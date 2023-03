El saludo de Luis Suárez a Renzo Sánchez a tres horas de jugar el clásico con Gremio ante Internacional

La lesión del delantero de Nacional y de la selección uruguaya, Renzo Sánchez, que se confirmó a la hora 16.30 de este domingo, -rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha- producido en el partido que su equipo igualó 2-2 ante Cerro el sábado en el Estadio Luis Tróccoli en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura, fue un gran impacto para todos.

El futbolista deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días, por lo que se perderá entre seis y ocho meses para poder volver a las canchas.

No solo no podrá colaborar con su club, Nacional, sino que tampoco podrá jugar el Mundial sub 20 de Indonesia al que clasificaron los celestes por el segundo puesto logrado en el pasado Campeonato Sudamericano de la especialidad disputado en Colombia recientemente.

En ese contexto, nada menos que Luis Suárez, le envió un mensaje al juvenil.

Lo más llamativo es que lo hizo sobre la hora 17, cuando solo faltaban tres horas para que comenzara su primer clásico con Gremio que recibe a Internacional de Porto Alegre por la fecha 10 del Torneo Gaúcho.

"Mucha fuerza @renzo_s10 querido y una pronta recuperación para volver más FUERTE crack", le escribió desde Brasil el goleador en una historia de Instagram.

Aquí se puede ver su mensaje:

El saludo de Luis Suárez a Renzo Sánchez por su lesión