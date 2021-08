Fiestas sobre la Rambla: la propuesta en manos de la IMM ante el retorno de los bailes

La imposibilidad de organizar bailes fue uno de los tantos golpes que asestó la emergencia sanitaria, dejando a boliches y salones en un trance que se prolongó por 530 días. La Noche de la Nostalgia puso fin a esa racha, y abrió las puertas a este tipo de fiestas, siempre y cuando sean en exclusiva para inmunizados y con un máximo de 300 personas en los espacios abiertos.

Así lo habilitó el nuevo protocolo del Ministerio de Salud Pública (MSP) a partir de la velada del 24 de agosto, en sitios que estén autorizados —en el caso de la capital— por la Intendencia de Montevideo (IMM). En este escenario, la comuna tiene en carpeta una propuesta presentada dos meses atrás por un privado para montar fiestas durante los fines de semana en tres terrenos públicos sobre la costa.

El pedido fue formulado por la firma Recomin SA, que desde 2014 gestiona el local Plaza Mateo, ubicado a la altura de la Rambla Wilson y Sarmiento en el Parque Rodó. La primera locación sugerida fue en el predio verde junto a la Ancap El Faro, apostada sobre la Rambla y casi Bulevar Artigas. La segunda es para las Canteras del Parque Rodó, mientras que la tercera es para un espacio libre sobre la vereda de la rambla próxima a Plaza Mateo.

Recomin SA elevó la propuesta a la división de Espacios Públicos de la IMM, que es la repartición encargada de autorizar el uso de los predios. Las instalaciones eventuales en lugares públicos no pueden contar con una autorización que exceda los 60 días en el año, según dispone la normativa departamental. En caso de que el espacio sea concedido, el siguiente paso para realizar una fiesta consiste en conseguir el visto bueno del Servicio de Convivencia Departamental.

Desde la firma propusieron los predios ya mencionados en tanto están apartados de vecinos, que en caso contrario podría acarrear denuncias por ruidos molestos. Otro factor sobre la mesa fue que a la hora de presentar el proyecto —remitido a la IMM meses antes de la reapertura del rubro— había una "demanda altísima" por este tipo de eventos.

Plaza Mateo albergó en la Noche de la Nostalgia al baile Volvé mi negra, uno de los 88 habilitados por la comuna capitalina para esa jornada. Por ser un local abierto, la fiesta no requirió de interrupciones para la ventilación, como sí debieron hacerlo otros salones cerrados. Al evento accedieron unas 300 personas —en el entorno del máximo permitido por el protocolo— con previa acreditación de inmunización y registro para mantener trazabilidad.

La nueva propuesta en manos del gobierno departamental consistiría en fiestas con entrada paga, con una habilitación concedida para organizar los bailes en esos espacios los días jueves, viernes, sábado y domingo, según supo El Observador. El protocolo vigente del MSP no autoriza fiestas que se extiendan más allá de las cinco horas de duración, al tiempo que la IMM dispuso las 5 de la mañana como horario límite para el cierre.

Diego Battiste

Local Plaza Mateo, situado sobre la Rambla Wilson y Sarmiento

Plaza Mateo

Recomin SA es la firma que gestiona Plaza Mateo desde 2014. Tras un primer llamado declarado desierto por la comuna capitalina encabezada entonces por Ana Olivera, la Junta Departamental autorizó la concesión del local por un plazo de 15 años. Los pliegos del segundo llamado exigían la remodelación de las instalaciones sobre la rambla, y su explotación comercial.

En la instancia, Recomin ofertó un canon de 360.000 Unidades Indexadas (UI) anuales durante los primeros cinco años, y 630.000 UI para los restantes diez años de la concesión. La firma estimaba una inversión del entorno de U$S 690.394 que incluía obras, honorarios, aportes sociales e IVA.

En el marco de la emergencia sanitaria que suspendió sus actividades, Recomin SA solicitó a la IMM en julio de 2020 una exoneración del canon. Según detalló la comuna en una resolución, la firma dio cuenta de "una importante interrupción de la actividad por razones de fuerza mayor" y señaló que la pandemia "determinó la imposibilidad del desarrollo de su giro así como la prohibición de apertura del local y por consiguiente la imposibilidad de obtener ingresos".

Al no brindar una respuesta en un plazo determinado, se configuró una denegatoria ficta, ante lo que Recomin SA interpuso en diciembre del año anterior recursos de reposición y apelación en subsidio. En mayo de 2021, el departamento de Desarrollo Económico de la IMM no hizo lugar a las instancias administrativas, y fundamentó que no hubo una "causa de fuerza mayor" tal como expuso la firma, en tanto el privado no estuvo "imposibilitado de desarrollar su giro principal", el de la gastronomía.

Recomin SA reiteró su petición, y dos semanas atrás la IMM volvió a ratificar su negatoria. Uno de los argumentos esgrimidos fue que, a pesar de la vigencia de la ley que limitó el derecho de reunión consagrado en la Constitución —que expiró a fines de julio—, no se constituyó "una prohibición del ejercicio del derecho de carácter absoluto y menos aún definitivo", ya que, "sin perjuicio de las limitaciones", el ramo de la gastronomía continuó en funciones.

En la resolución firmada por la intendenta Carolina Cosse, la IMM también argumentó que un decreto del Poder Ejecutivo habilitaba la realización de espectáculos públicos con un aforo máximo del 30%. "Si bien (estos eventos) han sido transitoriamente suspendidos, siempre lo han sido por tiempo acotado", indicó la comuna en un fragmento.

La IMM también apuntó que, si bien la firma consideró al rubro de la "discoteca" como su "giro principal", "este no es el giro principal establecido en el pliego ni en la oferta que posteriormente fuera adjudicada". En esa disposición, la comuna añadió que "no hay norma jurídica que reconozca el derecho a reclamar la exoneración total e indefinida del cumplimiento de la obligación de abonar el canon", menos aún si nunca estuvo impedida de llevar a cabo su rubro principal de la gastronomía.