigentes a la hora de la elección del sucesor. La misma recayó en su colaborador más directo, Gustavo Ferreyra. Un hombre conocedor de los jugadores y el manejo en el Complejo Celeste.

Lo que jamás se imaginó fue que Ferreyra llevara adelante tantos cambios en el plantel y en el equipo. Incluso a nivel de idea táctica.

Ferreyra armó un plantel a su gusto. Apeló más a jugadores del medio local que surgieron en los últimos meses, después del Sudamericano. Eso fue un cambio notorio con relación a su antecesor que tenía un plantel cuya base estaba integrada por jugadores que militaban en el exterior.

Al Sudamericano fueron convocados de afuera 10 jugadores. A saber: Franco Israel, Rodrigo Zalazar, Facundo Batista, Nicolás Schiappacasse, Pablo García (cuando lo citaron estaba en River Plate de Argentina), Renzo Rodríguez, Edgard Elizalde, Agustín Dávila, Juan Manuel Sanabria y Juan Manuel Boselli.

Hoy, de cara al Mundial de Polonia, la realidad indica que repiten seis jugadores. A ello se suma Bruno Méndez que fue transferido luego del Mundial y Ronald Araújo al que Barcelona le impidió concurrir al Sudamericano.

El cambio más significativo está en la ofensiva. Bajo la conducción de Ferreyra se apela más a los jugadores del medio. Consecuencia directa del nivel mostrado por Thomás Chacón, Brian y Santiago Rodríguez.

El entrenador lo resumió en nota con Referí diciendo: “El plantel se armó basado en varios criterios. Uno de ellos es el momento actual de los jugadores, el nivel de rendimiento, la cantidad de minutos que han jugado. Eso por un lado”. En este rubro entran los tres mencionados que en sus equipos, Nacional (Santiago Rodríguez), Peñarol (Brian Rodríguez) y Danubio (Thomás Chacón), se ganaron la titularidad.

El entrenador reafirmó el concepto diciendo: “hay jugadores del medio local que están jugando en un muy buen nivel y trataremos de aprovecharlos”.

Ferreyra agregó: “Después nos basamos en algo más técnico, más táctico, lo que nosotros nos imaginamos que vamos a encontrar en el Mundial y las características de cada jugador, lo que pensamos que puede ser sustancioso de acuerdo a los criterios. También está el conocimiento que tenemos de ellos, lo que pueden rendir y lo que ya han rendido en partidos previos y en el Sudamericano. El aporte que pueden tener para los objetivos grupales, en cuanto a las situaciones de convivencia, de relacionamiento, la parte humana. Pensando en todo eso es que evaluamos y sin duda que la decisión fue muy difícil”.

¿Cambio en el arco?

El plantel de Uruguay ya se encuentra en Kleszczow, Polonia donde comenzó a entrenar pensando en su debut en el Mundial, el 24 de mayo ante Noruega.

El pasado miércoles jugó un partido amistoso ante Senegal, uno de los dos juegos pactados para sacar conclusiones previas al debut.

Y el técnico Ferreyra presentó cambios en el equipo desde el arco.

En el Sudamericano el titular fue Renzo Rodríguez, golero surgido de las formativas de Peñarol y que actualmente milita en Independiente de Avellaneda.

Rodríguez cuenta con un amplio recorrido en el fútbol. Pasó por River Plate de Argentina, volvió, emigró a Italia donde jugó en el poderoso Inter y un equipo del ascenso, y ahora firmó contrato con los rojos de Avellaneda.

En el amistoso del miércoles Ferreyra probó con Franco Israel en el arco. Un chico de Artesano de Nueva Helvecia, que jugó en las formativas de Nacional y que emigró a la Juventus de Italia.

Esto no quiere decir que el cambio esté confirmado ni mucho menos. Probablemente Ferreyra esté probando, pero el hecho fue llamativo.

Nueva dupla central

Uruguay logrará reunir en su defensa a dos líderes como Ronald Araújo y Bruno Méndez. El primero fue el capitán durante gran parte del proceso juvenil hasta que emigró a Barcelona.

El club catalán le impidió defender a la selección juvenil en el Sudamericano por lo que Coito decidió pasarle la cinta de capitán a Bruno Méndez.

Asimismo, la ausencia de Araújo, permitió el surgimiento de Sebastián Cáceres un defensa de Liverpool que con el paso del torneo se afirmó hasta convertirse en unos de los baluartes del sector defensivo celeste.

Cáceres, por su expulsión en el último partido de la ronda final del Sudamericano, está suspendido para el primer partido del Mundial.

En consecuencia, los centrales volverán a ser Araújo y Méndez. Por las bandas laterales no hay cambios con relación a los hombres que jugaban con Coito: Ezequiel Busquets por derecha y Maximiliano Araújo por izquierda.

Nueva estructura

A partir de la zona central se empiezan a producir los cambios de la figura del equipo seleccionado con relación al sistema que empleaba Fabián Coito para posicionar a sus equipos.

Es que Ferreyra juega con dos volante de contención y tres por delante de ellos para acompañar al único hombre de ofensiva. El sistema es un 4-2-3-1.

Antes de viajar, sin la presencia de Juan Manuel Sanabria, el equipo entrenó con la Mutual con Martín Barrios y Nicolás Acevedo en el doble cinco. Por delante de ellos estuvieron Francisco Ginella, Thomás Chacón y Emiliano Gómez.

Se tomó con pinzas porque faltaban integrarse los jugadores de Nacional y Peñarol.

Una vez sumados al plantel, el técnico sorprendió en el amistoso con Senegal al bajar unos metros a Ginella para formar el doble cinco

Sacó del equipo a Barrios y Acevedo –el mejor en el Sudamericano– e incluyó a Juan Manuel Sanabria.

Por delante de ellos los tres previsibles. Los Rodríguez de Nacional y Peñarol y Chacón, el pequeño demonio de Danubio.

Arriba un solo punta. En el amistoso fue Darwin Núñez pero se espera por la recuperación de Nicolás Schiappacasse que sufrió una lesión muscular en Parma.

Las dudas invaden sobre si Schiappacasse está en condiciones de ejercer esa función. En el Sudamericano fue el jugador más desequilibrante, de hecho fue el goleador del equipo, pero la mayoría de los partidos jugó sobre banda izquierda.

El debut se avecina. Queda una última prueba. El sábado a la hora 13 frente a Estados Unidos en Krakow. El equipo va tomando forma. Los cambios de un entrenador a otro son notorios.

El camino celeste

Grupo C

24 de mayo

Lublin Stadium

Honduras – Nueva Zelanda

Lodz Stadium

Uruguay – Noruega

27 de mayo

Lublin Stadium

Honduras – Uruguay

Lodz Stadium

Noeuga – Nueva Zelanda

30 de mayo

Lodz Stadium

Nueva Zelanda – Uruguay

Lublin Stadium

Noruega – Honduras

El capitán

Gustavo Ferreyra confirmó desde el primer amistoso, con Senegal, que el zaguero de Corinthians, Bruno Méndez, seguirá luciendo la cinta de capitán del equipo seleccionado Sub 20. En nota con Referí el entrenador expresó: “Sí, el capitán del equipo es Bruno Méndez, y cuando no estuvo fue Sebastián Cáceres y Ronald (Araujó) lo había sido anteriormente”.

Ayer chiquilines, hoy hombres

Nicolás Schiappacasse no daba crédito cuando vio al capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, ayudando a su madre a bajar las valijas del auto.

El Chiappa era un adolescente de 15 años que jugaba en la Sub 16 de River cuando se enteró de que lo compraba el Atlético Madrid. No lo podía creer. El desembarco en el club no fue de un día para el otro. Los colchoneros dejaron al chiquilín en Montevideo para que jugara en el primer equipo darsenero. Además, necesitaba el pasaporte comunitario.

Cuando cumplió 17 años viajó a Italia a hacer el pasaporte italiano. Primero se lo tuvo que hacer su padre porque Nicolás era menor.

Hasta que llegó por fin el día de viajar. Apenas llegado a Madrid quedó con la boca abierta por un mensaje de Josema Giménez.

“Hola Nico, bienvenido, en un rato estoy por el hotel”, le escribieron de un número desconocido. A las pocas horas apareció Giménez en el hotel.

Schiappacase vivió 45 días en un hotel en Madrid. Luego se mudó con su familia a Majadahonda, un barrio que queda cerca del lugar de entrenamiento del Aleti. Allí se juntaba con Giménez porque vivían cerca.

El crecimiento fue a pura velocidad. Nicolás comenzó jugando en el filial de los colchoneros y ahora está cedido en Parma de Italia.

Hoy lo encuentra maduro. Por razones de edad está jugando por segunda en la Sub 20.

Las vivencias de Renzo

El golero de la selección Sub 20, Renzo Rodríguez, es otro que salió a pelearla solo por el mundo y se forjó un camino en el fútbol a corta edad.

El chico se formó en Peñarol cuando ni siquiera tenía edad para jugar en la Pre-Séptima. Debido a ello tuvo que entrenar dos años sin poder jugar.

Cuando tenía 16 años y jugaba en la Sexta de Peñarol se fue a probar a River Plate de Argentina. Todo estaba encaminado pero como su familia no estaba bien económicamente decidió volver a los aurinegros.

Un año después lo tentaron y se lo llevaron a Italia donde entrenó seis meses en el poderoso Inter de Milán un año y al siguiente se fue a Novara que militaba en la B.

Un choque con su representante lo devolvió al país y luego de un tiempo pudo fichar por Independiente de Avellaneda, club donde extendió su contrato antes de viajar al Mundial.

El chico se hace camino al andar viviendo solo en Buenos Aires, una experiencia que lo hace madurar a ritmo acelerado.

Araújo, de Manga a Barcelona

Ronaldo Araújo es otro de los chicos de la selección Sub 20 de Uruguay que la peleó de abajo. Proveniente de Rivera, llegó al fútbol de la capital para probarse en las formativas de Rentistas.

Sus condiciones lo llevaron en un viaje sin escalas al primer equipo.

La adaptación a la capital no fue sencilla. Vivía solo, en un apartamento que le alquilaban. A los entrenamientos iba con sus compañeros que lo arrimaban hasta que, con el paso del tiempo, se pudo comprar un autito

Con el paso del tiempo Boston River se llevó al jugador que, por ese entonces, ya era citado a las selecciones juveniles de Uruguay.

En agosto de 2018 el zaguero de Rivera fue adquirido por Barcelona.

El costo del traspaso fue de un fijo de € 1,7 millones y unos variables que pueden elevar el coste del traspaso hasta un máximo de € 5,2 millones. Araújo tiene una cláusula de rescisión de € 100 millones siendo jugador del Barça B, mientras que si llega al primer equipo tendrá la cláusula será de € 200 millones

Y fue así como Ronald, un joven defensa de 19 años, que la peleaba como todos en las canchas peladas de Manga, allá cerca del radar donde un día le robaron los zapatos, lentamente se fue ganando un lugar en la selección sub 20 y su condición de líder llevó al técnico de entonces Fabián Coito a darle la cinta de capitán.

Bruno en la inmensidad de San Pablo

No menos sacrificada resulta la adaptación del capitán de Bruno Méndez al mundo Corinthians y a la inmesidad de una ciudad de asusta y abruma como San Pablo.

Méndez pasó de entrenar en la soledad del Viera con Wanderers, donde de casualidad caía algún periodista, a formar parte del plantel de un equipo grande de Brasil.

“Me cambió bastante la vida”, asumió Méndez en una charla con Referí.

No es para menos. En Montevideo vivía con su familia. Su mamá lo esperaba con la comida pronta. De la noche a la mañana pasó a vivir solo en una ciudad enorme y con peligrosa.

“La verdad que es difícil la vida en San Pablo, es nuevo, todo nuevo para mí. Me sirvió que me hayan integrando ya que muchos jugadores me brindan ayuda y tengo que agradecerles el respaldo que me dan”.

Pero claro, a diferencia de lo que pasaba en Uruguay, en su nueva ciudad Méndez debe tomar todo tipo de precauciones como salir una hora antes del entrenamiento porque el tráfico de la ciudad paulista es infernal.