Diego Alonso, de aquella foto de la clasificación como jugador, a esta como entrenador celeste

Diego Alonso consiguió el objetivo de clasificar a la selección uruguaya a la Copa del Mundo de Catar 2022 como entrenador este jueves, luego de que su equipo venciera 1-0 a Perú en el Estadio Centenario.

Fue un largo periplo el que debió padecer en cierto momento el plantel por los malos resultados cuando aún estaba Óscar Tabárez -a quien sustituyó en noviembre pasado- al frente del combinado nacional.

Tras su llegada, Uruguay acumula tres triunfos en fila y, con esos nueve puntos, consiguió clasificar al Mundial.

Hace 20 años, con Diego Alonso como jugador, la celeste volvía a una cita mundialista luego de 12 años.

Fue en ocasión de ganarle a Australia el Repechaje para la Copa del Mundo de Japón y Corea 2002.

Resultó en el partido decisivo, en el que todos recuerdan los dos goles del Chengue Morales en el arco de la Tribuna Ámsterdam en el segundo tiempo, luego de que Darío Silva abriera el marcador a los 14 minutos en el período inicial.

AFP

Diego Alonso saluda a Edinson Cavani, quien se llevó la pelota de recuerdo

El Tornado Alonso, como lo llamaban sus compañeros, aquel 25 de noviembre de 2001 estuvo los 90 minutos en el banco de suplentes del técnico de entonces, Víctor Púa, con el número 19.

Pero cuando terminó el partido, todo el éxtasis se contagió de celeste y los futbolistas festejaron durante largo tiempo en el césped del Estadio Centenario.

No era para menos. Al último Mundial que había concurrido Uruguay había sido al de Italia 90 dirigido por el Maestro Óscar Tabárez.

Alonso había disputado cuatro encuentros con los celestes en aquellas Eliminatorias: 1-0 a Bolivia, 2-1 a Chile, 1-2 ante Argentina en Buenos Aires y 1-1 contra los argentinos como local.

A aquella selección la clasificaron dos entrenadores, al igual que a esta, ya que antes que Víctor Púa, Daniel Passarella dirigió 10 partidos de aquellas Eliminatorias para la Copa del Mundo de Japón y Corea 2002. A la actual, además de Tabárez quien dirigió los primeros 14 encuentros, lo hizo el propio Alonso en los últimos tres compromisos.

En aquel festejo, Alonso, quien se había rapado a cero, celebró con todos sus compañeros, pero en un momento determinado, levantó en andas al Chino Álvaro Recoba.

Recoba había jugado los 90 minutos contra los australianos en un muy buen nivel.

Y esa fue la foto de la tapa del entonces suplemento deportivo de El Observador que se llamaba Al Toque: Alonso levantando en andas a Recoba en el arco de la Tribuna Colombes.

“¡¡Adentro!!”, fue el título del suplemento, y en un suelto debajo del resultado, expresaba: “La celeste regresa a un Mundial tras 12 años de larga espera; el pueblo vibró con una conmovedora conquista”.

Con 20 años más a cuestas, la noche de este jueves fue muy similar a aquella tarde para Alonso, aunque si bien lo tomó con un poco más de mesura, no ocultó su alegría.

@Uruguay

Diego Alonso explota de emoción tras la clasificación de Uruguay al Mundial de Catar 2022

En la foto que subió la cuenta oficial de Twitter la selección uruguaya tras la clasificación conseguida ante Perú, Diego Alonso explotó de alegría con un grito contenido.

Cuando terminó el partido se unió en un abrazo interminable con su ayudante técnico, Darío Rodríguez, quien fue compañero suyo en Bella Vista y Peñarol, y también había jugado aquel encuentro contra los australianos.

Pasaron poco más de 20 años y Diego Alonso volvió a festejar con la selección uruguaya, ahora en otra posición, pero la gloria siempre es la misma.

En aquella ocasión, Púa finalmente no lo tuvo en cuenta en el grupo de 23 futbolistas anotados para la Copa del Mundo. No obstante, esta vez sí podrá ir a un Mundial y nada menos que con la responsabilidad de ser el entrenador. Ya lo dijo el jueves a la noche luego de conseguir el objetivo: "Tengo muy claro que al Mundial no vamos a participar, vamos a ir a por todas".