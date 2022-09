La selección se pone en modo Mundial con un impulso de último momento para volar alto en Qatar 2022

En 53 días comienza el Mundial. En 58 debuta Uruguay. Este miércoles se opera Ronald Araujo, con el pronóstico de que será casi imposible que llegue a Qatar 2022, salvo que se transforme en el nuevo Luis Suárez y consiga un milagro similar en la recuperación como la que tuvo el Pistolero en Brasil 2014. Diego Godín regresó a Argentina, y aún tiene que medirse en la cancha para saber si estará en Doha. Josema Giménez volvió a entrenar. Sebastián Coates sigue en recuperación. Entre tanta incertidumbre y tras la derrota 1-0 ante Irán, este martes en Bratislava ante Canadá (2-0), la selección encontró en Nicolás de la Cruz un buen catalizador para el mediocampo con Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, para sacar los mejores réditos.

El partido que cerró la preparación de Uruguay para Qatar 2022 dejó buenas señales, incluso cuando el nivel de los rivales, que son mundialistas, no están en la lista de los más poderosos en la carrera hacia la definición del título.

Las buenas señales están apoyadas en destacados rendimientos individuales y en el funcionamiento que necesitaba el equipo en el juego colectivo.

EFE

De la Cruz fue clave en la victoria de Uruguay

Por lo pronto, del viernes a este martes, uno de los aspectos importantes y que generan confianza pasa por la forma en que el entrenador plantó al equipo en la cancha.

Sin un volante de contención definido para el partido ante Canadá, encontró en el doble cinco de Valverde-Bentancur el equilibrio para el funcionamiento de su equipo.

Salió de la oncena Matías Vecino, cambió los tres del medio (Valverde, Vecino, Bentancur) por cuatro (Canobbio, Valverde, Bentancur y De la Cruz) y generó otra consistencia en el equilibrio con la última línea, el sector más endeble de la formación de Uruguay.

No es medida definitiva Canadá como rival, a pesar de que terminó primero en las Eliminatorias en Concacaf, pero es un buen indicador el funcionamiento de Uruguay.

EFE

Darwin Núñez festeja el 2-0

Con el 4-4-2 que utilizó en Bratislava, aunque luego los números cambien la figura por la libertad que da el entrenador para funcionar de mitad de cancha para adelante, mostró que De la Cruz tiene mucho para aportar a esta selección, en un momento ideal para consagrarse en la elite y en busca de esa oportunidad que el fútbol le fue negando porque Liverpool vendió el 30% de su ficha en muy buen precio a River Plate, pero quedó atrapado en ese negocio que aún no le permitió llegar a Europa, aunque su nivel lo impulsaba a dar ese salto para ingresar a la elite.

De la Cruz fue lo mejor que le pudo pasar a Alonso en esta fecha FIFA. Es el catalizador para todo el talento de Valverde y Bentancur. Es la explosión de fútbol y la combinación de lo que termina logrando el mejor rendimiento del mediocampo.

El momento de Canobbio, otro que pide titularidad

Del otro lado, Agustín Canobbio mostró que también está para ser titular en esta selección, por encima de Pellistri. El mejor jugador del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, realizó una preparación especial que le está dando sus resultdos.

Estos futbolistas le dieron al equipo la capacidad de llegar con un juego que se terminó transformando en la diferencia en el marcador, con Suárez-Darwin en el ataque.

EFE/EPA/Jakub Gavlak

Agustín Canobbio mostró un gran nivel

El aspecto que resta en esta propuesta es la menor influencia de los laterales, que necesitan de otro recorrido para ser tan eficientes como en el 4-3-3 ante Irán. No es lo mismo tener el circuito Olivera, Bentancur, Darwin Núñez, bien abierto, como ocurrió el viernes y que fue lo mejor que ofreció Uruguay, a reducir todo ese juego por la banda a Olivera-De la Cruz, porque los hombres que van por afuera en el sector izquierdo se vuelcan naturalmente al centro. Algo similar ocurre por derecha.

Los más y menos de Valverde en este sistema

También pierde en la influencia de Valverde en el arco rival. En la función de este martes, actúa muy lejos del arco y su aporte pasa por la generación del juego más que por estar en la definición de la jugada. Cambia su rol, pero no la importancia en el juego.

Vladimir Simicek / AFP

Federico Valverde bajó unos metros en la cancha

Real Madrid se puede dar el lujo de utilizarlo casi como un delantero. La selección lo necesita en una función de mayor sacrificio en la zona de volantes, sin perder su efectividad ni aporte al juego con el balón.

Valverde no puede pararse como doble cinco y terminar como delantero todo el partido. Lo podrá hacer, si el juego se lo permite, en forma muy ordenada y con las coberturas necesarias para evitar dejar espacios, pero no será el ejercicio que más pueda desarrollar en esta función.

Una buena nota para la defensa

Finalmente, el funcionamiento de este martes le dio a Uruguay otro respaldo defensivo.

Canadá no fue Irán. No le regaló la cancha a Uruguay ni se encerró en su campo para defender. Le dio espacios y en ese juego abierto, la selección sacó mejores réditos, y no quedó tan expuesto con una estancia a las espaldas de volantes y zagueros en donde cualquier falla de los zagueros podía ser fatal.

El ingreso de Martín Cáceres le dio más confianza a Sebastián Cáceres en la zaga, quien jugó su segundo partido con la selección y apareció más seguro en el mismo lugar que en su debut dejó saldo negativo.

EFE

Mathías Olivera

Sebastián Cáceres es un zaguero que hizo toda la escalera en las juveniles, jugó en la sub 23 y completa ahora su ciclo en la mayor.

El mejor funcionamiento colectivo, el momento de De la Cruz, la seguridad del fondo y un triunfo terminan planteando un buen cierre para esta selección, que tiene elementos para creer que puede hacer un buen Mundial, si Diego Alonso consigue el mejor funcionamiento de figuras de elite y consolida la zona defensiva, porque de mitad de cancha para adelante tiene un equipo de elite.