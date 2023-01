Empezó a morir ganado por la sequía

En campos de Artigas murió ganado debido a la sequía, informó a El Observador Juan José Senatore, delegado de la Federación Rural en la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (Conhasa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

En algunas zonas de ese departamento algunos productores han perdido ganado vacuno, principalmente animales de año y dos años que están cambiando los dientes, porque "tienen poca dentición y no pueden agarrar el poco pasto que hay", explicó.

Hasta ahora son pocos los animales que han muerto por esta causa, indicó, pero la situación preocupa, no solo porque hay poco o casi nada de forraje, sino también porque hay muy poca agua en los tajamares, y porque ya se están empezando a ver animales flacos y muy débiles, contó.

"Está muy fea la situación", destacó. Las últimas lluvias importantes en ese departamento fueron en noviembre, y últimamente, las precipitaciones que han caído, con promedios de entre 8 y 10 mm no han ayudado demasiado, porque son de poca cantidad y porque han sido disparejas por zonas.

El pasado 9 de enero un productor mostró en un video compartido por redes sociales cómo afectó la sequía al río Cuareim, en Artigas, en una zona cercana a Paso del León. "Nos ataca la sequía, se nos va el ganado, pero andamos en batalla", indicó parado sobre piedras secas en donde debería estar el curso de agua.

Ni comida, ni agua

Además de que las pasturas implantadas difícilmente crecen, el campo natural "parece quemado", dijo Senatore. Pero el problema más grande, además de la falta de alimentación, es el déficit de agua para los animales.

Según explicó, en verano los ganados se mantienen aunque prácticamente no coman, mientras tengan sombra y buena disponibilidad de agua para beber, pero actualmente hay animales que tienen que caminar entre 3 y 4 kms para acceder a las únicas aguadas que quedan en los establecimientos, lo que significa un gran desgaste de energía.

Mónica Silva

Además de pasto, está faltando agua en los campos.

Tomar medidas

Para hacerle frente a la falta de forraje muchos productores han comenzado a dar fardos y ración. La situación de déficit hídrico que afecta a Artigas también afecta a ganaderos de Salto, departamento en el que muchos campos también se ven amarillos y muchos tajamares secos.

Mónica Silva, productora ganadera de la zona de Arapey Chico (en el límite con Artigas), explicó a El Observador que en Salto las precipitaciones también han sido disparejas, por lo que la disponibilidad de alimento también. En su campo, por ejemplo, aún queda reserva forrajera, pero comenzó esta semana a dar bloques de proteína.

"Se ve todo amarillo, son paisajes no habituales, siempre hay algo de pasto", indicó.

Mónica Silva

Campo cercano a Arapey Chico, en Salto, próximo a Artigas.

Buena noticia: hay menos garrapata

Senatore explicó que debido a la baja disponibilidad de pasto y también a las altas temperaturas han muerto muchas larvas de garrapata, porque no tienen humedad y las pasturas no las protegen del sol. Eso, sumado a que los productores han tomado medidas ha hecho que no se haya visto en Artigas grandes cantidades de garrapata ni mortandad por tristeza.