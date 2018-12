El técnico de Barcelona espera recuperar a Luis Suárez para el sábado

El técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, mostró este martes su esperanza de poder recuperar al lesionado Luis Suárez para el partido de Liga contra el Espanyol el próximo sábado, tras cerca de dos semanas de baja.

"Somos optimistas de cara a este partido, mañana no va a estar, pero esperamos que esté para el sábado", dijo Valverde en la rueda de prensa, previa al partido de vuelta dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra la Cultural Leonesa el miércoles.

"Lo cual no significa que vaya a estar, igual nos pasamos de optimistas, pero es lo que queremos", añadió el técnico.

El 26 de noviembre, el Barça anunció que el delantero uruguayo estaría unas dos semanas de baja para seguir una "terapia biológica con células madre como tratamiento de las molestias en la rodilla derecha".

Suárez ya había aprovechado el parón de selecciones en octubre pasado para tratarse esa misma rodilla.

En la misma rueda de prensa este martes, Valverde rechazó entrar a revelar su opinión sobre que el capitán azulgrana Leo Messi no hubiera quedado el lunes en el podio del Balón de Oro, que ganó el croata Luka Modric.

"No voy a entrar valorar las incongruencias de un premio o no, no soy yo quien lo tiene que explicar, lo tienen que explicar ellos", dijo Valverde.

"Felicitamos en cualquier caso a Modric porque es un gran jugador", concluyó el técnico azulgrana.

Fuente: AFP