El mensaje de Tabárez a los volantes: sacó a tres de los cuatro para enfrentar a Argentina

Uruguay se instaló en Brasilia y la Copa América 2021 es toda una realidad. El debut del viernes a la hora 21 en el clásico más antiguo del mundo fuera de las Islas Británicas, ante Argentina, abre una nueva expectativa para los celestes en un torneo que los tiene como máximos ganadores del continente.

Atrás habrán quedado las dos pobres presentaciones por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 contra Paraguay -como locales- y Venezuela -en Caracas- con empates 0-0 y poco juego colectivo.

Tabárez envió un mensaje claro en la práctica del martes, como informó Referí: quedó disconforme con la producción de la mitad de la cancha del equipo.

Una zona que normalmente funciona de manera aceitada, esta vez no logró los méritos necesarios que siempre se ven.

Rodrigo Bentancur pudo jugar solo ante los paraguayos y, suspendido, no estuvo en Venezuela. De todas maneras, su juego fue poco efectivo, y aporte casi nulo.

Lo que más llamó la atención fue la bajísima producción de Federico Valverde, a quien se sumó también un jugador que el entrenador casi siempre coloca entre los titulares: Matías Vecino.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Matías Vecino jugó mal los dos partidos y ante Paraguay, casi es expulsado; el VAR desestimó la roja

A este último le pesó la falta de competencia ya que la temporada pasada jugó muy poco con Antonio Conte en Internazionale de Milán y, además, volvió luego de una lesión que lo mantuvo alejado ocho meses de las canchas.

Vecino recién retornó al fútbol altamente competitivo el pasado 15 de marzo jugando 2 minutos contra Torino.

De ahí en adelante, participó solo siete encuentros más y entre esos ocho compromisos, sumó solo 279 minutos de fútbol. Llegó con poca competencia, pero Tabárez, fiel a su estilo, confió en él. Esta vez, no le fue bien.

Valverde por izquierda no rindió

En los dos encuentros por Eliminatorias, el Maestro Tabárez colocó a Valverde como extremo izquierdo. Zinedine Zidane sacó los mejores réditos del volante uruguayo haciéndolo jugar siempre por derecha. Incluso en un partido lo colocó de lateral derecho, porque le faltaban futbolistas, y fue figura.

Pero ante Paraguay y Venezuela, Valverde pasó inadvertido por el sector cambiado.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Valverde contra Paraguay mejoró en el complemento cuando jugó por derecha

“Somos los primeros que queremos revertir esto porque no nos fue bien en los dos partidos de Eliminatorias, sacar toda la ilusión que tenemos, demostrar a la gente que estamos con ganas, que estamos ilusionados de conseguir nuestro objetivo que es ganar la Copa América, y vamos a ir de a poco”, dijo Valverde el pasado domingo en el programa Punto Penal de canal 10.

Cuando fue consultado si se sentía bien jugando por izquierda, indicó en primera instancia: “Yo me adapto a todo, soy jugador de equipo y donde el Maestro me quiera poner, voy a dar lo mejor de mí. Por el medio es donde puedo aportar mucho más de mis mejores características”.

Aunque luego agregó: “Cuando las cosas no salen bien, soy el primero en ser autocrítico, en tratar de corregir lo que puedo mejorar. Estoy acostumbrado a jugar por derecha, intenté jugar por izquierda, a veces la pierna no me quedaba bien. Siempre que pueda jugar en el medio tirado a la derecha y tener esa libertad para atacar, sin tener que preocuparme para quedarme esperando para defender, esa es mi posición ideal, la que yo elegiría si pudiera hacerlo”.

No obstante, aclaró que tuvo “una charla con el Maestro antes del partido (con Paraguay), y en esa posición (por izquierda) puedo aportar muchas cosas que capaz que por derecha me freno por mi pierna hábil”.

La decisión de Tabárez

El técnico celeste leyó muy bien los partidos y el rendimiento de sus futbolistas.

En ese contexto y basándose en el equipo que paró el martes en el Complejo Uruguay Celeste, envió un claro mensaje a los volantes. No quedó conforme.

El entrenador sacó de los titulares a Valverde, Vecino y Facundo Torres, tres de los cuatro titulares de la media cancha del último encuentro disputado.

Allí, subió del lateral a Giovanni González a la zona de volantes, retornando tras la suspensión Rodrigo Bentancur e ingresando Nicolás De la Cruz, el mejor desde su ingreso ante los venezolanos.

De la Cruz llegó muy justo a la celeste luego de haberse contagiado del covid-19 en River Plate argentino, y por eso no ha sido titular hasta ahora, cuando parece que sí tendrá esa oportunidad.

@Uruguay

Lucas Torreira en un momento de esparcimiento en el Complejo Uruguay Celeste

Del último partido celeste, el único que se mantiene en el medio es Lucas Torreira, de rendimiento aceptable en ese compromiso.

Con el otro cambio que realizó pensando en Argentina, Matías Viña retornará al lateral zurdo.

El equipo que informó Referí el martes formó con Fernando Muslera; Martín Cáceres, Josema Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

La idea táctica de Tabárez se conocerá el viernes en Brasilia. No obstante, cada vez que enfrentó a Messi, lo escalonó entre la línea de cuatro del fondo y los volantes que trataban de no dejar espacios.

Como informó Referí, desde que el Maestro Tabárez volvió en 2006 a la celeste, enfrentó nueve veces a Argentina y solo ganó uno de esos partidos, justamente, el que no jugó Messi.

Matías Delacroix / Pool / AFP

Nicolás De la Cruz levantó el juego de Uruguay desde su ingreso contra Venezuela y apunta a ser titular ante Argentina

Justamente este comenzó con gran pie la Copa América ante Chile convirtiendo un golazo de tiro libre y siendo la figura de la cancha, aunque, como ha sucedido con la selección albiceleste en los últimos encuentros, se cayó en el segundo tiempo y los trasandinos le empataron.

Uruguay deberá hacer un gran partido ante uno de los candidatos a llevarse el título y Tabárez busca mejorar el rendimiento del equipo con las variantes que impuso en la mitad del terreno.