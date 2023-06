El reclamo de Peñarol por quedar afuera del nuevo gobierno de la AUF, "es una mancha histórica", y la respuesta de Ignacio Alonso

Las elecciones de los seis miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que acompañarán al presidente Ignacio Alonso hasta diciembre 2026, que este jueves se realizan en la sede de la calle Guayabos, comenzaron con la bienvenida de Alonso, la explicación del presidente de la Comisión Electoral, Jorge Franzini, acerca de cómo sería el procedimiento, y luego el delegado de Peñarol, Gonzalo Moratorio, pidió la palabra para expresar la molestia de Peñarol en torno a la decisión del reelecto titular del fútbol de conformar su gobierno sin los aurinegros.

Lo definió como una decisión histórica y como "una mancha".

“Antes de votar quiero realizar algunas precisiones de parte de Peñarol, el club al que represento”, comenzó diciendo el delegado del club. “Estamos hoy acá luego de cuatro años, en un momento histórico, porque cada vez que hay un cambio de ejecutivo, el presidente fue reelecto nuevamente y llega el momento de votar la plancha. Una plancha de seis integrantes que estarán por cuatro años del mandato del Ec. Alonso”.

Luego comenzó a establecer lo que entiende son las diferencias.

“Pese a lo que demoró, los cuatro meses de demora desde la elección el presidente hasta hoy, algo bastante poco usual y parte de lo que vivimos diariamente en el fútbol uruguayo, donde ocurren cosas que todos sabemos lo que está sucediendo y no cambian. Desde cuestiones vinculadas a que no sabemos cuándo se juega y dónde se juega. Una cancha que un día está habilitada, después está inhabilitada. No se hace inspección y se juega de nuevo. Sobre los campeonatos no se saben con certeza dónde, día y hora de dónde se juega. Los tribunales siguen desde hace 15 y 16 años, cuando el Estatuto y reglamento marcan cuatro. Las situaciones con las estructuras arbitrales denunciadas, que son muchos clubes los que denunciamos. Lo que más quiero indicar que en este día histórico, también es histórico por algo más importante que esto, que luego de 130 años Peñarol por primera vez no va a estar representado en el Ejecutivo cuando sí está el tradicional adversario. En el cisma de hace más de 100 años, Peñarol se fue de la AUF con una serie de clubes, como todos ustedes saben, que después fue homolagada por el Ministerio de Educación y Cultura y la propia AUF. Después ocurrió la situación de Sebastián Bauzá, cuando dispuso que ninguno de los dos grandes estuviera en el Ejecutivo, quien no pudo terminar su mandato. Esta es la tercera y única vez donde existe esta excepcionalidad y va a quedar para la historia esta decisión de Alonso. En siete cargos del Ejecutivo, Peñarol no está. Está el otro grande. Y Peñarol, el fundador de la AUF, que tiene 130 años de vida, que aportó muchos jugadores, infraestructura, dinero, que aporta un montón de campeonatos para los laureles de la AUF, no está acá. El 50% de la población de este país no está identificada en los siete miembros. Y no está en el Ejecutivo. No hay uno, salvo el del representante del fútbol profesional que haya sido determinado por Peñarol. En los cargos que Alonso tiene a disposición no hay ninguno de Peñarol. Por esa razón pasa a la historia esta situación. Es una mancha enorme que queda a su cargo. Es responsabilidad del presidente. Por estar alejado políticamente no se puede tomar este tipo de decisiones que afectan a más de la mitad de la población. Salió una encuesta en donde casi un 60% estaban en contra de que Peñarol no estuviera en el Ejecutivo. Pero son oídos sordos para este presidente. Parece que si uno piensa distinto tiene que estar excluido. Y así ocurre con otros clubes en mesas, designaciones, veedores internacionales, porque tienen que tener cierta identificación con el presidente para tener un cargo internacional. Cuando hoy vaya a salir la plancha, como seguramente va a ocurrir, va a quedar manchada de esta situación que va a quedar para la historia. Se va a romper la tradición histórica. Es un día de tristeza total y absoluta”.

Finalmente explicó por qué Peñarol no votará a Héctor Del Campo, aunque apoyó su candidatura en el seno del fútbol profesional, sector al que representa el dirigente de Danubio.

“Como se vota la plancha en forma íntegra, seis cargos, no podemos disgregar, por eso Peñarol va a votar en contra. Quiero dejar en claro que Del Campo, por su familia, por su tradición, porque es hombre de fútbol y hombre de bien, representa al fútbol profesional. Del Campo también representa a Peñarol. Lamentablemente no votaremos a Del Campo porque es una plancha que representa a seis”.

Por Estatuto, las venias de los seis integrantes del Comité Ejecutivo se realiza en una plancha y no en forma individual.

Tras culminar la exposición de Moratorio, Alonso siguió con el acto sin hacer referencia al tema.

Luego de culminar su oratoria, el presidente Alonso siguió con el proceso electoral y expresó: “Muchas gracias Dr. Moratorio”. Miró a Franzini y agregó: “¿Pasamos, escribano, a la votación directamente?”. Franzini asintió y Alonso agregó: “Por tanto queda el orden de acuerdo al llamado”.

Inmediatamente siguieron adelante con la votación.

¿Por qué Peñarol quedó fuera del gobierno del fútbol de la AUF hasta 2026?

Como fue explicado en Referí, por primera vez por decisión ajena al club, Peñarol queda fuera del gobierno de la AUF.

La primera vez ocurrió en el cisma de 1922, cuando el club se retiró de la AUF y Nacional quedó acompañado al gobierno del fútbol.

En 2010, cuando Bauzá conformó su Ejecutivo sin Nacional ni Peñarol.

En este proceso electoral fue decisión de Alonso conformar su grupo de trabajo sin Peñarol.

¿Por qué ocurrió eso? Desde la llegada de Ignacio Ruglio a la presidencia del club en diciembre 2020, el nuevo titular aurinegro se plantó como la oposición al gobierno del fútbol recorriendo el camino opuesto al que venía transitando la institución con Jorge Barrera, quien había sido clave para que Alonso ganara las elecciones en marzo de 2019.

Leonardo Carreño

Gonzalo Moratorio en las elecciones de marzo 2019

Como oposición, Ruglio planteó un discurso en contra del presidente, en contra de Nacional (al que acusó de tener el control de la AUF, de los arbitrajes y de los tribunales) y de las instituciones bajo gestión de Sociedades Anónimas Deportivas (son el 50% de los clubes profesionales), que finalmente fueron las que se quedaron con el lugar que Peñarol tenía en el Ejecutivo.

En todo ese proceso, Peñarol nunca hizo una buena lectura de la nueva realidad política de la AUF, como consecuencia del cambio de Estatutos votado en 2019, y quedó atrapado en el nuevo contexto del congreso.

Además, en las elecciones de febrero, el titular de Peñarol intentó llevar a la presidencia a un candidato opositor, Pablo Ferrari, quien renunció el día previo a las elecciones.

Mientras Peñarol armaba su propio frente con un reducido grupo de clubes de Primera y Segunda Profesionales, Ignacio Alonso se rodeó de Nacional, de las SAD, de los grupos de interés, del fútbol del Interior y de clubes de Segunda, que representaban casi el 70% del congreso, y ganó las elecciones en segunda vuelta con 51 votos en 76.

Luego, a la hora de conformar su equipo de trabajo hasta 2026, el presidente electo se rodeó de quienes los acompañaron en todo ese proceso.

No obstante, dejó la puerta abierta para que Peñarol estuviera en el ejecutivo con Gastón Tealdi, su mando derecha y vicepresidente en la gestión de la AUF de los últimos cuatro años.

Ruglio se había transformado en el dirigente más importante de Peñarol en la AUF, pero Ruglio dijo que no representaba al club.

Luego de todo eso, el 20 de marzo Alonso oficializó sin Peñarol la plancha que este jueves se puso a votación.

A raíz de esta situación, en la que el club quedó mal parado, el presidente de Peñarol quedó en minoría en el consejo directivo y la oposición pasó a manejar la política del club.

¿Por qué transcurrieron 133 antes de que se votara al Comité Ejecutivo?

Moratorio se quejó por los cuatro meses que transcurrieron entre las elecciones de febrero y estas de junio.

¿Qué ocurrió? En marzo, un grupo de clubes del fútbol amateur, impugnaron la candidatura de Eduardo Mosegui, el representante de ese sector.

Para ingresar al Ejecutivo, el dirigente canario debía recibir la autorización de la Comisión de Ética.

El tema estuvo dos mes entre ese tribunal y el de Apelaciones, hasta que finalmente recibió su habilitación para ser candidato.

¿Quiénes integran el nuevo Ejecutivo de la AUF hasta 2026?

Estos son los seis integrantes del nuevo Ejecutivo de Alonso:

Grupos de interés: Matías Pérez

Fútbol profesional: Héctor Del Campo

Fútbol amateur: Eduardo Mosegui

Cuota femenina: Andrea Lanfranco (propuesto por Alonso)

Nacional: Aldo Gioia (propuesto por Alonso)

Sociedades Anónimas Deportivas: Carlos Manta (propuesto por Alonso)