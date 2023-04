Julio Bango, exsecretario Nacional de Cuidados, renunció al Partido Socialista

El exsecretario Nacional de Cuidados del último gobierno del Frente Amplio, Julio Bango, renunció al Partido Socialista (PS) por estar en desacuerdo con las últimas resoluciones que ha tomado el partido liderado por el diputado Gonzalo Civila.

"Mi decisión tiene que ver con que no puedo seguir militando para respaldar resoluciones que no voy a poder acatar", aclara en un comunicado Bango, quien ya le transmitió su decisión al secretario general socialista.

"No creo justo para con ustedes permanecer observando la situación sin hacer nada", y agrega que "en el acierto y en el error siempre fui de participar y pelear por lo que he creído".

"Esta decisión la había tomado hace meses, pero necesitaba procesar el dolor que me causa luego de 40 años de militancia. No voy a desarrollar aquí las razones políticas que fundan mi decisión. Tampoco lo hago en la carta, puesto que no quiero hacer de ella una pieza mediática. Pretendo irme en silencio", agregó.

Más renuncias en el Partido Socialista

La salida de Bango se suma a la ola de renuncias que afronta este partido.

El excandidato a presidente por el Frente Amplio en 2019, Daniel Martínez, se alejó de los socialistas por diferencias con el partido liderado por Gonzalo Civila.

"El partido además de diferencias que hemos tenido no es mi lugar para aportar", había expresado Martínez en diciembre pasado.

Otros dirigentes de menor renombre también habían abandonado el PS en el último tiempo. Uno de ellos es Adémar Cordones, quien renunció luego de que la Comisión de Disciplina investigara su participación en la reforma educativa que plantea el oficialismo.