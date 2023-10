La Corte Electoral inició investigación a una colaboradora de Gustavo Penadés que buscó información para él

La Corte Electoral inició una investigación administrativa para determinar si una funcionaria, secretaria de uno de los ministros –neutral pero propuesto por el Partido Nacional (PN)–, ingresó a la base de datos del organismo para conseguir información para el senador Gustavo Penadés, quien será imputado este martes por abuso sexual de menores.

La funcionaria es Graciela De Vecchio, secretaria del ministro Arturo Silvera.

El organismo tomó esta resolución –informada en primera instancia por La Diaria– luego de que el sábado El Observador informara que Penadés pidió a algunos de sus colaboradores que borraran información de sus celulares antes de ir a declarar a Fiscalía, ya que dos personas que trabajan con él y la funcionaria de la Corte Electoral –ahora investigada– fueron citados a declarar.

Una de las grabaciones que forma parte de la carpeta fiscal y a la que accedió El Observador da cuenta de una conversación telefónica que tuvo la funcionaria De Vecchio con Horacio Tejera, colaborador de Penadés.

En la conversación, mantenida el 26 de mayo, el hombre le da un nombre y ella lo busca en la base de datos de la Corte Electoral. Entonces hablan de sus datos personales (nombre y edad), así como de la madre del joven, de 22 años. Sin embargo, no es posible determinar a través de esa conversación que sospecharan que era uno de los denunciantes de Penadés.

Mientras la funcionaria ejecutaba el pedido, otra persona la vio buscando en la base y eso se lo contó a Tejera.

Funcionaria: (Inaudible) Si no, no tengo que hacer los trámites. Tu no viste lo que estoy haciendo, 'no, no, no', decía. 'No sabés lo que estoy buscando, no me viste agarrar la laptop, no, no, no'

Tejera: Ay Dios mío.

Funcionaria: Tranquila, me dice. Viste que (inaudible) si es para Gustavo sabés que no va a abrir la boca

Así, tranquilizaba a Tejera que quien la había visto "no va a abrir la boca". Más adelante en la conversación, hablan sobre alguien que podría contarle a la hermana de Penadés, Mariana, que había conseguido información para él.