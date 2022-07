Diez claves para entender el caso que suspendió la vacunación en menores de 13 años

La decisión del juez Alejandro Recarey de aceptar un recurso de amparo y suspender la vacunación contra el covid-19 en niños menores de 13 años generó repercusiones a todo nivel. A continuación, repasamos las claves para entender lo que pasó y cómo sigue el tema.

1- ¿Qué pasó?

El juez subrogante de lo Contencioso Administrativo Alejandro Recarey dio lugar al recurso de amparo que suspende de forma inmediata la vacunación contra el coronavirus en menores de 13 años. La suspensión se mantendrá mientras no se cumplan ciertos "condicionamientos" o hasta que un Tribunal de Apelaciones revoque el fallo.

Recarey también hizo lugar a un pedido de dos mujeres argentinas que presentaron un recurso de amparo para que no se les pida un test PCR al ingresar al país si no están vacunadas, por entenderlo como una práctica discriminatoria. El juez intimó al gobierno a no pedirle a estas mujeres que se testeen para entrar al Uruguay.

2- Los argumentos del juez

En el fallo que marca la suspensión de la vacunación, el juez alega que la "falta de información" sobre las vacunas lleva a que los responsables de los menores no puedan decidir cabalmente si es razonable vacunarlos o no. "En el marco de la desinformación se están lesionando los derechos de ambos, mayor y menor", indica el documento. Incluso, el juez dice que si estuviera comprobada la efectividad de la vacuna el gobierno tendría que haberla hecho obligatoria.

3- ¿Qué va a hacer el gobierno?

El Poder Ejecutivo va a apelar el fallo este viernes. "Este fallo es un disparate", dijo el secretario de Presidencia Álvaro Delgado tras conocerse la decisión, quien además entiende que la decisión "pone en riesgo a muchos menores de edad" y ataca el "aval de la ciencia".

En el gobierno hay confianza de que el fallo será transitorio y que el Tribunal de Apelaciones les dará la razón, algo que también se ve como el escenario más probable dentro de la Justicia.

4- ¿Cómo reaccionó el sistema político?

La decisión de Recarey unió, como nunca hasta ahora en este período de gobierno, a todo el sistema político en su contra. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, llamó al presidente Luis Lacalle Pou para respaldar al gobierno y todos los lideres partidarios y sectoriales, tanto oficialistas como opositores, cuestionaron el fallo.

5- ¿Cómo reaccionó la comunidad científica?

Distintos organismos científicos y de la salud cuestionaron la suspensión de la vacuna. La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Academia Nacional de Medicina (ANM) emitieron distintos comunicados en el que rechazan la decisión.

Además, desde Pfizer transmitieron su apoyo a Uruguay y se pusieron "a la orden", al igual que la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

6- ¿Quiénes respaldaron el fallo?

No todos estuvieron en contra del fallo. En la puerta del Palacio de los Tribunales, donde se dictó la sentencia para suspender la vacunación, medio centenar de personas celebraron la medida del gobierno.

Además, tres diputados cabildantes mostraron su apoyo a la decisión de Recarey en diálogo con El País: a Elsa Capillera le pareció "perfecto" el fallo, Rodrigo Albernaz dijo por su parte que era "una buena decisión como medida preventiva". Rafael Menéndez opinó que es "muy bueno para la democracia que se creen estas instancias, sobre todo cuando hay una parte de la población que tiene dudas".

7- ¿Cómo sigue el proceso?

Según establece la ley de amparo (Ley N° 16.011) la sentencia definitiva es apelable y la parte que quiera recurrir el fallo tiene un plazo de tres días para presentar el recurso, es decir que en este caso tendrá plazo para presentarlo hasta el martes en la mañana. Luego corren tres días hábiles más hasta que el tribunal recibe el expediente. Si el juez desestima la apelación, el caso se lleva a un tribunal de apelaciones civil, integrado por tres magistrados que tendrán que resolver si hacen lugar a la apelación o la desestima dentro de los cuatro días siguientes a recibir el expediente.

8- ¿Cuántas personas se vieron afectadas?

Este jueves estaba previsto que se vacunaran 5.800 niños con la segunda dosis contra el covid-19, según marcaba la agenda. Los menores de 13 años ahora deberán esperar la apelación del fallo para vacunarse. Según Álvaro Delgado, muchos de estos niños tenían comorbilidades.

9- ¿Quién es el juez?

Alejandro Recarey es el titular del juzgado letrado Civil de 9º Turno, pero en este caso oficia como juez de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno ante la licencia de Carlos Aguirre. De extensa trayectoria, trabajó en diversos casos de relevancia pública y ya se había pronunciado cuestionando la virtualidad de las audiencias en plena pandemia.

10- ¿Quién es el abogado?

Maximiliano Dentone es un abogado que se recibió en Facultad de Derecho de la Universidad de la República y fue habilitado para ejercer el 29 de abril de 2019. Su actuación más reconocida fue como abogado del diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega -un reconocido antivacuna- en el litigio por difamación que tuvo contra Leandro Grille, periodista de Caras y Caretas.

El 21 de diciembre de 2021 presentó un recurso administrativo por entender inconstitucional la obligatoriedad del uso del tapaboca en las escuelas públicas.