Funcionarios de Registro Civil en conflicto: qué servicios están afectados y a qué se debe la medida

Los funcionarios del Registro Civil se encuentran en conflicto porque entienden que hay un "desmantelamiento" y una "privatización" de su trabajo. Por lo tanto no van a "librar edictos" –una etapa necesaria en los procesos, por ejemplo, del matrimonio— ni "expedir partidas ni comunes ni urgentes del departamento de Montevideo".

“Nosotros venimos hace años ya con un proceso de desmantelamiento del Registro Civil puntualmente con el tema de funcionarios. Para dar cifras más concretas: nosotros de una plantilla de funcionarios en 2020 de 117 ya se han jubilado 40 y el año que viene están en condiciones de jubilarse 36", dijo la vocera de la Asociación de Funcionarios del Registro de Estado Civil (Afureci), Verónica Eiroa, a Arriba Gente (Canal 10).

Por lo tanto, en el año siguiente, de no contratarse a nadie, "para atender toda unidad ejecutora serían menos de 50 personas".

Además, desde diciembre de 2022 que el sindicato negocia con la administración en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), pero nunca se ha solucionado la falta de funcionarios.

Finalmente, "luego de una segunda tanda de negociaciones en Dinatra la respuesta de la administración es que no hay respuesta".

"Eso significa no solamente malas condiciones de trabajo, sino mal servicio para la población que es lo más importante. Nosotros en este momento no podemos cumplir con nuestras obligaciones. Hay oficinas vacías y no por medidas sindicales", afirmó Eiroa.

"Abrir paso a la privatización"

Un comunicado del sindicato señalo que es "importantísimo comprender que este es el proceso para las privatizaciones". "Se comienza por debilitar los servicios, provocando en la opinión pública la enemistad y el descontento con funcionarios y funcionarias, generando el desmantelamiento del servicio, para luego abrir paso a la privatización", dice el texto de la Afureci.

La vocera dijo respecto al presunto proceso de privatización que "se podría ver así".

"Hay una ley aprobada en la Rendición de Cuentas que habilitaría a privados a hacer nuestro trabajo. Nosotros queremos hacer hincapié en que el trabajo este lo tiene que hacer el Estado, que es algo que no lo puede hacer un privado, que es importante, que genera derechos y obligaciones para toda la ciudadanía", sostuvo Eiroa.

Los servicios afectados y una nueva negociación

Respecto a los servicios afectados, la vocera de Afureci apuntó a dos aspectos: uno que refiere al local en la calle Sarandí y al otro en la Avenida Uruguay.

"A partir de hoy acá en Sarandí con respecto a las inscripciones de matrimonio, si bien en principio vamos a inscribir a las parejas, no vamos a librar edictos. Eso significa que se atrasan las fijaciones de fechas. Se van a ir acumulando. Hasta que la administración no dé respuesta nosotros no vamos a levantar esa medida, por lo tanto la gente que se inscriba no va a poder fijar fecha hasta nuevo aviso", explicó la vocera.

"Desde el punto de vista de la calle Uruguay que se expiden las partidas, no vamos a expedir partidas ni comunes ni urgentes del departamento de Montevideo. Solamente vamos a expedir partidas de actos del interior", añadió por otro lado.

En cambio, los trámites online "por ahora" siguen funcionando.

|"Son medidas que se pueden ir gradualizando en función a la respuesta de la administración", dijo Eiroa.

"Ahora el 4 (de diciembre) tenemos una nueva negociación en Dinatra. En caso de que haya novedades positivas de parte de la administración, levantaremos las medidas y de lo contrario las seguiremos profundizando", afirmó la vocera del sindicato.