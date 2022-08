El drama que vivió el futbolista uruguayo Fernando Arismendi en Bolivia: "Nos atacaron con cohetes, cintos, cuchillos"

El futbolista uruguayo Fernando Arismendi vivió un momento dramático el martes mientras entrenaba con sus compañeros del Blooming de Bolivia, cuando alrededor de 100 hinchas del equipo se metieron a la cancha y los agredieron con cuchillos, cinturones y cohetes.

Arismendi, de 31 años y que llegó a principio de año a Bolivia procedente de Albion, fue uno de los jugadores más golpeados: la espalda le quedó marcada de los cintazos que recibió.

@SegundaAUF

Arismendi en Albion

La barra brava del equipo reaccionó con violencia ante los resultados negativos. En 12 fechas jugadas, Blooming se encuentra penúltimo en la tabla del Clausura.

"El martes los dirigentes vinieron a presentar al nuevo técnico (Víctor Hugo Antelo) y se fueron. Nosotros estábamos por entrenar y escuchamos gritos y cohetes. Después vimos cómo la barra se metía al complejo. Dijimos de no darles bola. Pero nos apuntaron a nosotros y nos tiraron con esas bombas. A mi me explotó una cerca del oído, que me quedó zumbando", contó Arismendi a Referí.

El club no tiene seguridad en el complejo de entrenamiento y solo había una señora cuidando la puerta. Imposible detenerlos.

"Entraron a la cancha y nos enfrentaron. Venían revoleando cintos, cuchillos. Los extranjeros y los arqueros nos paramos como para enfrentarlos. Los demás como que se apartaron, hay muchos gurises en el plantel. Me comí un par de cintazos en la espalda. Además nos amenazaban diciendo, 'sabemos dónde viven todos'. Fue vergonzoso y un momento jodido", recordó el volante uruguayo.

La espalda de Arismendi

Además, pintaron los autos de los futbolistas y cortaron los neumáticos a cuchillazos.

Tres semanas atrás la barra había ido a hablar con el plantel: "Nos dijeron que la próxima vez no iban a hablar, pero igual nunca pensé que iban a venir a pegarnos".

El técnico anterior del equipo, el argentino Néstor Clausen, dirigió solo dos partidos y renunció. "Después en un programa de televisión dijo que se había ido por la hinchada, porque después que perdimos contra Guabirá dijeron 'los vamos a matar' y se fue. Nunca pensamos que fuera verdad".

Oriente Petrolero y Blooming, los dos equipos de Santa Cruz, son los que tienen más gente, según contó Arismendi, quien ya tuvo un pasaje anterior por Blooming en 2020, durante la pandemia de covid-19.

Instagram

Entrenando en Blooming

"Además copian mucho de Argentina y entonces dicen 'los apretamos a estos a ver si ganan'", dijo el uruguayo que debutó en Primera división en Defensor Sporting, en la temporada 2011/2012, y luego jugó en Rampla Juniors, Rocha, Sud América, Cerro, Albion y equipos de México, Ecuador, Chile y Bolivia.

Arismendi firmó un contrato por dos años (2022 y 2023) y desmintió el rumor de que había pedido a los dirigentes rescindir ahora: "Este campeonato, que termina antes del Mundial, lo voy a terminar seguro. Quedan unas 20 fechas. Después voy a pensar un poco, no sé si voy a continuar el año que viene", manifestó.

El club prometió darles más seguridad. "Por el momento vamos a seguir entrenando así. No hemos tenido mucho tiempo de ver qué medida podemos tomar".

La agresión fue el martes y el miércoles tuvieron partido en La Paz. El resultado fue derrota 3-1 contra The Strongest. "Al minutos nos echaron a un jugador y se nos hizo muy difícil", indicó.

Instagram

Arismendi presentado en Blooming

La altura de la capital boliviana es un dolor de cabeza también para los equipos del llano de ese país, no solo para los extranjeros. "Cada vez que vas lo sufrís, te cuesta un montón, te duele la cabeza. Solo te adaptas si vivís ahí. Alway Ready, por ejemplo, además de jugar en El Alto (4.150 metros), tiene piso sintético".

En el primer semestre del año Blooming hizo una buena campaña, terminó segundo en el Grupo B detrás de Bolívar. Pero en el actual Clausura, donde juegan todos contra todos a dos ruedas, les tocó un calendario complicado, con varios partidos de visitantes de entrada. Eso lo sintieron.

Arismendi tiene el presentimiento que en la segunda rueda les va a ir mejor y confía en el plantel, "porque es un grupo muy sano", aunque el fútbol boliviano "geográficamente es complicado", señaló.

Además de Arismendi, en Blooming juega otro uruguayo: el exLiverpool Christian Latorre, quien actualmente se recupera de una lesión.