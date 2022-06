Fuerte ajuste a la baja en los precios de soja, trigo y colza

Desde que la Reserva Federal en Estados Unidos (FED) determinó un fuerte aumento de tasas con la perspectiva de que sigan subiendo, el mercado de materias primas en todo el mundo va a la defensiva.

En el caso de los granos, además el avance de la cosecha de cultivos de invierno en el hemisferio norte agrega un factor estacional de mucha presión que llevó a una caída general.

Otro componente de la ecuación bajista es la salida de aceite de palma de Indonesia, que levantó la suspensión que había impuesto a las exportaciones.

Por otro lado, la demanda de China por harina de soja también ha caído de la mano de una situación floja y de bajos precios de los cerdos.

La resultante es una caída muy fuerte en los tres granos principales: soja, maíz y trigo bajaron fuerte esta semana, por segunda consecutiva.

La soja perdió la referencia de los US$ 600 por tonelada y cotiza sobre US$ 550, unos US$ 90 de pérdida en los últimos 10 días.

Incide también la depreciación de la moneda brasileña. Un dólar alto en Brasil estimula a una mayor siembra de soja.

Los temores por la ola de calor en Estados Unidos por ahora no se han concretado en daños y ese contexto llevó a una fuerte salida de los fondos que agregó presión.

La baja también es fuerte en trigo, donde la cosecha avanza y así se ha perdido la referencia de US$ 400 por tonelada en Chicago, hacia unos US$ 360 para la posición diciembre que es referencia para la cebada para malteo de Uruguay, que en US$ 325 ha quedado pareja con la cebada para exportación por primera vez.

El trigo sigue pudiendo venderse en US$ 325 por tonelada para la próxima cosecha y es una referencia que sigue lejos debajo de la del trigo en Chicago. Además la escasez de existencias en Uruguay asegura la firmeza del cereal.

Finalmente la colza también ha tenido un fuerte ajuste que la lleva a US$ 615 por tonelada, un precio atractivo, pero mucho menor del que tuvo al momento de la siembra.

Precios a la baja en las pizarras de Chicago.

La incertidumbre comercial contrasta con el buen panorama productivo. La siembra fue terminada en fecha óptima y las lluvias leves de esta semana consolidan un excelente arranque de los cultivos.

La cosecha de verano está casi terminada, excepto algunas chacras de maíz y sorgo y los cultivos de invierno implantados con área récord y en tiempo récord, como para compensar con volumen un panorama comercial incierto.