"Fede ha robado" dijo Vinicius sobre la jugada del gol de Valverde ante Barcelona

Federico Valverde marcó el miércoles el gol definitivo del triunfo 3-2 de Real Madrid ante Barcelona en Arabia por la semifinal de la Supercopa de España. El gol del uruguayo sucedió en el alargue, a los 98 minutos de juego tras un amague de Vinicius.

En la previa de la final de la Supercopa, que se juega este domingo entre Real Madrid y Athletic Bilbao, los futbolistas del merengue bromearon sobre la jugada definitiva.

"Fede, recuérdame la jugada del gol", le dice un integrante del área de comunicación del club a Valverde. "Empecé a correr para adelante y dije, esto tiene que terminar en gol. Sea yo o sea otro compañero. Y por suerte entró. Zafando pero entró", expresó el urugauyo.

Cuando le consultaron sobre el amague que hizo Vinicius, Valverde manifestó: "Ah me volví loco, me puse nervioso. No puede ser que la deje. Pero fue buena la jugada. Terminó bien".

Vinicius luego dijo que la jugada era para Benzema: "Era para Karim, no era para Fede. Fede ha robado" señaló entre risas, mientras Valverde dijo: "Yo me metí en el medio".

El francés Benzema también participó de la broma.

Fede Valverde, Vinicius y Benzema bromeando un poco sobre cómo fue la jugada del gol que les dio la victoria en la semifinal de Supercopa ante Barcelona. 😂pic.twitter.com/bFHc3rag5e — The Chips (@TheChips_Futbol) January 15, 2022

La final de la Supercopa se disputa el domingo a la hora 15:30 de Uruguay.

El Athletic, vigente campeón, tratará de renovar el título frente a los merengues, que alzaron por última vez esta Supercopa en 2020 en Yedá, en la primera ocasión en que la final se disputó en Arabia Saudita.

En aquella oportunidad, el Real Madrid se impuso en la final en los penales al Atlético de Madrid, víctima de los vascos (2-1) el jueves en la semifinal de la presente edición del trofeo.

El Athletic Club ganó la final del pasado año al Barcelona (3-2), derrotado el miércoles por el Real Madrid en semifinales en la prórroga (3-2) en el estadio King Fahd de Riad, escenario de la final del domingo.

Los merengues llegan a la disputa por el primer título del año apoyados en su buen momento de forma, que los mantiene como líderes destacados de LaLiga y animados por su victoria en el Clásico del jueves.