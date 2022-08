En su despedida de Real Madrid, Casemiro llenó de elogios a Federico Valverde

El brasileño Casemiro se despidió este lunes de Real Madrid y continuará su carrera en Manchester United. En la conferencia de prensa, donde hubo mucha emoción y lágrimas, el volante brasileño se refirió al uruguayo Federico Valverde.

"El Madrid siempre ficha a los mejores. Fede es un jugador para 10 o 12 años y puede jugar de 5. Camavinga ya demostró lo que es, Tchouaméni es titular en Francia... Pero el Madrid va a seguir ganando más allá de los jugadores".

Carlo Ancelotti, el técnico del conjunto merengue, también se emocionó en la despedida de uno de sus futbolistas preferidos.

Casemiro dijo que tomó su decisión de irse después de ganar la Liga de Campeones: "Al acabar la final de la Champions tenía la sensación de que se acababa mi ciclo. Soy honesto. Después de las vacaciones, con la cabeza tranquila, la sensación era la misma. No fue tan rápido. Ya hablé con el club nada más acabar la Champions. Mi mujer me apoyó desde el inicio. Mi familia siempre estuvo a mi lado en esta decisión. Fue muy difícil hablar con el presidente, pero siempre fue honesto con él".

AFP

Casemiro en su despedida

Agregó que no se va por dinero: "Quienes piensan eso son pocos y no me conocen. No es por dinero. Se equivocan. Eso no es así" y señaló: "Necesitaba un cambio. Nuevos retos, un nuevo club, otro país, otra cultura. Llego con toda la ilusión del mundo".

El jugador, de 30 años, llegó al Madrid en 2013, pero fue después de un pasaje en Porto que se incorporó al equipo principal de la capital española, en el que ganó tres ligas, tres Supercopa, cinco Liga de Campeones y un Mundial de clubes.