El impacto de la apertura: la venta de lengua a Japón le puede dejar US$ 25 millones a Uruguay

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) estima que la habilitación sanitaria que le permite a Uruguay exportar lengua vacuna a Japón tenga un impacto económico de entre US$ 15 millones y US$ 25 millones al año.

Anualmente Uruguay produce cerca de 3.200 toneladas de lenguas vacunas, el 70% de esa producción se exporta y el resto se comercializa a nivel de mercado interno. Cada año esas exportaciones representan US$ 9 millones, por lo que el ingreso al mercado de Japón fue visto como una muy buena noticia por las autoridades. La noticia fue compartida por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y el canciller, Francisco Bustillo, tras la visita de una delegación uruguaya a Japón.

El principal comprador del mundo

Japón es el principal importador de lenguas vacunas a nivel mundial y, según un informe publicado por el INAC, “el comprador más atractivo en términos de precios”, porque ese país “paga valores que más que duplican los de otros exportadores relevantes”. Mientras el mercado nipón registra valores de US$ 8.500 por tonelada, Hong Kong paga US$ 2.400 por tonelada y Rusia, US$ 3.500.

En 2021, Japón batió un récord de US$ 340 millones importados. Ese país importa aproximadamente 40 mil toneladas por año, y sus principales abastecedores son Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

En materia arancelaria, “por defecto”, según indica el informe, las lenguas vacunas tienen un arancel de 12,8%, aunque Estados Unidos paga 5,1% de aranceles por un Tratado de Libre Comercio bilateral, lo mismo que abonan Australia y Nueva Zelanda, esto por ser miembros del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (Cptpp).

Si bien Uruguay obtuvo la habilitación sanitaria para exportar este producto, no tiene preferencias arancelarias para hacerlo.

Hasta el 2018, el principal destino de exportación de las lenguas vacunas uruguayas fue China, un mercado que representó el 60% de las colocaciones uruguayas de este producto. A partir de 2019, actualizaciones en el protocolo sanitario de ese país impidieron que el producto siguiera entrando en ese mercado lo que repercutió, en parte, en la caída del precio promedio de exportación de la lengua uruguaya, que en ese año cayó 25%. Luego, Rusia se posicionó como el mercado más relevante, representando el 80% de las exportaciones uruguayas de lengua vacuna.