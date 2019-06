El rol de Welker y la pelea Tenfield-Conmebol: la historia tras los derechos de TV de la Copa América

Mi nombre es Ignacio Chans y soy editor de El Observador Member. Hoy te enviamos la segunda entrega de nuestra newsletter exclusiva para lectores Member, enfocada en la Copa América. El foco de hoy es cómo se articuló la venta de derechos de televisión de la Copa.

El negocio de la TV para la Copa América

¿Dónde mirar la Copa América? La pregunta se repite con cada gran torneo, y en los últimos días suele haber novedades, porque algunas empresas compran los derechos a último momento. En esta nota está la lista de todas las empresas que lo van a emitir, y los partidos que, como obliga la ley de medios, irán por televisión abierta.



Para este torneo la mayor novedad es que aparece un nuevo actor en la televisación de partidos. Se trata de la empresa Dexary, que compró los derechos de televisión por cable, abierta e internet para todo el territorio nacional, como explica este detallado informe de Luis Inzaurralde.

¿Cómo funciona?

Dexary es una empresa del exdirigente de Peñarol y de la AUF Edgar Welker, quien a su vez es dueño de la empresa Cable Plus, que opera en Canelones.

Pero a su vez Dexary les vende a todos los cables un paquete cerrado: los derechos más el producto televisivo. Por eso necesita que alguien le produzca el contenido que llega a cada casa. O sea: que baje la señal que se produce en Brasil, que le agregue relato, comentarios y gráficos, y que luego lo distribuya a las señales de cable que compraron los derechos. Para eso, Dexary contrató a VTV, que se encarga de toda esa operativa, aunque no tendrá en su señal el torneo. Al menos por ahora, porque hasta último momento se negocia con algunas señales. De hecho, muchos contratos se estaban firmando en la tarde de este jueves.



De esa manera, en todos los cables se verá el mismo relato y comentario. Salvo en Directv, que compró los derechos hace ya varios años, en una negociación con FIFA y Conmebol que incluyó todos los torneos de selecciones de ambas asociaciones. Vera+ también tendrá su producción propia.



No es el primer negocio televisivo de Welker: de hecho ya compró los derechos de los sudamericanos sub17 y sub20 y los vendió a VTV/Tenfield. La diferencia en este caso es que la sociedad con Tenfield no incluyó que vayan en esa pantalla.

El nuevo escenario de la tv

En los últimos años Casal y Conmebol han tenido un duro enfrentamiento, con juicios cruzados: la empresa de Casal acusó al organismo de dejarlos afuera del negocio de derechos de los torneos sudamericanos pese a ser el que había ofrecido más dinero, y Conmebol denunció la empresa de Casal por incumplimiento del contrato de publicidad estática. En parte, ese nuevo escenario en la venta de derechos, con las empresas de Casal ya no como actor principal sino lateral, es consecuencia de ese enfrentamiento, ya que la relación comercial entre ambos quedó congelada.



A su vez, Conmebol ha optado por dividir los contratos de la Copa Libertadores y Sudamericana, y en 2018 vendió por separado los derechos de producción, distribución y emisión (que a su vez fueron a varias cadenas). Eso significa que cada vez más actores aparecen en el negocio.



Ante todo, Welker se tiene fe para seguir avanzando en el negocio: “Me movió a dar este paso el nuevo contexto y no depender de los precios que fijan los terceros para comprar los derechos para los torneos. Es un negocio que cambió mucho en el mercado, aunque debo reconocer que no es sencillo meterse pacíficamente. Es una lucha que estoy dispuesto a dar”, expresó en esta nota.

Además: el poder de la pelota quieta

En los dos últimos años, la selección anotó el 46,8 % de sus goles a través de pelotas quietas siendo esa una de sus armas letales; Luis Suárez no anota un gol de campo desde octubre de 2016. El análisis, en esta nota de Pablo Benítez.

