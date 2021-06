Do you speak “agro”?

Por Gabriela Castro Fontoura (*), especial para El Observador

Aprendé inglés. Lo repetimos todos. Lo que muchas veces no se entiende es la magnitud del impacto de manejar este idioma en nuestra vida laboral. Hoy les escribo a los jóvenes, con ejemplos concretos del sector Agro que espero que “bajen a tierra” lo que puede parecer un cliché de padres.

Abrí esos libros. Si sienten ganas de contestarle a Bill Gates, en su propio idioma, cuando ataca la ganadería, con argumentos sobre la realidad uruguaya. Si quieren comunicarse con grandes expertos mundiales en lechería o arroz en un foro. Si quieren unirse a una discusión en Twitter sobre agricultura y biodiversidad.

Repetí esos verbos. Mucho del material más valorado del mundo no se traduce al español, y muchos cursos se dictan solo en inglés. ¿Querés saber qué hacen los mejores del mundo en inteligencia artificial aplicada a cultivos? ¿Querés ejemplos de lo más avanzado para aplicar en tu chacra? En inglés te va a ser siempre más fácil. Recibí una beca para cursar toda mi carrera en Inglaterra. Si no hubiera hablado bien inglés, jamás se me hubiera presentado esa oportunidad.

Firmes con el “workbook”. Somos un país agroexportador y el presidente habló de “jugar en la cancha grande”. En esta cancha, cuanto mejor el inglés, más grande la ventaja. Para venderle al mundo, hay que entenderlo primero y negociar después –no solo si estás en comercio exterior o diplomacia, sino también si estás en producción, estrategia institucional o políticas agropecuarias–. Hasta aquellos productos que hoy se destinan solo al mercado interno pueden en 10 o 20 años ser parte de nuestra matriz exportadora.

Quitá los subtítulos. Quién te dice que en unos años las vueltas de la vida te lleven a tener la espectacular oportunidad de ir de gira por Nueva Zelanda, Irlanda o Reino Unido, por ejemplo. Si hablás inglés tenés un tema menos del que preocuparte, y te podés focalizar 100% en sacarle provecho a cada instancia. Además, podés entender sutilezas, y que te conozcan sin un intérprete en el medio. Lo he visto en giras técnicas, misiones comerciales y ferias internacionales.

Aferrate al “textbook”. Otro ejemplo que veo a diario es la búsqueda de socios comerciales por parte de empresas extranjeras en el país. Casi todos nos piden que esos socios hablen aunque sea un nivel básico de inglés. Es esencial para capacitarlos, apoyarlos, facilitar la operativa, negociar, resolver conflictos, y potenciar resultados. Saber inglés es muchas veces requisito para representar a las mejores marcas.

Un “fill in the blanks” más. Hoy, en gran parte como fruto de la pandemia y de los cierres de frontera, en la consultora nos encontramos con que Pymes (no estoy hablando de multinacionales, que es más conocido) extranjeras, al no poder viajar, están tomando personal, de forma temporaria o permanente, en la región. Nosotros no nos dedicamos a selección de personal, pero nos cuentan que muchas veces las búsquedas se dificultan por falta de inglés, no por falta de formación agronómica.

Amigate con los “phrasal verbs”. En el mismo sentido, en estos 15 meses de pandemia nos ha tocado apoyar la organización de reuniones y eventos virtuales internacionales. Nos han pedido reclutar periodistas agro, técnicos forestales, productores, entre otros. Esto te puede ayudar a elevar tu perfil como técnico, recibir alguna invitación para participar de una charla, ser entrevistado por algún medio internacional, conocer gente copada, o incluso ponerte frente a frente con un potencial comprador. En muchos casos, el requisito transversal para estos perfiles fue el inglés.

No abandones. El inglés tiene que ver con eso que llaman “habilidades blandas”, que son las menos suplantables por un robot. Una de las cosas más fascinantes de hablar bien un idioma es que uno aprende a manejar sutilezas, a anticiparse, a percibir más allá de lo literal. Me ha pasado en muchas reuniones con actores del sector.

“Aprendé inglés”. Es la inversión más segura, rentable, transversal, durable y universal que podés imaginarte.

(*) Directora de www.sunnyskysolutions.com / Twitter.com @uklatinamerica