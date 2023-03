La final de la Sudamericana vuelve a Montevideo: ¿Cómo repercutieron las finales de 2021?

La final de la Copa Sudamericana volverá en este 2023 al Estadio Centenario, dos años después de que el monumento histórico del fútbol mundial albergara las finales de ese torneo y las de la Copa Libertadores masculina y femenina.

Sin embargo, el contexto en el que Uruguay recibirá una nueva final continental es distinto al de aquel noviembre en el que hinchas de cuatro equipos brasileños vinieron al país. El 1° de noviembre de ese 2021, a menos de un mes de los dos partidos definitorios, Uruguay volvió a abrir sus fronteras tras 20 meses cerradas por la pandemia de coronavirus.

El turismo fue uno de los principales afectados de ese aislamiento del mundo, por lo que el sector puso altas expectativas en el evento. La intendenta de Montevideo Carolina Cosse vaticinó en un principio que iban a llegar 60 mil brasileños, pero las expectativas bajaron cerca de la fecha y hasta se llegó a temer en un "síndrome del baño del papa".

Dos finales distintas

AFP

Final entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino de la Copa Sudamericana 2021

Finalmente, en noviembre de 2021 llegaron a Uruguay 33.262 brasileños, de los cuales 29.700 llegaron entre el 22 y el 27 de ese mes, antes de la final de la Libertadores.

Para la final de la Copa Sudamericana de ese año entre Athletico Paranaense y Red Bull Bragantino –victoria de Paranaense por 1 a 0– arribaron alrededor de 3.000 ciudadanos del país vecino, lejos de los 7.000 que se esperaban en principio. Incluso el partido, disputado el 20 de noviembre, se jugó con solo dos tribunas habilitadas, la América y la Olímpica, que estuvieron lejos de colmarse.

El secretario de la Cámara Uruguaya de Turismo, Francisco Rodríguez, dijo a El Observador el día después del encuentro que esa final no movió la aguja en cuanto a concurrencia a restaurantes ni tampoco en materia hotelera, aunque sí hubo una ocupación superior a los anteriores fines de semana.

Las razones que esgrimió Rodríguez fue que, al saberse los requisitos para ingresar al país y al partido, como el PCR a la entrada y las vacunas anticovid obligatorias para concurrir al estadio, las reservas, que habían tenido un boom, empezaron a caerse.

EITAN ABRAMOVICH / AFP

Paranaense celebra la obtención de la Copa Sudamericana 2021

Los ojos se pusieron entonces en la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras del 27 de noviembre, dos equipos mucho más populares que los que disputaron la Sudamericana.

Las previsiones ya eran superiores de antemano: las reservas de los hoteles de Montevideo, Canelones y Maldonado para la semana previa a la final ya estaban al 100% de ocupación a mediados de octubre. También hubo altos porcentajes de reservas de visitantes en Colonia, Rocha, San José y hasta Florida, mientras que las ofertas de aplicaciones como Airbnb no bajaron de los US$ 268 por noche.

La llegada de tantos turistas a un Uruguay que venía de 20 meses de encierro llevó a que el gobierno levantara la veda alcohólica que regía para las elecciones representativas del BPS del 28 de noviembre.

Finalmente unos 40 mil espectadores, la mayoría de ellos brasileños, ocuparon el Centenario para ver la victoria de Palmeiras a Flamengo por 2-1. Hubo más hinchas del equipo perdedor, que colmó la tribuna Colombes y gran parte de la Olímpica, salvo un pulmón con hinchas de Palmeiras, que también llenaron casi toda la Amsterdam.

US$ 24 millones

Camilo dos Santos

Estadio Centenario

Las autoridades estiman que en noviembre de 2021 hubo un retorno de aproximadamente US$ 24 millones por parte del turismo brasileño, según las cifras oficiales a las que accedió El Observador.

El director de Turismo de la IM, Fernando Amado, definió esa ganancia como "gasolina para los puestos de trabajo" de un sector hasta entonces deprimido, en una comparecencia ante la Junta Departamental de agosto de 2022.

Según registros del Ministerio de Turismo, en noviembre de 2021 también ingresaron 20 mil uruguayos y casi 33 mil argentinos. Sin embargo, la diferencia económica la hicieron los brasileños: gastaron en promedio US$ 166 por día, lejos de los US$ 107 diarios de los argentinos y los US$ 53 diarios de los uruguayos.

Con menos días de estadía que los otros dos países (cuatro noches) los casi US$ 24 millones que dejaron los brasileños en Uruguay en ese mes solo estuvieron por detrás de los US$ 29 millones que dejaron los argentinos.

"En pocos días dejaron mucha plata en comparación a los otros", explicó Amado en diálogo con El Observador, y agregó que "esos millones no hubieran existido si no había finales".

AFP

Jugadores e hinchas de Palmeiras celebran la obtención de la Copa Libertadores 2021 en la tribuna Amsterdam

Los rubros de alojamiento y alimentación se llevaron poco más de la mitad de lo derramado por visitantes (US$ 22 millones y US$ 18 millones, respectivamente). Casi la mitad de lo recaudado por ese primer concepto respondió a hospedajes en hoteles. Montevideo se llevó US$ 33 millones de los US$ 73 millones que se vertieron en el turismo de todo el país en ese noviembre.

Tanto Amado como el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, concluyeron que la llegada de las finales fue positiva para el turismo nacional.

El director de la Intendencia dijo: "La suma me da positivo, y sobre todo a la gente del turismo, para los que US$ 24 millones es más que cero. Fue plata que se gastó en hoteles, en tomar, en transporte, etcétera".

"Había países con toque de queda, o que no permitían la circulación interna. En ese contexto, Uruguay levantó la mano y se ofreció para organizar, y la Conmebol lo vio como el país posible para hacerlo. Por eso el impacto lo tenemos que medir partiendo de un cero absoluto. Nada se hubiera podido hacer si el presidente no ofrecía al país para hacerlo", destacó por su parte Monzeglio.