Iván Alonso: "A Nacional no vine a hacer amigos; ningún jugador me dijo que no quería que fuera a Los Céspedes"

El manager deportivo de Nacional, Iván Alonso, brindó este domingo una entrevista al programa Punto Penal de canal 10 en el que habló de varios tópicos.

Entre ellos, explicó que nadie entre los jugadores le pidió que no entrara más a Los Céspedes luego del episodio de fin del año pasado cuando varios futbolistas del club protagonizaron un escándalo en un hotel y en plena burbuja sanitaria, tras perder el clásico del Intermedio ante Peñarol por 3-2 en el Estadio Campeón del Siglo, que derivó en la salida del plantel de varios de los futbolistas.

“En Nacional no vine a hacer amigos, ni tampoco a hacer la vista gorda. Hay que saber separar lo personal de lo profesional”, explicó Alonso.

Diego Battiste

Iván Alonso en uno de los clásicos disputados en el Estadio Campeón del Siglo

Y añadió: “Nadie entre los jugadores me dijo que no querían que fuera a Los Céspedes. Tengo una relación de respeto y profesionalismo con ellos. Con algunos tengo relación personal, pero sé diferenciar lo que es trabajo y lo que no”.

Acerca de las bajas de algunos futbolistas históricos a los que el club decidió no renovarle el contrato el pasado 30 de diciembre, Alonso indicó que “no es que yo decidí no renovarle al Chory Castro. Fue un conjunto de personas que decidió no darle continuidad a los contratos de esos 12 jugadores. No hubo nada personal, solo profesional”.

Y agregó: “No le bajo ni le subo el pulgar a nadie. Solo tengo mi opinión dentro de una comisión”.

Para Alonso, “la gestión se tiene que demostrar con hechos”.

“No me considero tan importante como para que haya habido una campaña en contra mía. Me considero un recurso más del club para que ese club que imaginamos en 2018, podamos estar más cerca de concretarlo”, expresó el exfutbolista y hoy manager deportivo de la institución tricolor.

Leonardo Carreño

Alonso el día de la elección en que ganó José Decurnex

Para Alonso, “los roles están muy claros. Yo reporto al presidente (José Decurnex) y a la comisión directiva, esa es mi función. Se han dicho muchas cosas, que no voy a Los Céspedes, que me prohibieron la entrada. Todas las opiniones, el derecho a opinar es algo natural, lo respeto. Ahora, no todas las opiniones para mí son respetables”.

Expresó también que “son mis primeros pasos en esto, he cometido muchos errores, pero me quedo en que transitamos el camino que queríamos y se le prometió en 2018 a más de mil socios en distintas charlas”.

Acerca de la charla que mantuvo con Sebastián Abreu cuando Álvaro Gutiérrez era el técnico de Nacional, enfatizó que en ningún momento le propuso que fuera el entrenador albo, a la vez que también dijo que no entendió una llamada del propio Abreu al preparador físico Giarruso, quien justamente trabaja con Gutiérrez.

“No entendí la llamada del Flaco (Sebastián Abreu) al profe Giarruso, quedó en una nebulosa y a mí esas nebulosas no me sirven. Inmediatamente le dije a la comisión que la ‘reunión’ fue conmigo y tomamos un café, nada más”, dijo.

Y agregó: “Con el Flaco fuimos compañeros, nos juntamos para hablar de fútbol y yo quería saber de su parte, qué era lo que quería hacer en su futuro, pero en ningún momento le ofrecí que fuera entrenador de Nacional. Fue cuando Álvaro Gutiérrez era técnico, pero no le propuse nada. No entendí la llamada que el Flaco le hizo después al profe”, que generó la molestia del entrenador cuando dirigía a los tricolores.

Diego Battiste

Otros tiempos: Alonso junto a Jorge Giordano

Sobre la salida de Jorge Giordano de la dirección técnica de Nacional, Alonso halagó primero lo que hizo el profesional.

“Quiero destacar la llegada de Jorge al club porque aprendí un montón con él, le estoy sumamente agradecido. Quiero destacar su don de gentes y su profesionalismo porque hizo un trabajo encomiable y excepcional, y dotó de profesionalismo al club. Su salida fue dura y el presidente lo destacó porque venía haciendo un trabajo magistral en la secretaría técnica. Sabíamos que en un futuro cercano quería dirigir, siguió en el club porque le gustó el desafío. Pero se necesitaba un vuelco, un cambio de timón porque se venía el tramo final del campeonato, veíamos que el equipo en el análisis venía a menos, y teníamos que ganar el torneo. Por eso se terminó decidiendo la decisión de remover a Jorge, muy a nuestro pesar”, comentó.