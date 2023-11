Caso Cecilia Fontana y vinos envenenados: Heber destacó que "por primera vez en 45 años" hay posibilidad de aclarar el asesinato de su madre

El exministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo no sentir "odio" hacia las personas que cometieron el asesinato de su madre, Cecilia Fontana, quien murió envenenada en setiembre de 1978 tras beber un sorbo de una botella de vino que había llegado de regalo para Mario Heber, que por entonces era uno de los principales dirigentes del Partido Nacional.

La muerte de Cecilia Fontana de Heber quedó impune hasta ahora ya que la Justicia nunca pudo encontrar a los culpables de haber enviado el vino envenenado. Sin embargo, a fines de setiembre El Observador informó que las audiencias se retomarían, siguiendo algunas líneas de investigación que en años anteriores no se habían profundizado.

Desde entonces, la jueza Silvia Urioste ordenó nuevas pericias y también citó a declarar a distintas personas, así como varios exmilitares y policías.

Consultado al respecto en entrevista con El Observador, el exministro y hoy senador Heber se excusó de dar detalles sobre la investigación hasta que "el fiscal (Ricardo Perciballe) y el juez (Silvia Urioste) presenten la solicitud de formalizar a una persona".

"Es muy importante porque es la primera vez en 45 años que podemos agarrar la punta de la piola y podemos estar frente a la posibilidad de saber quién estuvo atrás", agregó.

Dijo también que para él y sus hermanos la reapertura del caso "ha removido todo". "Después de 45 años se consiguió un elemento que puede llevar –la Justicia lo va a determinar– a saber quién o quiénes son los autores", apuntó.

"Siempre tuvimos miedo de que cuando supiéramos el rostro o el nombre de la persona que mató a nuestra madre, empezáramos a odiar. Porque nosotros nunca odiamos. Nuestro padre puso mucho empeño en eso, en que no se nos contaminara el alma de odio, que es un virus que te amarga, te daña. Pero no estamos con odio, queremos justicia, que paguen. Pero no es odio. Estamos muy juntos, muy expectantes. El doctor Javier Barrios y el fiscal Perciballe han encontrado la posibilidad de tener un acusado y eso es muy importante, se va a saber en estos días”, anunció.

El rol de Ricardo Perciballe

Foto: Leonardo Carreño.

El senador Luis Alberto Heber en la entrevista con El Observador

Heber también se refirió al rol del fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, criticado por distintos actores políticos que integran la coalición, como Cabildo Abierto o Julio María Sanguinetti.

El exministro del Interior y de Transporte recordó que en 2020 fue a visitar a Perciballe, acompañado de su hermano.

"Fuimos con mi hermano, ya casi desesperanzados, a decirle que había elementos que podían justificar la reapertura de caso. Él se mostró abierto. Desde el punto de vista personal fue impecable conmigo y con mi familia. Yo era un ministro del gobierno (en ese entonces de Transporte y Obras Públicas), no fui en ese rol, pero notoriamente era alguien vinculado al gobierno. Sobre otros casos, creo que hay que hablar puntualmente. Cuando se hacen acusaciones genéricas siempre se equivocan. No me parece que se pueda decir todos los casos están mal", afirmó en la entrevista con El Observador.

Consultado entonces sobre la postura de Cabildo Abierto, uno de los socios de la coalición, el senador respondió: "No me parece justo. Me parece un disparate cuando Bukele hace juicios colectivos, no hay que hacerlos tampoco sobre la acción de un fiscal. Hay que mirar cada caso. En algunos nos puede parecer que no cabía un procesamiento o una formalización, pero en otros sí".