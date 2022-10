Gattuso habló sobre Edi Cavani y el gol que no llega para el salteño en Valencia

El entrenador de Valencia, el italiano Genaro Gattuso brindó una conferencia de prensa este jueves, el día previo al partido ante Osasuna y respondió una pregunta sobre Edinson Cavani.

El delantero uruguayo llegó al club español en los últimos días del mercado de pases, el 28 de agosto, y debutó luego de tres semanas de puesta a punto.

Jugó los dos últimos partidos con su equipo, fue titular, pero no marcó, ni generó situaciones que lo dejaran de cara al gol.

Sobre la situación del uruguayo y la falta de gol, el entrenador dijo: “No conocí aún un delantero que no sufra cuando no marca goles. Es normal. Su trabajo es marcar. Siempre convirtió en su carrera. En este momento estoy contento por la forma en que está jugando, y por su mentalidad. El otro día ayudó al equipo, corrió a ayudar a sus compañeros cuando estaban en dificultad. Espero que arribe al gol porque como todos los delanteros vive del gol”.

Edinson Cavani en su debut ante Celta de Vigo

Cavani, que utiliza la camiseta número 7, debutó el 17 de setiembre en el partido ante Celta de Vigo, que su equipo ganó 3-0 y jugó 71 minutos.

No viajó con la selección a la fecha FIFA del setiembre y se perdió el último campamento de los celestes previo al Mundial, en el que Uruguay enfrentó a Irán y a Canadá.

Su segundo partido fue el 2 de octubre frente a Espanyol, en el que igualaron 2-2. Jugó 73 minutos.

El tercero será este viernes a la hora 16 de Uruguay, frente a Osasuna, por la octava fecha de LaLiga.

Luego de este encuentro a Cavani le quedan seis partidos (Elche, Sevilla, Mallorca, Barcelona, Real Sociedad y Betis) como preparación para llegar al Mundial de Qatar 2022 de la mejor forma.

El último gol que Cavani convirtió con un equipo fue el 27 de diciembre de 2021, cuando defendiendo a Manchester United le anotó a Newcastle United, por la Premier League.

En ese período anotó cinco goles con la selección, uno ante Venezuela en febrero y cuatro, dos ante México y dos frente a Panamá, en los amistosos que Uruguay jugó en junio en Estados Unidos y en el Estadio Centenario.

