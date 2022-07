Intento de recuperación de los granos tras una fuerte caída

El mercado internacional de granos sigue siendo parte de una tendencia global de ajuste a la baja en las materias primas, aunque miércoles y jueves fueron días de recuperación.

El precio de la soja quedó lejos de los US$ 600 por tonelada, tal vez equilibrando sobre los US$ 550, mientras que el trigo en Chicago perdió los US$ 400 que mantuvo hasta hace tres semanas, pero tras derrumbarse a US$ 285 recuperó posiciones para sostenerse sobre los US$ 300 por tonelada.

La demanda aprovechó la caída de las cotizaciones del trigo luego de un período de valores históricamente altos.

Los vaivenes de los fondos de inversión, que liquidaron masivamente posiciones y consideraron sobrevendidos los granos a partir del martes, son la razón fundamental para esta baja que se alimenta también de la aversión al riesgo y la tendencia creciente de las tasas de interés.

Las referencias locales marcan en el eje de US$ 560 la tonelada de soja de la zafra actual puesta en Nueva Palmira y US$ 475 para la cosecha de 2023, el trigo a US$ 310 y la tonelada de colza a US$ 614, lejos de los máximos de hace cuatro semanas.

Por otra parte, el desarrollo de los cultivos en Estados unidos es normal, y en un momento del año clave para su desarrollo aparecen lluvias oportunas que parecen configurar una perspectiva de buenos rendimientos.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señaló que la superficie destinada a la soja que experimenta algún grado de sequía es de 22% cuando un año atrás era del 33%.

En el caso del trigo, hay preocupación por los bajos rendimientos europeos, con una sequía grave en España, Italia, Portugal y Francia que se está traduciendo en desempeños menores a los esperados en el inicio de la cosecha. También hay una situación de sequía en Australia que amenaza al trigo y enciende luces amarillas.

En las zonas trigueras de Argentina la amenaza de la falta de agua podría solucionarse este fin de semana, al menos parcialmente. En Argentina preocupa también la escasez de fertilizantes dadas las restricciones a la importación.

Desde el punto de vista de oferta y demanda no se han dado cambios que justifiquen movimientos tan fuertes de precios.

Lo que ha cambiado estacionalmente es que está a pleno la cosecha de trigo en el hemisferio Norte y la de maíz en el Mercosur y eso alivia los temores a desabastecimiento.

En la plaza local el desarrollo de los cultivos de invierno es excelente, con siembras en fecha y lluvias moderadas alternadas con sol y fríos, un panorama que lleva a pensar que la perspectiva de rendimiento es muy buena.

El precio de los granos recuperaron parte de las pérdidas recientes.