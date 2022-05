El Peñarol del miedo escénico cuando juega de visita, vuelve a escena con cambios para tratar de conseguir puntos

El gran miedo de Peñarol, jugar como visitante por la Copa Libertadores de América, eso que se ve reflejado en los números no solo de esta edición, sino que se arrastra desde hace muchísimas temporadas, volverá a aparecer este miércoles cuando los dirigidos por Mauricio Larriera visiten en Asunción a Olimpia, un rival que se jugará muchísimo en esos 90 minutos ya que luego, no tendrá más partidos como local.

Es que este próximo rival de los aurinegros solo empató 0-0 contra Cerro Porteño y también ante Colón de Santa Fe, pese a que este le hizo dos goles lícitos que no fueron advertidos por la cuaterna venezolana que se los anuló.

Debido a ello fue que este sábado los sabaleros le exigieron a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que le den por ganado ese encuentro que terminaron igualando.

Olimpia no supo lo que es ganar como local en esta edición de la Copa y ahora se presenta ante ellos, este Peñarol que parece que tiene miedo escénico cada vez que juega como visitante.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera en el partido ante Olimpia en el Estadio Campeón del Siglo

Lo mismo, pero al revés, sucede con los aurinegros. Jugaron dos partidos en el exterior, y los perdieron los dos, y ante dos adversarios que no demostraron prácticamente nada, porque tanto Colón como el líder del grupo, Cerro Porteño, -sobre todo este último-, tuvieron muy pocas armas para llegar en ofensiva.

La Copa Libertadores no perdona. Es así desde que solo la jugaban los campeones, lo que sucedió en las primeras seis ediciones, desde 1960 a 1965 inclusive. Ahora, con muchos más participantes, es aún más complicada, ya que cuenta con más clubes brasileños y argentinos.

“La semana que viene tenemos que venir a Asunción a llevarnos al menos un punto”, dijo con bronca Kevin Dawson, la figura de este Peñarol en el certamen, en plena conferencia de prensa tras caer ante un pálido Cerro Porteño 1-0 con un nuevo gol de saque de banda.

Pese a que los rivales atacaron poco, el arquero volvió a sus mejores momentos y salvó su arco en ocasiones propicias para los adversarios.

Diego Battiste

Kevin Dawson es la gran figura de Peñarol hasta ahora en el torneo

Dawson, quien esa noche fue capitán ante la ausencia de Walter Gargano en la titularidad, tiene toda la razón. Es más: Peñarol debería ir por los tres puntos contra Olimpia para poder tener un poco más de tranquilidad en el grupo.

Este fin de semana no hubo fútbol en la Primera división uruguaya, lo que implica que no hay tantas cargas que controlar entre los futbolistas. El viaje a Asunción dura menos de dos horas, por lo que tampoco conlleva a un cansancio excesivo. Es decir, no hay excusas en caso de que siga sin aparecer el fútbol que pretende desplegar el equipo que comanda Larriera.

Olimpia, en cambio, jugó este domingo por la noche ante Guaireña y no le adelantaron el encuentro por el torneo local.

Se vienen cambios

Peñarol tuvo día libre este 1° de mayo en Los Aromos, a donde retoma las actividades en la mañana de este lunes.

El técnico carbonero prepara algunas variantes para jugar otra vez en Asunción, como la semana pasada, pero esta vez, ante el acérrimo rival de Cerro Porteño.

Leonardo Carreño

Walter Gargano jugando ante Olimpia en el único partido que Peñarol jugó hasta ahora como local en la Copa

En ese contexto, volverá a la titularidad el capitán Walter Gargano -quien llegó muy justo el pasado miércoles y Larriera no tuvo más remedio que ponerlo a los pocos minutos de iniciado el segundo tiempo debido a que perdían-, en la mitad de la cancha.

Otra de las posibilidades que maneja el DT mirasol, es el retorno al lateral izquierdo de Juan Manuel Ramos, ya totalmente repuesto de lo que fue su infección renal que lo mantuvo internado algunos días y le privó de viajar a Paraguay la semana anterior.

La idea del entrenador es volver a jugar con línea de cuatro en el fondo, de la que saldría Edgar Elizalde -de pobre desempeño por el lateral zurdo, y quien se salvó de la expulsión-.

Leonardo Carreño

Ramos, autor del primer gol ante Olimpia en el Estadio Campeón del Siglo, está pronto para volver a la titularidad

En el resto del equipo, según comentó una fuente del club a Referí, no se avizoran más variantes.

Por lo tanto, los titulares para enfrentar a Olimpia el próximo miércoles a la hora 21 uruguaya serán Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias, Juan Manuel Ramos; Walter Gargano, Damián Musto; Ignacio Laquintana, Federico Carrizo; Pablo Ceppelini y Agustín Álvarez Martínez.

De todas maneras, Larriera quiere observar el desempeño del Vasquito en la práctica de este lunes, debido a que en sus últimos juegos, el lateral no mostró ni la potencia ni el fútbol que lo han caracterizado en sus anteriores pasajes por Peñarol. Incluso fue él quien perdió la marca en el gol de saque de banda de Cerro Porteño la semana pasada.

Cachila está en capilla

El zaguero central aurinegro, Ramón “Cachila” Arias, quien fuera expulsado cuando se terminaba el encuentro contra Montevideo City Torque y no podrá jugar por la fecha 11 del Torneo Apertura frente a Wanderers el próximo domingo 8 a la hora 19 en el Estadio Campeón del Siglo, deberá cuidarse de no recibir otra tarjeta amarilla el miércoles en Asunción.

Norberto Duarte / AFP

Cachila Arias está en capilla y de recibir otra amarilla, no jugará contra Cerro Porteño

Es que Cachila tiene acumuladas dos amonestaciones y en caso de ver otra, no podrá jugar contra Cerro Porteño el encuentro que viene por la Copa Libertadores que será de local también en el escenario aurinegro el 17 de mayo.

Peñarol viaja este martes hacia Asunción y tiene muy claro que, para acercarse en algo a la clasificación a la siguiente fase, debe conseguir al menos un empate. Pero también tiene claro que si no cambia la forma de jugar, por más que Olimpia no demostró ser un rival duro, le costará muchísimo lograr la meta.