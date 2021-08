El niño prodigio regresa: Manchester United va por Cristiano Ronaldo

Han pasado 12 años desde que Cristiano Ronaldo armó las valijas y llevó cientos de goles de Manchester United a Real Madrid. Hace tres que decidió irse de la Casa Blanca hacia un nuevo destino, Turín, donde no ha tenido el impacto que esperaba, llegando como máximo a cuartos de final de la UEFA Champions League en tres oportunidades.

Hasta el día de ayer (jueves 26 de agosto), parecía que cada vez era más probable la llegada de Ronaldo a Manchester City que a otros destinos que descartaban su llegada, como Real Madrid o PSG, mientras que en Italia medios locales afirmaban que Ronaldo le había comunicado a sus compañeros que tenía decidido dejar el club.

Ronaldo y Solskjaer en Manchester United

La visión de los entrenadores

Hoy en la mañana Cristiano llegó al complejo deportivo de la Juventus, donde estuvo 40 minutos, se despidió de sus compañeros y se llevó sus propiedades. Su salida parece inminente. Sin embargo, mientras todos creían que su llegada al City de Pep Guardiola era segura, el entrenador catalán salió a calmar las aguas: "En tres o cuatro días todo puede suceder. Hay muy pocos jugadores, Ronaldo incluido, que deciden adonde van a jugar. Hay muchas cosas que están lejos", declaró esta mañana el ex entrenador de Barcelona y Bayern Munich.

Por otro lado, el entrenador del United, Ole Gunnar Solskjaer, quien llegó a jugar con CR7 en Old Trafford, dijo lo siguiente: "Siempre hemos tenido buena comunicación. Bruno (Fernández) es su amigo y ha hablado con él. Él sabe lo que sentimos por él. Si se va a ir de Juventus, él sabe que nosotros estamos acá", afirmó.

Por su parte, el director técnico de la Juventus también hizo un comentario sobre el futuro del jugador: "Cristiano Ronaldo me dijo ayer que se quiere ir de la Juventus inmediatamente. Es verdad y está confirmado. Esta es la razón por la que no entrenó hoy y no está convocado para el partido de mañana ante Empoli", dijo Massmiliano Allegri.

"Yo no estoy decepcionado con Cristiano Ronaldo. Él se quiere ir de la Juventus y tomó una decisión. Va a buscar un nuevo club después de tres años aquí. Así es la vida", agregó el italiano.

Al entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, le preguntaron por la llegada de Cristiano a la Premier y habló sobre su impacto inmediato en el equipo y una falta de planificación a largo plazo. "Yo lo miro como un hincha de fútbol. Hay clubes que hacen esto y obviamente no es un negocio para el futuro de tres o cuatro años con el jugador; es para ahora, en este momento. Está bueno ganar trofeos pero ni siquiera con el mejor equipo del mundo eso es posible. Y si eso no es posible, entonces tenés que asegurarte de hacer crecer a tu equipo y a tu club. Eso es lo que hacemos nosotros y veremos que pasa con lo demás", aseguró el alemán.

Ahora parece que el City se bajó de la puja por diferencias salariales y precio de compra de la ficha, mientras que en el United ven con buenos ojos el retorno del niño maravilla que asombró a los diablos rojos y los llevó a la cima de la elite de fútbol. Desde la noche de ayer que Manchester United estuvo en contacto directo con el representante de Ronaldo. Según el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la junta del United está reunida preparando una oferta con salario potencial y bonus para la Juventus. Las chances de que Ronaldo vuelva a vestirse de rojo aumentan con el pasar de cada minuto.

Cristiano Ronaldo ayuda a Cavani a salir de la cancha en el Mundial de Rusia 2018

La posible llegada de Ronaldo al United emparejaría por primera vez al portugués con Edinson Cavani, quienes tuvieron un momento de buena conducta deportiva en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 cuando Cavani sufrió una lesión muscular y Ronaldo (que iba perdiendo 2-1 y siendo eliminado) le ayudó a salir del campo lentamente. Una dupla de ataque con mucha experiencia y mucho gol.