Gobierno argentino filtró videos del cumpleaños de Fabiola Yáñez para desactivar réplicas del Olivosgate

"La vida que queremos requiere no de uno, sino de muchos períodos de gobierno". La frase de la expresidenta argentina Cristina Fernández no solo retumbó en el campo del estadio Diego Armando Maradona de La Plata, también en el ámbito político durante toda la jornada. Por segundo día consecutivo, en la recta hacia las elecciones internas, la actual vicepresidenta compartió escenario con el mandatario Alberto Fernández. Esta vez, no hubo referencia alguna al Olivosgate.

Sin embargo, con la plana mayor del oficialismo en el estadio, no solo se buscó cerrar filas de cara a los próximos comicios para dejar atrás la crisis desatada por la difusión de una fotografía que probaba el cumpleaños clandestino de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial del año pasado. En la Casa Rosada estaba ya organizado un contraataque. Una respuesta tardía al "poné orden, Alberto" de Cristina del día anterior. Antes de las 17, cuando aún resonaban los discursos, con renovadas críticas al macrismo y bajadas de línea a los postulantes con un mensaje electoral a llevar a la campaña, el medio oficialista El Destape reveló dos videos de aquella celebración en Olivos del 14 de julio de 2020 que contradecía la indicación presidencial de mantener la cuarentena obligatoria. A los pocos minutos, los emitió la TV Pública. Una coordinación sin disimulo. El diario Clarín, incluso, reporta que el propio Fernández llamó a la directora de la señal estatal, Rosario Lufrano, para que los emitiera. Quiero ver a todo el Kirchnerismo militando esta fiesta clandestina en Olivos, genios del voto.👇👊🔥💣 pic.twitter.com/U1TwAkDBhQ — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) August 18, 2021 Al mejor estilo Horacio Verbitsky (que trató de eclipsar una investigación de Clarín al autodenunciarse por el vacunatorio VIP), en la Casa Rosada explican que tenían la versión de que las filmaciones estaban en manos de la oposición y temían que se difundieran más cerca de los comicios, para recalentar la polémica. "Si hay foto, hay video", es la máxima de producción televisiva que temían en el gobierno argentino. No solo eso: el temor en el Frente de Todos (peronismo) es que sigan apareciendo más fotografías de otros cónclaves que limitan con la legalidad. Temprano se viralizó un brindis de fin de año multitudinario en Olivos del presidente con legisladores, pero, a diferencia del festejo privado, que ya en su momento había sido noticia, con videos y fotos en las redes sociales. Puede haber sido ese el detonante. En paralelo al operativo filtración, para intentar desactivar una nueva réplica del terremoto, el plenario del Frente de Todos buscó cerrar filas para pasar de página. Dos de los secretarios apuntados como posibles responsables, Juan Pablo Biondi (Comunicación) y Julio Vitobello (General de la Presidencia) estuvieron sentados en las primeras filas junto al resto del gabinete. Son la primera línea defensiva del mandatario. Hubo un simbólico respaldo presidencial a ambos. Pero, además, desde los discursos no solo de la exfórmula presidencial, sino también de los previos (Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof) ya no hubo ni insinuaciones a la polémica. Dar vuelta de página. "Se enojaron en su momento con Cristina por las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) y ahora están enojadísimos conmigo porque quiero que los celulares y el internet sean servicios públicos", se lamentó Fernández. En sintonía con su vice, al sector liderado por Mauricio Macri en las urnas, se suma otro contrincante en la visión del oficialismo: el poder económico. El Cronista - RIPE