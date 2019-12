En una ruleta rusa de emociones, Nacional goleó y se adueñó de la Anual

"Se viene el bolso campeón, bolso campeón…”. El canto resonó con fuerza en la tribuna Colombes y retumbó en todo el Estadio Centenario un segundo después que Santiago Rodríguez se llenara el zapato de gol. Faltaba un poco más de cinco minutos para que se terminara el partido contra Juventud, pero ese segundo tanto ya le brindaba a Nacional la tranquilidad de los tres puntos y le aseguraba la Tabla Anual. Después llegó el tercero convertido por Gonzalo Bergessio, que también puso el primero de tiro penal cuando empezó la segunda parte. Así, el tricolor redondeó un 3-0 mucho más sereno de lo que deparaban los primeros 45 minutos de juego. Le faltó la yapa, que era el título del Clausura esta misma noche, pero el gol de Peñarol sobre la hora estiró la incertidumbre.

Lo importante para el equipo de Álvaro Gutiérrez es que se quedó con la Anual y por tanto definirá el Campeonato Uruguayo con ventaja sobre Peñarol. Antes, habrá un clásico para saber quién se queda con el Clausura.

Nacional terminó consiguiendo un triunfo cómodo, con una jugada clave que abrió el partido. Fue el penal que le cometió Bogado a Corujo cuando empezaba el segundo tiempo y Bergessio lo transformó en el 1-0. Un tanto que llegó en el momento justo para evitar males mayores en el ánimo de los hinchas y de los futbolistas.

El primer tiempo terminó con un canto que bajó como una puñalada desde la Colombes: “Esta noche, cueste lo que cueste, tenemos que ganar” gritaban. Cinco minutos antes se escucharon los primeros silbidos, después de un pelotazo de Corujo que fue directamente a las manos del golero Rodríguez. La gente había empezado a perder la paciencia porque mientras el tricolor empataba en un opaco partido, en el Campeón del Siglo Peñarol le ganaba a Cerro Largo y todo el año se podía ir al garete.

Esa primera parte del equipo del Guti dejó gusto a poco. Era el que tenía el peso del partido, pero en la cancha no lo demostró. Jugó con una lentitud pasmosa, sin que el argentino Barrientos se metiera en el juego, sin precisión en los pases; sin que el Chory Castro fuera una preocupación para su marcador; con Bergessio controlado en el área. Juventud le cerró los espacios, se agrupó y el tricolor careció de ideas.

Como habrá sido de pobre que hasta los 20 minutos lo que más festejaron los hinchas fue una corrida de Corujo desde el fondo, a lo De León, que terminó en un tiro de esquina. Tal vez la mejor ocasión del tricolor nació en los pies de García que le puso una gran pelota a Bergessio y la jugada terminó con un zapatazo afuera de Zunino.

Mientras Nacional no encontraba la fórmula ofensiva, atrás pasaba calores a pesar de la baja temperatura. Siempre por el lado de Carvalho. Primero la perdió con Zeballos y después lo hamacó Reyes, cuyo centro no lo pudo conectar bien Zeballos.

Está claro que el partido de este jueves no era para los puritanos y tampoco cabe mucho análisis sesudo sobre la forma de jugarlo. A esta altura del año, lo importante para los tricolores es ganar, sea como sea. Ya sufrió bastante a lo largo del campeonato tratando de encontrar un equipo que jugara lindo y si no lo logró en todos estos meses, con futbolistas que subieron y bajaron en su rendimiento, no se puede esperar que lo haga ahora cuando es más importante la fuerza mental.

El penal muy bien ejecutado por Bergessio cuando empezaba la segunda parte abrió el telón del triunfo. Fue un bálsamo para los tricolores y por supuesto, desde ese momento aparecieron los espacios porque Tiscornia tuvo que realizar cambios para adelantar a su equipo.

En la ruleta rusa de las emociones, a los 53’ los hinchas gritaron el segundo gol de la noche, pero no fue de su equipo. Lo hizo Hugo Dorrego, un ex Nacional que ahora defiende a Cerro Largo, frente a Peñarol. Soñaban los tricolores con una noche redonda.

La entrada de Santiago Rodríguez le cambió la cara al ataque tricolor porque el argentino Barrientos no repitió la actuación del partido anterior contra Rampla. El juvenil le brindó vivacidad, mayor despliegue por las bandas y abrió caminos hacia el arco rival. También consiguió el gol de la tranquilidad con una volea fantástica después que la pelota le quedara servida frente al arco. Bergessio le puso el moño a la victoria con un toque ajustado al caño. Ahora todo se definirá frente a Peñarol. La mejor opción que podía esperar el tricolor: tener la posibilidad de arrebatarle personalmente el tri a su rival de todas las horas.

Nacional 3

Luis Mejía 6

Guillermo Cotugno 5

Mathías Corujo 6

Felipe Carvalho 4

Matías Viña 5

Rafael García 6

Matías Zunino 4

Felipe Carballo 5

Pablo Barrientos 4

Gonzalo Bergessio 6

Gonzalo Castro 5

DT: Álvaro Gutiérrez

Juventud 0

Rodrigo Rodríguez 5

Pedro Milans 5

Mathias Bogado 4

Rodrigo Mieres 5

Diego Rodríguez 5

Gonzalo González 6

José Varela 5

José Aliberti 4

Franco Muñoz 4

Gonzalo Reyes 5

Joaquín Zeballos 5

DT: Pablo Tiscornia



Cambios en Nacional: 61’ Santiago Rodríguez (6) x Barrientos, 65’ Mathías Cardacio (5) x Carvalho (lesionado) y 73’ Sebastián Fernández x Zunino

Cambios en Juventud: 53’ Pablo Olivera (4) x Reyes, 59’ Jorge Graví (4) x Muñoz y 73’ Eric Barrios x Milans

Cancha: Estadio Centenario

Juez: Gustavo Tejera

Goles: 47’ Bergessio (N) de penal, 81’ Rodríguez (N), 87’ Bergessio (N)

Amarillas: 5’ Muñoz (J), 45’ Carballo (N), 46’ Bogado (J)