Florencia Niski da un gran salto en su carrera: se va a jugar a España

Integró el equipo de básquetbol 3x3 que ganó la primera medalla internacional de la historia del básquetbol femenino uruguayo (bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Santiago 2017), fue campeona de la Liga Uruguaya Femenina 2018 con Bohemios, fue elegida entre las ocho mejores jugadoras del campus Basketball Without Borders que se llevó a cabo en febrero de este año en el United Center de Chicago en el marco del Fin de Semana de las Estrellas de la NBA, y estuvo tres semanas y media en Tomás de Rocamora de Argentina donde no llegó a jugar debido a la pandemia de coronavirus. A ritmo de vértigo. Así juega, así vive Florencia Niski, que el 22 de julio recién cumplirá 18 años. A mediados de agosto dará el gran salto de su carrera: jugará en Celta Zorka Recalvi, en la segunda división de la liga femenina española.

"Es un orgullo muy grande, desde que arranqué a tomarme el básquetbol profesionalmente mi sueño siempre fue jugar al más alto nivel, poder salir y jugar en ligas competitivas como en este caso la de España; va a ser un lindo desafío poder competir contra las mejores que pueda enfrentar", dijo Niski a Referí.

Desde hace ocho días, el representante Juan Pablo Da Prá le acercó tres ofertas desde España y tras analizarlas finalmente la base de 1,67 metros de estatura se decantó por el club gallego que actualmente milita en la segunda división española. Se irá a mediados de agosto y la temporada está previsto que arranque en octubre.

Niski formará parte del equipo principal que dirige Cristina Cantero con la posibilidad de que para alguna ocasión baje a jugar con el U20. "Celta es un equipo joven, muy fuerte, ganó cinco veces la Liga 1 aunque ahora está en Liga 2 con el objetivo de resurgir. Van a incorporan a una jugadora rusa y tiene juveniles muy buenas. Es un equipo con mucha historia", expresó Niski, muy entusiasmada con su nuevo desafío.

Firmará un contrato por dos temporadas con opción a una tercera.

"Voy a vivir en una ciudad universitaria de Vigo ubicada muy cerca del complejo de entrenamiento, voy a entrenar doble turno y a seguir con los estudios a distancia con el programa Entreno y Estudio que me permite estudiar por mi cuenta. Lo arranqué en principios de marzo, pero debido a la pandemia aún no pude rendir exámenes. Es un programa hecho a la medida para los deportistas. Estoy en Sexto de Medicina y en un futuro me gustaría estudiar para fisioterapeuta o nutricionista, quiero hacer seguro algo relacionado al deporte", afirmó muy segura de sí misma con apenas 17 años.

Camilo dos Santos

El Programa Entreno y Estudio se creó en 2016 e incluye numerosos acuerdos con la ANEP sobre sus diversos formatos. Los primeros deportistas en acogerse al mismo fueron Dolores Moreira y Santiago Urrutia y después se fueron sumando otros deportistas de remo, canotaje, tenis, fútbol, básquebol, taekwondo, natación y gimnasia artistica.

La experiencia de Liga Argentina le dejó gusto a casi nada. "Hice la pretempodarada, mucho físico, poca cancha; me estaba acoplando al equipo, ya estaba bastante integrada y si bien me sirvió mucho fue un bajón que el torno no se jugara. Quisiera haberlo disfrutado más".

Cuando el virus estalló en Argentina, un día antes de que se cerraran las fronteras, Niski volvió a Uruguay. Lejos de quedarse quieta y aún con la incertidumbre de saber dónde iría a jugar en 2020, se puso a entrenar como si tuviera el horizonte perfectamente claro.

"Empecé a entrenar con mi hermano y por Zoom", explicó. Guillermo, su hermano, juega en Rocha que este año retornó a la Segunda División Profesional. "Salía a correr con él y le copiaba las rutinas que hacía en casa".

"No me aguanté mucho y me fui a tirar a la plaza. A la del Mercadito y a la Líber Seregni. Con Tabaré Papariello entrené sin parar, todos los días. por Zoom, porque siempre me hace entrenar a morir. Cuando en mayo abrió su gimnasio fui ahí. Ahora de mañana estoy entrenando con Sprint, con Rodrigo Marín y Gonzalo Brea. Ahí hago cancha, técnico, individual, tiro y defensa. Este miércoles me toca entrenar con los Osimani (Martín y Joaquín). El lunes estuvo con Mauro Zubiaurre. Hacemos ejercicios de 2x2 y 3x3, ejercicios de ventaja, de juego, de toma de decisiones rápidas. Este miércoles abre Bohemios y ahí voy a estar también trabajando con Matías "Coco" Galo con el que vengo haciendo mucho Zoom". ¿Quedarse quieta? Eso nunca es una opción para la explosiva jugadora.

El reto ya está instalado en su cabeza. Pasará a jugar en una liga más fuerte, más competitiva, contra jugadoras más grandes y más potentes. "En ataque voy a tener que utilizar más la flotadora, no voy a poder ir a tirar una bandeja y tendré que rebuscarme, usar más el paso cero, la pérdida de paso, seguir mejorando el tiro y la parte defensiva, jugar con agresividad, correr, tener mucha intensidad y en definitiva dar lo mejor para que al equipo le vaya bien. Pero no hay que inventar nada raro, los partidos y los entrenamientos me irán diciendo qu+e hay que pulir".

Niski tendrá una experiencia europea como la que tuvo recientemente Camila Kirschenbaum en Rivas Parque Sureste, en el básquetbol regional de Madrid.

Mientras, Maite Pereira crece en Brasil y Emilia Larre Borges y Josefina Zeballos firmaron un contrato de tres temporadas en Obras Basket de Argentina.

"Esto sirve de espejo para las chiquitas que sueñan salir a jugar al exterior, no es imposible. Esta generación está marcando un camino que hay que valorar porque desde ligas importantes como España, Brasil y Argentina se están fijando en las jugadoras que hay en Uruguay", concluyó Niski.